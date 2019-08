Huawei Mate 30 mag geen Google apps gebruiken

De Huawei Mate 30 mag officieel niet verkocht worden met Google apps of diensten, dat maakt een medewerker van Google bekend aan Reuters.

Het leek er even op dat het Chinese bedrijf toch een kans kreeg om Android en andere Google diensten te blijven gebruiken, toen Huawei 90 dagen uitstel kreeg van het verbod. Maar helaas, vanwege de strenge Amerikaanse regelgeving mag er geen gebruik worden gemaakt van Google software.

Eerste beelden van de Mate 30: De Huawei Mate 30 is gespot

Het uitstel gold namelijk alleen voor bestaande Huawei-producten en deals die het Chinese bedrijf heeft gemaakt met Amerikaanse bedrijven. Voor nieuwe producten is er een verbod op het gebruik van Google apps en diensten.

Het verbod is voor Huawei geen reden om te stoppen met het produceren van nieuwe smartphones, zo zeggen ze: "Zolang de Amerikaanse regering het toestaat blijven we Android gebruiken en het bijbehorende ecosysteem". Als daar verandering in komt gaan ze over op hun eigen besturingssysteem. "We blijven dan ons eigen besturingssysteem ontwikkelen", zo laat een woordvoerder van het bedrijf weten aan Reuters.

Pasgeleden kondigde Huawei aan dat het zijn eigen besturingssysteem had ontwikkeld, HarmonyOS. Maar dat systeem verschijnt pas volgend jaar, dus dat betekent dat de Mate 30 niet op Hongmeng OS (zoals het systeem wordt genoemd in China) zal draaien aangezien deze eind september/begin oktober van 2019 wordt verwacht.

De Huawei Mate 30 is de eerste smartphone die op de markt wordt gebracht sinds het handelsverbod. In mei van dit jaar, legde de Amerikaanse president Donald Trump een handelsverbod op aan Amerikaanse bedrijven die met Huawei een samenwerking waren aangegaan. Google is daar een van.

De kans is groot dat de komende smartphones van Huawei zullen draaien op Huawei's eigen besturingssysteem. Al is het nog maar de vraag of dat net als Google's ecosysteem overal aanwezig zal zijn, zoals bij Google Maps, Photos, Gmail etc.

De Huawei Mate 30 wordt eind september van dit jaar verwacht.