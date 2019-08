Huawei introduceert nieuw besturingssysteem

Huawei heeft vrijdag hun nieuwe besturingssysteem gepresenteerd, HarmonyOS, tijdens de ontwikkelaarsconferentie in Dongguan, China.

Het besturingssysteem is geschikt voor allerlei apparaten, van smartphones tot tablets, smartwatches, speakers en computers. Het wordt nu vooral gebruikt voor smart displays en smart home producten.

HarmonyOS zal in China de naam HongMengOS krijgen.

Bye bye Android

De komst van HarmonyOS betekent dat Huawei een alternatief heeft gevonden voor Android. Door het handelsverbod van President Trump, is de toegang tot Android beperkt voor het Chinese bedrijf.

Van de Amerikaanse overheid kreeg Google nog negentig dagen voor de samenwerking met Huawei. Die negentig dagen zijn bijna voorbij en in plaats van af te wachten, besloot CEO Richard Yu zijn eigen besturingssysteem te introduceren.

Hoewel Yu aangeeft dat zijn voorkeur nog altijd uitgaat naar Android, moest hij toch het zekere voor het onzekere nemen. "Als het nodig is, kunnen we binnen een of twee dagen overstappen".

HarmonyOS,TV OS

Het eerste product dat zal draaien op HarmonyOS is de Honor Vision TV-set. Meer details hierover zullen aankomend weekend onthuld worden tijdens de tweede dag van de ontwikkelaarsconferentie.

Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een videogesprek te volgen op meerdere apparaten. Stel je bent aan het bellen terwijl je onderweg naar huis bent, niet veel later kom je thuis en ga je in de woonkamer zitten. Daar kun je dan het gesprek vervolgen via de tv of via je smart speaker. Het gesprek volgt je waar je ook gaat via verschillende apparaten, zonder dat je dit handmatig hoeft in te stellen.

HarmonyOS wordt een open source platform, dit houdt in dat ontwikkelaars apps kunnen maken voor het platform en smartphonefabrikanten het besturingssysteem ook voor hun telefoons kunnen gebruiken.