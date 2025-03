FRITZ!Box 6860 5G vanaf nu beschikbaar: razendsnel 5G-internet voor thuis

Prijs en beschikbaarheid De FRITZ!Box 6860 5G is nu verkrijgbaar voor 489 euro.

Met de FRITZ!Box 6860 5G biedt AVM een geavanceerde oplossing voor snel mobiel internet, inclusief een krachtige Wi-Fi-hotspot en veilige telefonie. Dankzij de nieuwste 5G-technologie, een robuust ontwerp en veelzijdige netwerkmogelijkheden is dit apparaat ideaal voor zowel thuisgebruik als zakelijke toepassingen, binnen en buiten. De draagbare router is vanaf nu beschikbaar in Nederland.

Deze vaste draadloze internetoplossing ondersteunt 5G (NSA, SA) en LTE en biedt datasnelheden tot 1,3 Gbit/s. Met krachtige Mesh Wi-Fi op basis van de Wi-Fi 6-standaard wordt het signaal efficiënt door het hele huis verspreid. Daarnaast is de FRITZ!Box 6860 5G voorzien van een DECT-basisstation voor telefonie en smart home-functionaliteiten en ondersteunt het Voice over LTE (VoLTE) en Voice over New Radio (VoNR).

Dankzij de compacte behuizing en de mogelijkheid om zowel stroom als data via Power over Ethernet (PoE) te ontvangen, kan de FRITZ!Box 6860 5G flexibel worden geplaatst: in huis, aan een muur of raam, en zelfs buiten.

Toekomstbestendig en geschikt voor alle mobiele netwerken

De FRITZ!Box 6860 5G ondersteunt zowel 5G standalone (SA) als 5G non-standalone (NSA), evenals de gangbare mobiele netwerken 4G en 3G. Met ondersteuning voor diverse mobiele frequenties, inclusief toekomstige banden (n75, n76, n77), is de router voorbereid op de netwerken van morgen. Dankzij de vier ingebouwde mobiele antennes profiteert de gebruiker altijd van een snelle en stabiele verbinding.

Krachtig thuisnetwerk met Wi-Fi 6 en gigabit LAN

De FRITZ!Box 6860 5G verdeelt de 5G- en 4G-datasnelheden tot 1,3 Gbit/s optimaal over het thuisnetwerk met behulp van Wi-Fi 6 met groot bereik. Daarnaast kunnen extra apparaten worden aangesloten via de gigabit LAN-poort. De meegeleverde Power-over-Ethernet (PoE)-adapter voorziet de router van stroom, terwijl de nano-SIM-sleuf flexibel mobiel gebruik faciliteert.

Weerbestendig ontwerp voor flexibel buitengebruik

Het compacte en robuuste ontwerp van de FRITZ!Box 6860 5G is speciaal ontwikkeld voor flexibel gebruik, zowel binnen als buiten. Voor buitengebruik biedt de IP54-certificering bescherming tegen spatwater, waardoor de router bestand is tegen diverse weersomstandigheden. Dankzij de twee montagebeugels (rood voor binnen, wit voor buiten) kan het apparaat eenvoudig op de gewenste locatie worden bevestigd.

Optimale netwerkdekking, zelfs bij uitdagende ontvangst

De FRITZ!Box 6860 5G helpt gebruikers om optimaal verbinding te maken met het mobiele netwerk, met ondersteuning van een praktische uitlijnhulp en LED-indicatoren die de signaalsterkte en verbindingsstatus (5G, 4G of Wi-Fi) tonen.

Bij installatie buitenshuis kan de FRITZ!Box 6860 5G worden gecombineerd met een FRITZ!Repeater of de FRITZ!Box 4050 via de LAN-poort op de PoE-adapter, om de Wi-Fi- en DECT-dekking binnenshuis te verbeteren.

Geïntegreerde telefonie en smart home-functionaliteiten

De FRITZ!Box 6860 5G biedt uitgebreide telefoniefuncties, zoals ondersteuning voor zes draadloze telefoons en tien IP-telefoons via de interne SIP-registrar. Telefoneren kan via het mobiele nummer van de SIM-kaart (VoLTE/VoNR) of via VoIP/SIP. Daarnaast zijn er tot vijf antwoordapparaten, een faxfunctie en SMS-ondersteuning. Berichten kunnen eenvoudig per e-mail worden doorgestuurd.

Ook deurintercomsystemen kan je via DECT of IP/SIP eenvoudig integreren. Daarnaast kan je diverse smart home-apparaten, zoals slimme stekkers en radiatorknoppen van FRITZ!, eenvoudig verbinden via DECT.