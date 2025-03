JBL introduceert Flip 7 en Charge 6 met betere batterijduur en audiokwaliteit

Wanneer het gaat om het verbeteren van sommige van de beste Bluetooth-speakers, hoeven fabrikanten eigenlijk niet eens meer veel nieuwe features toe te voegen. Ze kunnen de speaker in principe gewoon luider maken, plus de geluidskwaliteit en batterijduur iets verbeteren. Dat is ook precies wat JBL bij zijn nieuwe Charge 6- en Flip 7-speakers gedaan heeft.

De grootste nieuwe feature hier is JBL's "AI Sound Boost". Die feature is ontworpen om de geluidsinstellingen te optimaliseren en het volume hoger te zetten zonder een vervormd geluid te krijgen. Die feature is overigens al aanwezig in de JBL Xtreme 4 en dat is ook een uitstekende speaker.

(Image credit: JBL)

JBL Flip 7 en Charge 6: belangrijkste features en prijzen

Beide speakers beschikken over een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid en hebben dus een langere batterijduur dan hun voorgangers. Met de Flip kan je tot 16 uur lang naar je favoriete muziek luisteren en met de Charge tot 28 uur lang. Met die tijden heb je te maken als je gebruikmaakt van de Playtime Boost-feature. Die functie past de EQ automatisch aan om een aantal extra uur batterijduur te kunnen bieden.

Je krijgt bij allebei de speakers ondersteuning voor dezelfde versie van Bluetooth (5.4) en Auracast, waarmee je meerdere speakers aan elkaar kan koppelen. Er zijn verder zes kleuren om uit te kiezen: zwart, blauw, wit, rood, camo en paars. De USB-C-poorten op de speakers maken het ook mogelijk om te genieten van lossless hi-res audio.

De speakers zullen beschikbaar zijn vanaf 1 april. De Flip 7 heeft een officiële adviesprijs van 149,99 euro en de Charge 6 kost 199,99 euro. De Flip 6 lanceerde met een adviesprijs van 139,99 euro en de Charge 5 kostte bij zijn lancering 179,99 euro, dus de prijzen zijn met respectievelijk 10 euro en 20 euro gestegen.