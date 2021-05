JBL Charge 5 review

De JBL Charge 5 borduurt voort op de winnende formule van zijn voorgangers. De Charge-reeks staat bekend om zijn gebalanceerde geluid, hoge volume en indrukwekkende batterijduur, en dat is niet anders bij de vijfde generatie. De Charge 5 verbetert zich op vrijwel elk aspect wat de vorige Charge-apparaten zo goed maakt. Daardoor is het een makkelijk aan te raden product voor iedereen die een groots, gebalanceerd geluid zoekt met een batterij waarmee je de hele dag vooruit kunt.

Review in een notendop

JBL kent een rijke geschiedenis in de wereld van bluetooth speakers, en de Charge-reeks speelt daarin een grote rol van betekenis. Deze lijn kenmerkt zich door zijn sterke prijs-kwaliteitverhouding, alsook een indrukwekkend geluid als je kijkt naar het formaat van de speakers. De batterijduur is altijd al sterk geweest. De Charge-apparaten kun je met gemak als reisgezel meenemen.

Wat betreft de functies is de JBL Charge 5 vrij standaard gebleven ten opzichte van de JBL Pulse 4, die beschikt over aanpasbare lichten voor gebruikers, maar de vijfde generatie JBL Charge is voorzien van een merkbare boost in audiokwaliteit alsook volume. Dat terwijl je nog altijd mag rekenen op een all-day batterijduur.

We hebben elke Charge-speaker gehoord sinds de JBL Charge 2, en het is interessant om te zien hoe de speaker uitgegroeid is van bas monster tot een meer gebalanceerde, volwassen optie.

Kortom, de JBL Charge 5 beschikt over subtiele verbeteringen, en dat zorgt ervoor dat de toch al degelijke basis van de Charge-serie een nog slimmere optie is geworden. JBL heeft een serieuze kanshebber gemaakt voor de bovenste plek in onze lijst met beste bluetooth speakers.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Charge 5 is begin 2021 gelanceerd en ligt sinds maart in de winkels. De bluetooth speaker is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw, grijs, rood, groenblauw en een camouflageontwerp. Het prijskaartje van het apparaat bedraagt 179,99 euro. Dat is een prima prijs als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt, maar er zijn goedkopere opties op de markt. Denk hierbij aan de UE Boom 3, JBL Flip 5, of de Anker Soundcore Flare.

Design

Het design van de JBL Charge 5 is een iteratie op het cilindervormige design wat we kennen van de Charge-serie. De grootste visuele verandering is het grote JBL-logo op de voorkant van de speaker. Aan de voorzijde zien we dat de individuele power LED's zijn verplaatst van de bodem naar een LED-strip net onder het JBL-logo. Hierdoor ziet het geheel er iets gelikter uit.

De fysieke toetsen blijven gelijk aan de voorganger, met licht verhoogde knoppen bovenop de luidspreker. Er zijn knoppen voor afspelen, volume, aan/uit-knop, bluetooth-koppeling en "Party Boost" (waarover later meer).

(Image credit: Lewis Leong)

Aan de achterzijde zit een waterbestendige USB-C-oplaadpoort, alsook een flapje wat voor de USB-A-poort zit. Met laatstgenoemde kun je bijvoorbeeld je smartphone opladen. De Charge 5 ontdoet zich van de 3,5 mm aux-poort waarover de JBL Charge 4 wel nog beschikt. Dat is jammer voor iedereen die nog graag gebruikmaakt van deze nog altijd handige verbindingsoptie.

De Charge 5 behoudt de grote, zichtbare bas drivers aan de linker- en rechterzijde van de speaker. Je ziet dan ook nog altijd goed hoe de woofers heen en weer bewegen. De drivers zijn bescherm door een lip rondom de speakers, waardoor je ze nog altijd kunt aanraken zonder de drivers te beschadigen.

Een subtiele verandering is dat de JBL Charge 5 de vorm heeft van een trapezium, waarvan de zijkanten naar binnen kantelen. Deze aanpassing is niet heel belangrijk, totdat je de luidspreker verticaal wilt opstellen: de speaker lijkt dan op de Toren van Pisa. Wij geven de voorkeur aan de stabiliteit van het vierkante ontwerp van de Charge 4, zodat hij gemakkelijker verticaal kan worden geplaatst.

Functies

De JBL Charge maakt gebruik van Bluetooth 5.1, kent 7.500mAh aan accucapaciteit, en een frequentierespons van 65Hz - 20kHz. In tegenstelling tot andere draagbare JBL-speakers komt de Charge 5 met een modus genaamd 'PartyBoost'. Hiermee kun je als gebruiker een tweede JBL-speaker ermee verbinden om de audio te versterken of als stereopaar te gebruiken.

De feature is zeer geschikt voor als je muziek wilt afspelen in grotere ruimtes, om zo de hele zaal te voorzien van audio. Ook is het handig om een echt stereogeluid te kunnen realiseren met meerdere speakers.

(Image credit: Lewis Leong)

JBL biedt een mooie mobiele app waarmee je de luidsprekers kunt aanpassen en software-updates kunt downloaden. Houd er wel rekening mee dat een update installeren 15 minuten of langer kan duren.

De batterijduur van de Charge wordt, net als de Charge 4, ingeschat op 20 uur. Dat halen wij zonder problemen bij een volume van 50 procent. Als je de speaker op een hoger volume zet of hem gebruikt als accubank om je telefoon mee bij te vullen, dan mag je rekenen op een iets mindere batterijduur.

Audiokwaliteit

Over het algemeen is de audiokwaliteit niet heel veel veranderd ten opzichte van de Charge 4. Er is er een extra tweeter aanwezig in de Charge 5, welke helpt met de algehele zuiverheid van klanken. Ook maakt de bas iets meer impact dan bij de Charge 4.

Tonaal gezien klinkt de JBL Charge 5 gebalanceerd bij een laag tot gemiddeld volume. De bas is diep en sterk, wat opvallend is voor een speaker van dit formaat. We hebben veel grotere apparaten getest die minder bas wisten te produceren dan de Charge 5. Middentonen klinken helder en vocals krijgen genoeg ruimte om goed gehoord te kunnen worden. Hoge tonen worden iets bedrukt voor een warmere presentatie, totdat je het volume flink omhoog gaat krikken.

(Image credit: Lewis Leong)

De JBL Charge 5 is net als zijn voorganger in staat om extreem luid muziek af te spelen. Er treedt wel enige vervorming op bij hogere volumes. Dit begint ongeveer bij 60 procent van het maximale volume. De hoge tonen klinken dan extra hard en de bas stopt met luider worden, waardoor er een shift plaatsvindt naar een helderdere toonbalans.

Voor de beste audiokwaliteit raden we aan om het speakervolume te houden op 50-60 procent. Als je hier overheen moet gaan, dan is er waarschijnlijk al zo veel omgevingsgeluid dat een zuivere audiokwaliteit geen prioriteit heeft.

Net als voorgaande Charge-speakers is de Charge 5 directioneel, met tweeters en woofers achter het voorgezicht van de speaker. Dit houdt in dat je niet zo'n meeslepend 360 graden-geluid moet verwachten zoals bij de JBL Pulse 4.

Moet ik de JBL Charge 5 kopen?

(Image credit: Lewis Leong)

Koop hem als...

Je een indrukwekkend geluid zoekt voor een kleine speaker

De JBL Charge 5 klinkt groter dan dat hij in werkelijkheid is. Er zit een enorme hoeveelheid bas verstopt in dit kleine apparaat, zonder dat je daarvoor kwaliteit in de midden- en hoge tonen inlevert.

Je muziek luid moet afspelen

De Charge 5 is in staat om muziek gigantisch hard af te spelen, zeker gezien de grootte van het apparaat. De speaker klinkt op zijn best rond 50-60 procent van het maximale volume, maar met wat vervorming kun je het apparaat een flink stuk luider zetten.

Je een grote batterij zoekt

De Charge 5 dankt zijn naam aan de optie om jouw smartphone op te laden binnen een mum van tijd. Met zijn 20 uur aan batterijleven is het een ideale reisgezel, waar je tot in de late uren van kunt genieten.

Koop hem niet als...

Je het allerhardste volume ooit zoekt

De JBL Charge 5 kan erg luid gezet worden, maar door zijn grootte is een arena vullen lastig. Grotere speakers zoals de JBL Xtreme 3 of PartyBox 100 zijn dan de betere opties.

Je zoekt naar een betaalbare portable speaker

Met een adviesprijs van 179,99 euro krijg je veel waar voor je geld, maar er zijn goedkopere opties. Denk hierbij aan de JBL Flip 5 , Anker SoundCore Flare 2 , of Tribit XSound Go .

Je meer unieke features zoekt

Wil je een party speaker die tevens fungeert als lichtshow en meer, dan is het raadzaam om eens te kijken naar de JBL Pulse 4, of Sonos Roam met zijn automatische wisselfunctie voor andere Sonos-speakers.

