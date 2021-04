sonos roam review

De Sonos Roam is mogelijk de beste draagbare speaker die er bestaat. Het biedt krachtig geluid, een robuust ontwerp, uitstekende connectiviteit en smart home-bediening. We kunnen de speaker nog niet met volle overtuiging aanbevelen, omdat onze reviewunit halverwege het testen stopte met werken. Deze review wordt dan ook aangevuld als we hebben vastgesteld of het om een pechgevalletje gaat.

Review in een notendop

Belangrijk: de Sonos Roam stopte halverwege het testen met werken, waardoor we nog geen sterwaardering kunnen geven aan deze review. Totdat we zeker weten dat het bij onze reviewunit om een pechgeval gaat, kunnen we de Sonos Roam niet aanraden. Deze review wordt aangepast naarmate we meer informatie hebben over het probleem met ons reviewapparaat.

De Sonos Roam is de nieuwste draadloze speaker van het bedrijf. CEO Patrick Spence noemt het de "slimste speaker die we ooit gemaakt hebben".

De Sonos Roam volgt in de voetstappen van de Sonos Move en kan verbinding maken via zowel bluetooth als wifi. Dit betekent dat het gebruikt kan worden als draadloze speaker of als onderdeel van je multi-room Sonos-systeem. Met Google Assistant en Amazon Alexa aan boord, fungeert het daarnaast als smart speaker.

Met een prijskaartje van 179 euro is de Sonos Roam de kleinste en goedkoopste Sonos-speaker tot nu toe. Het is het meest betaalbare opstapje naar het multi-room ecosysteem van het audiomerk.

Naast de relatief lage prijs, krijg je een hoop waar voor je geld. Het strakke design zorgt ervoor dat de Sonos Roam in elke ruimte in je huis past. Dankzij het robuuste, water- en stofbestendige ontwerp en een batterijduur van 10 uur, is het ideaal om er buiten mee naar muziek te luisteren.

Om de omschakeling van binnen naar buiten zo naadloos mogelijk te maken, komt de Sonos Roam met een hoop toffe functies. Met Sound Swap kun je de audio naar de dichtstbijzijnde Sonos-speaker in huis sturen, door simpelweg de Play-knop een paar seconden in te drukken.

Er is ook Automatic Switching aanwezig, waarmee je tussen bluetooth- en wificonnecties kunt wisselen. Dat betekent dat de Sonos Roam automatisch van bluetooth over kan schakelen naar wifi wanneer je thuiskomt. Je hoeft het apparaat niet opnieuw in te stellen of opnieuw te verbinden.

De Auto TruePlay-functie die werd geïntroduceerd bij de Sonos Move is verbeterd. De Sonos Roam zal de soundstage automatisch aanpassen aan de omgeving. Het maakt hierbij niet uit of je verbonden bent met bluetooth of wifi.

Natuurlijk zouden deze functies zinloos zijn als de Sonos Roam verschrikkelijk zou klinken. We zijn echter erg tevreden over de geluidskwaliteit, ondanks het kleine formaat. De Roam levert krachtige audioprestaties, met een erg prominent aanwezige bas.

Helaas konden we niet alle aspecten van de Sonos Roam onderzoeken. Tijdens onze tests stopte de speaker plotseling met werken. We kregen het apparaat niet meer ingeschakeld. We wachten momenteel op een nieuw model. Zodra deze gearriveerd is, kunnen we erachter komen of het om een pechgevalletje gaat. Het kan nu eenmaal voorkomen dat er zo nu en dan een defect product tussen zit.

De sterwaardering boven deze review blijft nog even uit, aangezien we de Sonos Roam op dit moment niet kunnen aanbevelen of afraden. Binnenkort lees je ons definitieve oordeel over de Sonos Roam.

(Image credit: TechRadar)

Prijs en beschikbaarheid

De Sonos Roam is al beschikbaar voor pre-orders en is vanaf 20 april beschikbaar voor 179 euro.

Daarmee is de speaker goedkoper dan de Sonos One (229 euro) en de Sonos Move (399 euro). Het bevindt zich wel aan de duurdere kant van de markt van bluetooth speakers, maar daar tegenover staan geweldige audioprestaties en functies.

Als de Sonos Roam aan de ambitieuze verwachtingen kan voldoen, maakt de lagere prijs het een goede kandidaat voor de lijst van beste bluetooth speakers. Een van onze favoriete bluetooth speakers, de UE Boom 3, is met een bedrag van 129,99 euro een stuk goedkoper dan de Sonos Roam. Al komt die speaker niet met dezelfde smart assistant-mogelijkheden als de nieuwste Sonos.

(Image credit: TechRadar)

Design

De Sonos Roam behoudt de minimalistische uitstraling van de vorige apparaten van het bedrijf, maar biedt ook extra robuustheid en draagbaarheid aan. Het apparaat is een stuk langer en dunner dan de Sonos Move, daarnaast weegt het ook minder (430 gram). De Roam is gemakkelijk in één hand vast te houden of in een tas te stoppen als je onderweg bent. De Sonos Roam is verkrijgbaar in de kleuren 'Shadow black' en 'Lunar white'.

De lichte bouw, gecombineerd met een IP67-rating voor water- en stofbestendigheid, maakt de Sonos Roam nog draagbaarder dan de voorganger. Het is stevig genoeg om stoten te weerstaan en het apparaat kan volgens Sonos bovendien 30 minuten lang onder water blijven (tot 1 meter diepte).

Aan de voorkant van de speaker is het witte Sonos-logo te zien. Daarboven knippert een LED-lampje om de connectiestatus van de speaker aan te geven. Aan de andere kant van het apparaat zit ook een LED'je die het batterijniveau aanduidt.

De bedieningsknoppen bevinden zich aan de linkerkant van de speaker (bij horizontale plaatsing). Het is ook mogelijk om de speaker verticaal te plaatsen, zodat de knoppen aan de bovenkant zitten. Er zijn twee volumeknoppen aanwezig, een afspeel/pauzeer-knop en een knop om de microfoon in- of uit te schakelen. Door twee keer op de afspeel/pauzeer-knop te drukken wordt het huidige nummer overgeslagen. Drie keer drukken zorgt ervoor dat de vorige track wordt afgespeeld.

(Image credit: TechRadar)

Aan de achterkant van de speaker bevindt zich de aan/uit-knop. Door deze ingedrukt te houden maak je verbinding met een bluetooth apparaat. Onder de aan/uit-knop zit een USB-C-poort om de Sonos Roam op te laden. Er zit een kabel in de doos, maar een adapter is niet inbegrepen.

De uiteindes van de speaker zijn lichtelijk gebogen, wat volgens Sonos de valbestendigheid van het apparaat moet verbeteren. Bovendien voorkomt dit dat je per ongeluk op knoppen drukt, waardoor je het volume niet vol open kan zetten zonder dat het de bedoeling is.

De knoppen worden door Sonos zelf omschreven als "tastbaar met licht reliëf". Het iets verhoogde design maakt het makkelijk om op de afspeelknop te drukken of het volume aan te passen. De knoppen zijn erg responsief. We ondervonden weinig input lag tussen het drukken op de knop en het resultaat. Waar de knoppen van de Sonos Move aanrakingsgevoelig zijn, is het aangenaam dat het bij de Sonos Roam om tastbare knoppen gaat.

De Sonos Roam is flexibel te plaatsen, zoals horizontaal voor stabiliteit op een oneven ondergrond of verticaal voor een compactere plaatsing.

Het is mogelijk om een draadloze oplader voor de Sonos Roam te kopen voor 49 euro. In combinatie met de Sonos Roam kost dit 228 euro. Door middel van magneten wordt de speaker op zijn plek gehouden bij de draadloze oplader.

Het design van de Sonos Roam is erg aantrekkelijk. Veel draagbare waterbestendige speakers hebben schelle kleuren en functionele materialen, terwijl de Roam het strakke ontwerp van het merk behoudt. Het is bovendien licht en compact gebouwd, wat het ideaal maakt om onderweg naar muziek te luisteren. Het is dus een draagbare speaker die voor zowel binnen- als buitenshuis geschikt is.

(Image credit: TechRadar)

Audioprestaties

Ondanks het kleine formaat, levert de Sonos Roam indrukwekkende audioprestaties, maar wel met een erg prominent aanwezige bas. Binnenin de speaker bevinden zich twee class-H versterkers met een motor waarvan Sonos zegt dat het de kracht en het bereik van de audio-output versterkt. Daarnaast is er een aangepaste mid-woofer en tweeter aanwezig.

Het geluid is niet net zo ruimte vullend als de grotere Sonos Move, maar de Roam komt aardig in de buurt. Dit is te danken aan enkele slimme designaanpassingen aan de transducer.

Sara Morris, Product Manager bij Sonos, legt uit dat het bedrijf de omvang van het apparaat klein kon houden door de transducer onderdeel te maken van de behuizing zelf. De Sonos Roam is hierdoor "smaller, lichter met een erg goed geluid".

Sonos is hierin zeker geslaagd. Bij het luisteren naar Feels Like Summer van Childish Gambino klinken bonkende baslijnen en soepele synthesizers, terwijl de heldere en rijke falsetzang boven de mix uitkomen. Om nog even te muggenziften: we hadden graag wat meer middentonen en lagere hoge tonen gewild. Door de krachtige bas vallen deze tonen namelijk wat in het niet.

Als je de Sonos Roam binnenshuis gebruikt, wil je waarschijnlijk de EQ-instellingen aanpassen om de hoge tonen te versterken. De krachtige lage frequenties werken goed buiten de deur, aangezien er geen muren zijn waar ze tegenaan kunnen botsen, maar binnen kan het ietwat overweldigend zijn.

Zoals we eerder gezegd hebben, zijn we tegen een paar problemen aangelopen bij het testen van de Sonos Roam. Als resultaat daarvan hebben we niet zoveel muziekgenres kunnen uitproberen als we zouden willen. Daarom kunnen we voorlopig nog geen definitief oordeel geven over de audiokwaliteit.

Als het aankomt op ondersteuning voor muziekdiensten, biedt de Sonos Roam ondersteuning voor AirPlay 2, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube Music, 7Digital, Sonos Radio en meer via de Sonos S2-app.

(Image credit: TechRadar)

Sound Swap

Sound Swap is een van de beste functies op de Sonos Roam. Hierdoor kun je muziek van de Roam-speaker naar een andere Sonos-speaker in de buurt sturen (en terug).

Hiervoor hoef je slechts de afspeel/pauzeer-knop in te drukken totdat je drie tonen hoort. De muziek begint dan af te spelen vanaf je volgende speaker of speakersysteem van Sonos. We hebben Sound Swap uitgeprobeerd met onze home cinema-set, die bestaat uit een Sonos Arc, twee Sonos One SL-speakers en een Sonos Sub. De functie werkt naadloos. We begonnen met luisteren via onze Sonos Roam in de keuken en vervolgden onze luistersessie op het surround sound-systeem in onze woonkamer, zonder enig gedoe met onze smartphone.

Deze functie werkt ook omgekeerd, dus de Sonos Roam kan ook audio oppikken van een andere speaker set-up. Erg handig als je de Roam meeneemt naar de tuin.

(Image credit: TechRadar)

Connectiviteit

Ondanks de focus op draagbaarheid, is de Sonos Roam nog altijd een onderdeel van het Sonos-ecosysteem. Dit betekent dat het gemakkelijk te gebruiken is als een multi-room set-up. Je kunt zelfs twee Sonos Roams combineren voor stereogeluid. De Sonos Roam koppelen met andere Sonos werkt door simpelweg de afspeel/pauzeer-knop enkele seconden in te drukken.

Het is helaas niet mogelijk om twee Sonos Roams te gebruiken als achterste kanalen voor je home cinema-systeem. Dat is gek, omdat dit bij de Sonos Move wel kon. Volgens het bedrijf heeft dit te maken met synchronisatieproblemen.

De Roam werkt met zowel wifi als Bluetooth 5. Het apparaat is dan ook thuis of onderweg te gebruiken. De Automatic Switching-functie zorgt ervoor dat de overschakeling naadlozer is dan ooit. De speaker maakt automatisch verbinding met je wifinetwerk als je in de buurt bent en maakt opnieuw verbinding met je telefoon als je het huis weer verlaat. We hebben deze functie helaas nog niet kunnen testen.

Om de Sonos Roam te gebruiken, dien je verbinding maken met je wifinetwerk via de Sonos S2-app. Dat wordt niet heel duidelijk uit de instructies in de doos, maar het is anders niet mogelijk om verbinding te maken via bluetooth.

Het instellen van de Sonos Roam duurt slechts enkele minuten. Als je Sonos Roam aan je netwerk toevoegt, moet je de 8-cijferige code invoeren die op de onderkant van de speaker staat. Dit kan handmatig of automatisch via nfc. Als dit is gelukt zal de speaker verbinding maken met je wifinetwerk. Het is mogelijk dat de Roam eerst moet updaten, indien er een beschikbaar is.

Eenmaal verbonden kun je Auto Trueplay inschakelen, een spraakassistent toevoegen en andere instellingen invoeren. In de app vind je een 'product tour' terug die je wegwijs maakt met de bediening en functies van de Sonos Roam. Dit is een handige toevoeging die het instelproces gemakkelijk laat aanvoelen.

(Image credit: TechRadar)

Batterij

Sonos beweert dat de batterij van de Roam zo'n 10 uur mee gaat, en dat lijkt in onze tests te kloppen. Daarnaast kan de speaker tot 10 dagen in een slaapmodus blijven, waar de Sonos Roam automatisch in terecht komt als je stopt met het afspelen van muziek.

De batterijduur is vrijwel net zo goed als de 11 uur van de Sonos Move, wat volgens ons een van de meest degelijke draagbare speakers op de markt is.

De Sonos Roam is op te laden met elke Qi-gecertificeerde oplader, maar als je in de Sonos-familie wil blijven, is er een draadloze oplader beschikbaar voor 49 euro. De speaker wordt met een magneet op zijn plek gehouden. Er zit daarnaast een USB-A naar USB-C-kabel in de doos, waarbij je jouw eigen adapter kunt gebruiken.