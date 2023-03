Amazon Echo Dot (5e Gen) review

(opens in new tab)

Denk aan smart speakers en je denkt wellicht aan Google en Amazon. Google gaat al iets langer mee in Nederland en België, terwijl Amazon pas sinds kort officieel zijn Echo-speakers aanbiedt. Voor ons is het natuurlijk de eerste keer dat we een selectie van Amazon's speakers kunnen kopen, maar de Amazon Echo Dot zit inmiddels aan zijn vijfde versie in een periode van acht jaar.

Hoewel de 5e generatie er misschien hetzelfde uitziet als de vorige modellen, biedt hij enkele subtiele verschillen. Als je toch al in het bezit zou zijn van een vierde of zelfs derde generatie Echo Dot, dan is een upgrade geen must. Dit is wel de go-to optie voor iedereen die een nieuwe, betaalbare slimme luidspreker zoekt.

Net als zijn voorgangers duurt het instellen van de Amazon Echo Dot (5e generatie) slechts enkele seconden. Zelfs de minder technisch onderlegde mensen onder ons zullen geen probleem hebben om het uit te zoeken met gesproken instructies en de Alexa app die al het harde werk doet. De enige voorwaarde is dat je een woordje Engels kan, want Alexa (de spraakassistent van Amazon) begrijpt nog steeds geen Nederlands.

Naast uitstekende ondersteuning voor de spraakassistent en de belangrijkste knoppen bovenaan, krijg je deze keer ook een thermometer. Die kan je gebruiken om wat automatisering aan je smart home toe te voegen als je geen afzonderlijke slimme thermometer hebt.

Ook nieuw voor de Amazon Echo Dot (5e generatie) is aanraakbediening. Zo kun je op het apparaat tikken om muziek te pauzeren of alarmen te snoozen. Spraakbediening is natuurlijk nog steeds mogelijk, maar als je bijvoorbeeld snel je alarm wil uitzetten zonder naar de speaker te schreeuwen, is een tikje veel handiger.

(Image credit: Jen Allen)

Zoals alle Echo Dots heeft de Amazon Echo Dot (5e generatie) een enorme rijkdom aan Alexa-vaardigheden voor bijna alles wat je ooit zou willen of hopen te doen met een smart speaker. Je kunt alarmen instellen, om nieuws of het weer vragen, sportuitslagen bekijken, je kinderen vermaken met quizzen of spelletjes en natuurlijk muziek afspelen van je favoriete streamingdienst.

Deze keer klinkt de Amazon Echo Dot (5e generatie) ook beter. Hij heeft een grotere 1,73-inch voorwaartse speaker die meer bas en een beter bereik biedt dan de vorige Echo Dot. Uiteindelijk richt de Amazon Echo Dot (5e generatie) zich op gemak. Net als de meeste Apple-producten werkt hij gewoon.

Het is geen draagbare luidspreker, dus je hebt een stopcontact nodig. Toch is hij klein genoeg om te passen op het bureau van je thuiskantoor, keukenkastje, boekenplank in de woonkamer of zelfs in de badkamer. Dat gemak in combinatie met de lage prijs, creëert een apparaat dat zijn weg erg makkelijk in je huishouden vindt.

Amazon Echo Dot (5e generatie): Prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds oktober 2022

Adviesprijs van 64,99 euro

De Amazon Echo Dot (5e generatie) is sinds eind oktober 2022 beschikbaar in Nederland en België. Met een adviesprijs van 64,99 euro zit hij momenteel in het midden van het aanbod aan kleine smart speakers. De Google Nest Mini vind je tegenwoordig makkelijk onder de 50 euro, terwijl de Apple HomePod Mini nog steeds rond de 100 euro kost.

Amazon Echo Dot (5e gen): Design en features

Nieuwe thermometer

Aanraakbediening

Snel ingesteld

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe eenvoudig de Amazon Echo Dot (5e generatie) te installeren is. Het duurt slechts een paar minuten en je kunt aan de slag. Het ontwerp en de lay-out van het apparaat zijn eveneens eenvoudig. Met hetzelfde bolvormige ontwerp als vorige generaties weegt het iets meer dan 300 gram en meet het 9,9 x 8,9 cm. Zelfs met kleine handen is het eenvoudig vast te houden, omdat het vrij letterlijk een grote zwarte tennisbal is.

De 3,5 mm audio-aansluiting is er niet meer, wat frustrerend is voor wie hem wil aansluiten op grotere luidsprekers. Je kunt wel nog altijd Bluetooth gebruiken. Bovenaan zitten volumeknoppen, een Alexa-actieknop en een knop om het geluid te dempen zodat hij niet kan horen wat je zegt. Als je op de muteknop drukt, licht de luidspreker rood op om je te laten weten dat hij niets kan horen, terwijl blauw aangeeft dat hij actief luistert naar een opdracht.

(Image credit: Jen Allen)

Nieuw bij deze Echo Dot is aanraakbediening. Door op de bovenkant van de luidspreker te tikken, kun je een liedje pauzeren, een gesprek beëindigen of een wekker snoozen, afhankelijk van de situatie. Het is altijd welkom om op een vroege ochtend gewoon je hand op de speaker te leggen in plaats van te zeggen dat je zo meteen wel zal opstaan.

De Amazon Echo Dot (5e generatie) werkt in het dagelijks gebruik net als de vorige generaties. Zeg 'Alexa' gevolgd door een schijnbaar willekeurig verzoek en hij doet zijn best. De nauwkeurigheid is hoog en Alexa's vaardigheden zijn uitgebreid. Hoe meer andere smart home apparaten je hebt, hoe meer Alexa voor je kan doen door de uitgebreide ondersteuning.

De Amazon Echo Dot (5e generatie) heeft nu ook een ingebouwde thermometer. Als je wilt dat bepaalde acties automatisch worden uitgevoerd wanneer de temperatuur verandert, is dat juist veel makkelijker geworden.

De Alexa-app is eenvoudig te gebruiken, zodat je snel kunt zoeken naar Alexa-vaardigheden die je misschien nog niet kende. Ook kan je routines instellen, apparaten van derden koppelen en allerlei zaken in je woning automatiseren.

Design en features score: 4/5

Amazon Echo Dot (5e gen): Audio

Betere bas

Werkt met elke muziekstreamingdienst

De Amazon Echo Dot (5e gen) werkt met bijna elke denkbare muziekstreamingdienst. Dat omvat Apple Music, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Tidal, TuneIn, Amazon Music, en meer. Hoe je ook luistert, de Amazon Echo Dot (5e gen) is niet de sterkste luidspreker die er is, maar hij doet een goede poging.

Vergeleken met de vorige 4e generatie Echo Dot, kan hij wel meer bas produceren. Afhankelijk van het nummer waarnaar je luistert, kan het een beetje wazig klinken. Nummers als All My Life van Foo Fighters hebben echter nog steeds de energie die ze verdienen, ook al kan een hoger volume de kwaliteit helemaal onderuit halen.

Bij het luisteren naar iets subtielers en technischers als God Only Knows van de Beach Boys merk je dat de Amazon Echo Dot (5e gen) de nuances niet helemaal goed krijgt, met zwakkere helderheid en een gebrek aan scherpte. Maar we zijn er niet van overtuigd dat iemand een kleine Amazon Echo Dot (5e gen) koopt om een oorgasme te krijgen.

Dit is een smart speaker die de nadruk legt op smart en niet op speaker. Hoewel de Amazon Echo Dot (5e generatie) beter zou kunnen klinken, verwachten we dat met dit formaat niet.

Audio score: 3/5

Amazon Echo Dot (5e gen) kopen of niet?

Swipe to scroll horizontally Amazon Echo Dot (5th Generation) Categorie Opmerking Score Design en features Amazon heeft een thermometer toegevoegd, maar de 3,5mm-aansluiting verwijderd. 4/5 Audio Van zo'n kleine speaker verwacht je geen audiowonderen, maar hij klinkt ook weer niet afschuwelijk. 3/5 Prijs-kwaliteit Hij zit netjes middenin het aanbod van kleine smart speakers. 4/5

Koop hem als...

Je een eenvoudige smart speaker wil

De Amazon Echo Dot (5e gen) is misschien niet de krachtigste, maar hij is super eenvoudig in te stellen en te gebruiken.

Je andere smart home-apparaten hebt

De Amazon Echo Dot (5e generatie) werkt goed samen met alle smart home-technologie, wat betekent dat je gemakkelijk je thermostaat, verlichting en nog veel meer kunt bedienen met je stem.

Koop hem niet als...

Je English niet very goed is

Hoewel de Amazon Echo Dot (5e gen) wel verkrijgbaar is in Nederland en België, begrijpt Alexa geen Nederlands. Je zal dus in het Engels (of een andere taal) commando's moeten geven.

Je het allerbeste geluid wil

De Amazon Echo Dot (5e generatie) legt de nadruk op smart maar niet echt op speaker. Hij klinkt beter dan vorige modellen, maar heeft nog steeds niet de kracht van andere opties.

Amazon Echo Dot (5e gen): Alternatieven

(opens in new tab) Apple HomePod mini

Gehecht aan Siri? De Apple HomePod mini heeft een geweldig design en een uitstekende geluidskwaliteit. Hij kost wel iets meer dan de Echo Dot. Lees hier de volledige HomePod mini review (opens in new tab)