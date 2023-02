Amazon Echo Show 8 (2e gen.) review

(opens in new tab)

De Amazon Echo Show 8 is nog niet zo lang geleden beschikbaar gemaakt in Nederland en België. Dit is in feite een van de middenklasse smart speakers van Amazon. Hij biedt meer functies dan de Echo Show 5 tegen een lagere prijs dan de Echo Show 10. Dit kan wel eens de combinatie zijn waar je naar op zoek bent bij een eerste smart speaker.

Voor ons is het de eerste Echo Show 8, maar we willen meegeven dat de eerste generatie een paar extra functies had. Zo is de 3,5mm-aansluiting verdwenen en is er geen Zigbee hub voor smart home integratie. Het scherm blijft daarnaast zitten op een magere resolutie van 1280 x 800 pixels.

Hoewel dat enkele puntjes in het nadeel van de Echo Show 8 zijn, is er zeker ook goed nieuws. Deze generatie bevat een nieuwe 13MP-camera met ondersteuning digitaal pannen en zoomen tijdens videogesprekken en een octa-core processor die hem sneller laat schakelen tussen apps.

Het resultaat is een functioneel en mooi smart display waarmee je (met wat omwegen) kan bellen met familie en vrienden, je favoriete muziek kan beluisteren en de nieuwste series kan bekijken. Dat laatste kan niet in de allerhoogste resolutie maar voor een korte serie kan het ermee door.

Voor nieuwkomers in de smart home wereld die nog niet vastzitten in een bepaald ecosysteem, kan de Amazon Echo Show 8 een goede optie zijn.

Amazon Echo Show 8: Prijs en lanceringsdatum

Lancering in Nederland en België eind 2022

Adviesprijs van 119,99 euro

De Amazon Echo Show 8 is sinds eind 2022 beschikbaar in Nederland en België voor 119,99 euro. Aangezien zowel de kleinere Echo Show 5 als grotere Echo Show 10 niet beschikbaar zijn in de Benelux, kom je automatisch bij de Echo Show 8 uit als smart display.

Het alternatief dat je hier kan vinden is de Google Nest Hub die je momenteel voor 99 euro in huis haalt. Daar merk je echter een duidelijk verschil in beeld- en audiokwaliteit. Waar de Nest Hub iets functioneler is, geeft Amazon je een scherm waarop je beter kan genieten van content. Het is natuurlijk ook een pluspunt dat Google Assistent wel Nederlands spreekt en betere integraties met lokale diensten aanbiedt.

Amazon Echo Show 8: Design

Soortgelijk ontwerp als de vorige Echo Show 8

Nieuwe 13MP-camera en MediaTek MT8183 octa-core processor.

Dezelfde dubbele 2-inch speakers en 1280 x 800 resolutie als voorheen

Er is geen groot esthetisch verschil tussen de oude Amazon Echo Show 8 en de nieuwe Amazon Echo Show 8. De behuizing is vrijwel identiek, net als het 8-inch display met een resolutie van 1280 x 800 pixels.

Bovenop de Echo Show 8 zitten de bedieningsknoppen voor het volume en Alexa, evenals de mute-knop die de microfoon uitschakelt en een fysieke schuiver om de camera te verbergen. Dat laatste is vooral handig voor mensen die denken dat Amazon heel de tijd in hun kamer kan meekijken.

De grote update is de 13MP-camera die een enorme stap vooruit is ten opzichte van de 1MP-camera op de originele Amazon Echo Show 8. Dankzij de extra megapixels van de camera is dit smart display aanzienlijk beter voor videogesprekken.

Natuurlijk gaan die gesprekken microfoons nodig hebben en de Echo Show 8 (2021) heeft ook dezelfde vier microfoons als hiervoor. Het bereik is over het algemeen erg goed en de kwaliteit is zeker voldoende voor videogesprekken. Er lijkt ook wat noise-cancelling op de microfoons te zitten, aangezien achtergrondgeluid deels wordt gedempt.

(Image credit: Future)

Binnenin heeft de Echo Show 8 de MediaTek MT8183 octa-core processor. Een smart display heeft niet veel rekenkracht nodig en de processor reageert hier meestal snel genoeg. Je zal merken dat opdrachten binnen de diensten van Amazon iets sneller zullen verlopen. Zo moet je minder lang wachten als je vraagt naar een video van Amazon Prime Video dan bij een YouTube-video.

Om audio af te spelen, zijn er dubbele 2-inch luidsprekers achter de gazen achterkant van de Amazon Echo Show 8. Achteraan vind je tot slot nog een microUSB-poort waarmee je (mits de juiste adapter) een ethernetkabel kan aansluiten op de Echo Show 8.

Amazon Echo Show 8: Prestaties

13MP-camera is uitstekend voor videogesprekken

Scherm kan beter

Alexa kan nog steeds geen Nederlands

Hoe is de Amazon Echo Show 8 in gebruik? Vergelijkbaar met de Google Nest Hub en andere smart displays. Je kan informatie over je dagplanning horen, het weer, het verkeer... Op het scherm zie je aanvullende informatie en in rustmodus toont het vaak tips over wat je allemaal kan doen. Een van die opties is videobellen met vrienden.

Het grootste probleem is dat je hiervoor slechts twee opties hebt. Ofwel moeten je contacten zelf ook de Amazon-app en Echo Show display hebben ofwel moet je een Zoom-meeting organiseren. Aangezien Amazon en Alexa nog niet enorm goed zijn ingeburgerd in Nederland en België, mag je er niet vanuit gaan dat iedereen zomaar een Amazon Echo Show in huis heeft. Een Zoom-meeting is dan weer iets meer werk om te regelen.

Eens je iemand hebt gevonden waarmee je kan bellen, zal je merken dat de Amazon Echo 8 menig webcam kan verslaan. Wanneer de belichting niet optimaal is, kom je toch nog verrassend helder in beeld. Daarnaast is er de optie om automatisch te zoomen en pannen. De Echo 8 zal (zowel bij bellen via Amazon zelf als Zoom) automatisch beginnen inzoomen zodat je zo goed mogelijk in beeld komt. Zo hoef je het display zelf niet te verplaatsen. Hoewel je dit zoomen niet zelf kan instellen, voelden we die noodzaak ook niet. Het automatische proces verliep altijd vlot en nauwkeurig.

(Image credit: Future)

We moeten ook wijzen op de leuke photo booth-modus waarvan we niet eens wisten dat de Amazon Echo Show die had. Vraag Alexa om een foto te maken en je zult kunnen kiezen tussen enkele opnamen, multi-shots en een fotobooth-modus die vier opnamen snel achter elkaar maakt en ze aan elkaar plakt. De beelden worden direct opgeslagen in de cloud, maar je kunt ze ook delen met vrienden en familie.

Om erachter te komen wat Alexa kan doen, moet je ofwel al een Alexa-apparaat hebben of de basistutorials doorlopen. De functionaliteit van Alexa is weliswaar zo sterk gegroeid dat die tutorials de lading niet meer dekken. Voor elke vraag die Alexa kan beantwoorden, is er helaas nog steeds minstens één waarbij het helemaal misgaat.

Zo gaven we het commando tell me about video calling om te weten hoe de Echo Show 8 een videogesprek kon opstarten. In plaats van een tutorial kregen we de definitie en geschiedenis van videobellen te horen. Daarna vroegen we how can we start a video call en toen kregen we wél het juiste antwoord.

Wat de audiokwaliteit betreft, heeft de Amazon Echo Show 8 het middenbereik versterkt om dialogen en gesprekken duidelijker te maken. Ook de bas in nummers zoals Good 4 U van Olivia Rodrigo klinkt goed. In vergelijking met de Google Nest Hub doet de Echo Show 8 het stukken beter. Bij sommige nummers vonden we zelfs dat de Echo Show 8 het beter deed dan onze Google Nest Audio. En dat is nota bene een smart speaker zonder enige vorm van display.

(Image credit: Future)

Het is daarnaast ongelooflijk eenvoudig om Alexa-luidsprekers samen te voegen tot groepen die allemaal hetzelfde nummer in verschillende kamers kunnen afspelen. Het nadeel is dat het aanbod Amazon-speakers in de Benelux nog niet enorm groot is. Een kleine Echo Dot zal de audio bijvoorbeeld niet veel krachtiger maken.

Het display met 1280 x 800 resolutie zal je niet omverblazen, maar is wederom beter dan het display van de Google Nest Hub. We geven wel mee dat de Echo Show 8 eigenlijk alleen content op Amazon Prime Video of Netflix goed kan tonen. YouTube-video's worden getoond via de ingebouwde webbrowser en dat zorgt steeds voor erg korrelige beelden en teleurstellende audio. De volledige Lord of The Rings trilogie zouden we niet kijken op de Echo Show 8, maar een korte aflevering van Spongebob zag er zeker niet verkeerd uit.

(Image credit: Future)

Moet je de Amazon Echo Show 8 kopen?

Koop hem als...

Je graag videobelt

Dankzij de Zoom-integratie en de nieuwe optie om in te zoomen, is de Echo Show 8 een geweldige optie voor videogesprekken. Iedereen zal je duidelijk kunnen zien tijdens het gesprek en extra functies zoals de photo booth zijn gewoon leuk om te gebruiken.

Je een eerste smart speaker/display zoekt

Alexa is een krachtige assistent in een (beginnend) smart home. Ze kan de teksten van je favoriete liedjes laten zien voor een minikaraoke en kan zowel het nieuws als recepten visueel tonen. Door het grote 8-inch display is alle content ook goed te zien.

Koop hem niet als...

Je de beste beeldkwaliteit wil

Het display met resolutie van 1280 x 800 pixels gaat geen prijzen winnen. We hadden graag een volwaardige Full HD-resolutie gezien.