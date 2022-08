Google dient aanvraag in voor mysterieus draadloos apparaat

Google heeft een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder FCC voor een mysterieus nieuw ‘draadloos’ apparaat. Misschien gaat het over een nog nooit eerder vertoond smart home-apparaat.

De aanvraag (opens in new tab), gespot door DroidLife (opens in new tab), verwijst naar een ‘engineering sample’ (een prototype met het modelnummer G28DR) dat zowel wifi als Bluetooth ondersteunt. Het bevat ook een afbeelding van een rechthoekig product dat volgens de beschrijving loopt op een batterij, of aangesloten kan worden aan het stroom.

Droidlife suggereert dat het product een nieuw apparaat zou kunnen zijn in Googles Nest-serie . De serie bevat al luidsprekers, smart displays, deurbellen, beveiligingscamera’s en thermostaten en dit mysterieuze apparaat hoort zeker in dat rijtje thuis.

Je kan de details van de aanvraag nalezen in de onderstaande afbeelding:

FCC description for product G28DR (Image credit: Federal Communications Commission (FCC))

Zoals Droidlife opmerkt, is er een kans dat het apparaat geen scherm heeft. Deze theorie wordt bevestigd door de speaker-achtige vorm. Dit wijst er verder op dat het een nieuwe toevoeging kan zijn aan Googles smart home assortiment.

Maar verder weten we het ook niet.

Analyse: speaker of toch een wifi-extender?

Eén detail springt er voor ons uit.

De meeste smart home gadgets moet je in het stopcontact stoppen, maar dit mysterieuze apparaat gebruikt een batterij. Dit gecombineerd met Bluetooth kan erop wijzen dat het een draagbaar apparaat is, misschien wel een Google Nest Audio-apparaat voor buiten. Maar er worden geen luidsprekers genoemd, dus dat lijkt ons onwaarschijnlijk.

Maar met die antennes, waaronder de PIFA (Planar Inverted-F Antenna), die meestal wordt gebruikt in mobiele apparaten, is dit apparaat misschien een wifi-extender voor buiten die kan werken met Google.

Het is allemaal speculatie. Wellicht is dit apparaat een onderdeel van een groter onaangekondigd Google-apparaat. We houden jullie op de hoogte!