IKEA en Sonos introduceren Symfonisk staande lamp met speaker

In 2019 werkte IKEA voor het eerst met Sonos samen om de Symfonisk-lamp met ingebouwde speaker te lanceren. Nu wordt de samenwerking voortgezet met de eerste staande lamp met luidspreker.

Zowel IKEA als Sonos zien het belang van geluid en het positieve effect ervan in huis. Sfeer creëren door middel van licht en geluid staat centraal in de Symfonisk-serie. "Sinds de lancering van de eerste Symfonisk-speaker hebben we voortgebouwd op de kennis om een meubel te creëren dat zowel goed klinkt als er goed uitziet", aldus Stjepan Begic, Range Design Lead bij IKEA Zweden.

Naadloze integratie met beide ecosystemen

(Image credit: IKEA)

De Symfonisk staande lamp met speaker biedt een meer geluid terwijl het zacht licht verspreidt. De staande lamp wordt geleverd met een kap in bamboe en kan worden gepersonaliseerd door middel van verschillende lampenkappen die apart verkocht worden. In combinatie met andere producten uit het Symfonisk-assortiment of andere Sonos-producten kan de lamp ook werken als achterluidspreker bij een thuisbioscoop.

"We hebben de staande lamp met speaker enerzijds gemaakt om op zichzelf goed te klinken en anderzijds om veelzijdig te zijn. Hij werkt naadloos samen met al onze Sonos-luidsprekers en is een uitstekende optie als je achterluidsprekers wil toevoegen aan je thuisbioscoop", aldus Sara Lincoln, Product Manager bij Sonos.

Alle Symfonisk-producten maken niet alleen deel uit van het Sonos-ecosysteem, maar ook van het IKEA-ecosysteem. Met de Dirigera smart hub van IKEA kan de lamp worden toegevoegd aan de IKEA Home Smart app voor een naadloze integratie met andere IKEA smart home producten.

De nieuwe Symfonisk staande lamp met speaker is vanaf januari 2023 verkrijgbaar in alle IKEA markten aan een adviesprijs van 219 euro.