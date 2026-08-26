We hebben een blinde test uitgevoerd met 5 compacte Bluetooth-speakers en verrassend genoeg is de JBL niet de winnaar

We hebben inmiddels al heel veel verschillende Bluetooth-speakers getest en telkens als we een nieuw model reviewen, zijn er natuurlijk verschillende factoren waar we op letten. Zijn de features een beetje competitief? Biedt hij een goede mix van een stijlvol en praktisch design? Weet hij zijn adviesprijs te verantwoorden? Uiteindelijk is de belangrijkste vraag echter: klinkt hij ook echt goed?

Met dat in gedachten leek het ons leuk om eens een testje uit te voeren. We waren wel eens benieuwd welke Bluetooth-speakers mensen zouden kiezen als ze puur op geluidskwaliteit af zouden gaan en niet (deels) op prijs, merknaam of design. Een aantal van onze Engelstalige collega's hebben daarom een blinddoek omgedaan en zij hebben meegedaan aan deze blinde test van compacte Bluetooth-speakers.

Bij deze test hebben we van verschillende nummers steeds een stukje van 30 seconden afgespeeld, de deelnemers gevraagd om hun bevindingen te noteren en na elke speaker een score van 1 tot en met 5 te geven (1 is het best en 5 het slechtst). Dit hebben we in totaal bij vijf nummers vanuit verschillende genres gedaan om zo te kunnen bepalen welke speaker volgens onze testers over het algemeen het beste klonk.

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Er zijn wel nog een aantal dingen die we even moeten benoemen voordat we de resultaten kunnen bespreken. Ten eerste werd het volume van alle speakers op (ongeveer) hetzelfde niveau ingesteld en daarbij hebben we ze ook nooit luider dan 80% gezet om vervorming en compressie te voorkomen. Daarnaast stond elke speaker ook op zijn standaard EQ-preset en werden nummers gestreamd vanuit dezelfde audiobron. Onze testers hadden van tevoren ook geen idee naar welke speakers ze gingen luisteren.

We hebben ervoor gekozen om vijf speakers van een vergelijkbaar formaat te gebruiken voor deze test: de JBL Go 5, de IKEA Kallsup, de Bose SoundLink Micro Gen 2, de Edifier ES20 en de Ultimate Ears Miniroll. Sommige modellen hadden wel een iets hoger vermogen dan andere modellen en daarnaast zit er natuurlijk ook een prijsverschil tussen deze speakers. Verder vind je sommige modellen terug in onze lijst met de beste Bluetooth-speakers terwijl andere modellen die lijst juist net niet wisten te halen. De scores waren overigens verrassend verschillend afhankelijk van de specifieke nummers en testers.

Ben je benieuwd welke speaker uiteindelijk de winnaar was? Hieronder lees je wat voorn scores onze testers aan de speakers gaven bij elk nummer en welk model uiteindelijk dus de hoogste score in het algemeen kreeg.

Nummer 1: Fascinator van Max Dean

We zijn onze test begonnen met een house-nummer, namelijk Fascinator van Max Dean. We lieten de deelnemers luisteren naar een korte intro naar een gedeelte met wat 'sub-bass'. We benadrukten dat deze kleine speakers sowieso geen enorm krachtig geluid zouden leveren, maar vroegen de testers toch om dit onderdeel te beoordelen. Bij de 'drop' in dit nummer vroegen we de deelnemers ook om aan te geven hoe gecontroleerd en precies de drums klonken tussen de hoge tonen.

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De resultaten waren hier erg interessant. Onze goedkoopste optie, de IKEA Kallsup van 5 euro, was duidelijk de verliezer. Eén luisteraar benoemde dan ook specifiek de "blikkerige" hoge tonen en teleurstellende bas. Daar was eigenlijk iedereen het wel mee eens. De strijd tussen de JBL en de Edifier was hier wel wat spannender. Sommige luisteraars merkten bij die modellen wel een wat lagere impact bij het basgeluid, maar betere prestaties bij de middentonen en beter gecontroleerde hoge tonen.

De duidelijke winnaar was hier echter de Bose-speaker. Die stond bij alle deelnemers op nummer 1. Dit was overigens wel de enige test waarbij iedereen tot dezelfde conclusie kwam. Eén luisteraar gaf hier aan dat het nummer op de Bose "gebalanceerd zonder vervorming" klonk, terwijl anderen wezen op een voller basgeluid en een aangename warme klank.

Swipe to scroll horizontally Nummer 1: ranglijst (per luisteraar) Row 0 - Cell 0 Josh Caspar Ashley Erin JBL Go 5 4 5 4 2 IKEA Kallsup 5 4 5 5 Bose SoundLink Micro Gen 2 1 1 1 1 Edifier ES20 2 3 3 4 UE Miniroll 3 2 2 3

Swipe to scroll horizontally Nummer 1: overkoepelende scores Speaker Ranglijst JBL Go 5 4e plaats (15 punten) IKEA Kallsup 5e plaats (19 punten) Bose SoundLink Micro Gen 2 1e plaats (4 punten) Edifier ES20 3e plaats (12 punten) UE Miniroll 2e plaats (10 punten)

Nummer 2: Orphans van Cero

Bij nummer 2 zijn we voor een iets andere vibe gegaan. Hier hebben we een stukje van het indie-pop nummer (met jazz-invloeden) Orphans van de Japanse band Cero afgespeeld. De stemmen horen hier iets wat meer naar voren te komen, dus we hebben de luisteraars gevraagd om te bepalen hoe goed de speakers dat wisten weer te geven. Daarnaast lieten we ze ook beoordelen hoe goed gebalanceerd de percussie en gitaren waren ten opzichte van de rest van de mix.

De Kallsup belandde helaas alweer op de laatste plaats. Eén van de testers gaf het wat lagere volume voor de zang en een onduidelijke weergave van de gitaren tussen de middentonen hiervan de schuld. De JBL Go 5 scoorde hier niet veel beter. Een andere luisteraar benoemde bij die speaker dat de gitaren nogal levenloos klonken.

De Edifier ES20 en UE Miniroll wisten hier beter te presteren. Deze speakers wisten volgens de deelnemers een betere balans te bieden over het gehele frequentiebereik. Stemmen kwamen beter naar voren en de bas was wat helderder. De SoundLink Micro Gen 2 was hier uiteindelijk echter weer de winnaar. Die speaker legde de nadruk op een helderder, accurater geluid voor de gitaren, goed gedefinieerde zang en ook helderdere percussie.

Swipe to scroll horizontally Nummer 2: ranglijst (per luisteraar) Row 0 - Cell 0 Josh Caspar Ashley Erin JBL Go 5 3 5 5 4 IKEA Kallsup 5 4 4 5 Bose SoundLink Micro Gen 2 2 1 2 1 Edifier ES20 1 2 3 3 UE Miniroll 4 3 1 2

Swipe to scroll horizontally Nummer 2: overkoepelende scores Speaker Ranglijst JBL Go 5 4e plaats (17 punten) IKEA Kallsup 5e plaats (18 punten) Bose SoundLink Micro Gen 2 1e plaats (6 punten) Edifier ES20 2e plaats (9 punten) UE Miniroll 3e plaats (10 punten)

Nummer 3: The Girl From Ipanema van Stan Getz

Voor het volgende nummer wilden we iets rustigers testen. We hebben uiteindelijk gekozen voor het legendarische bossanova-nummer The Girl From Ipanema van Stan Getz. We vroegen dit keer aan de onze collega's om te letten op de 'separation' tussen de gitaren en de zang, plus de textuur van de zang en percussie en hoe subtiel deze elementen werden weergegeven. Ook de controle over de 'double bass' was hier een belangrijk punt om op te letten. Bij dit nummer werd het trouwens pas echt interessant.

Verrassend genoeg eindigde de Bose-speaker hier op de vierde plaats, terwijl de speaker tot nu toe steeds gewonnen had. De luisteraars werden over het algemeen teleurgesteld door de overdreven bas en niet bepaald verfijnde weergave van hoge tonen.

De laatste plaats was hier overigens dan weer geen verrassing. De IKEA Kallsup wist opnieuw de vijfde plaats te claimen. Dit was wel het enige nummer waarbij iedereen de Kallsup onderaan plaatste. Volgens één tester klonk het alsof er een zwerm bijen uit de speaker probeerde te ontsnappen.

De winnaar was hier de Edifier ES20. Dit is dan ook een speaker die we vaak prijzen voor zijn heldere middentonen. De deelnemers waren vooral te spreken over de mooi gebalanceerde presentatie, de gecontroleerde 'double bass' met veel textuur en de gedetailleerde zang. De UE Miniroll en JBL Go 5 bereikten respectievelijk de tweede en derde plaats. Deze speakers hadden een relatief brede interpretatie van het nummer, maar leverden ook heldere zang met goede textuur.

Swipe to scroll horizontally Nummer 3: ranglijst (per luisteraar) Row 0 - Cell 0 Josh Caspar Ashley Erin JBL Go 5 2 4 4 1 IKEA Kallsup 5 5 5 5 Bose SoundLink Micro Gen 2 4 1 3 4 Edifier ES20 1 2 2 2 UE Miniroll 3 3 1 3

Swipe to scroll horizontally Nummer 3: overkoepelende scores Speaker Ranglijst JBL Go 5 3e plaats (11 punten) IKEA Kallsup 5e plaats (20 punten) Bose SoundLink Micro Gen 2 4e plaats (12 punten) Edifier ES20 1e plaats (7 punten) UE Miniroll 2e plaats (10 punten)

Nummer 4: Come On, Come Over van Jaco Pastorius

We wilden natuurlijk ook testen hoe de speakers om zouden gaan met een drukkere, vrij chaotische mix. Daarbij kwam Come On, Come Over van Jaco Pastorius goed van pas. Dit is een funky nummer met flink wat kracht. We vroegen aan de testers om te luisteren naar hoe agressief en helder de hoorns klonken. Ook moesten ze de kwaliteit van de kracht van de bas beoordelen en de manier waarop de speakers alle verschillende instrumenten en de zang samen wisten te brengen.

Bij deze test waren de resultaten weer wat minder verrassend. De Bose was weer de winnaar. Deze had volgens één deelnemer simpelweg een goed gebalanceerde aanpak. Een andere tester was tevreden over de impactvolle bas en heldere zang bij de SoundLink Micro Gen 2. De Edifier ES20 en UE Miniroll kwamen echter wel in de buurt van de Bose. Onze collega's genoten van de klank van de zang, de redelijk open soundstage en de goede 'separation' die deze speakers te bieden hadden.

IKEA's Kallsup belandde hier weer op de laatste plaats. Dit kwam hier grotendeels doordat de bas niet heel goed gecontroleerd klonk en de middentonen wat blikkerig klonken. Volgens de luisteraars had de JBL Go 5 wat moeite met de basis van dit nummer. Wel bood hij volgens sommigen een goed helder geluid bij de hoge tonen.

Swipe to scroll horizontally Nummer 4: ranglijst (per luisteraar) Row 0 - Cell 0 Josh Caspar Ashley Erin JBL Go 5 5 4 4 4 IKEA Kallsup 4 5 5 5 Bose SoundLink Micro Gen 2 3 1 2 1 Edifier ES20 1 2 3 2 UE Miniroll 2 3 1 3

Swipe to scroll horizontally Nummer 4: overkoepelende scores Speaker Ranglijst JBL Go 5 4e plaats (17 punten) IKEA Kallsup 5e plaats (19 punten) Bose SoundLink Micro Gen 2 1e plaats (7 punten) Edifier ES20 2e plaats (8 punten) UE Miniroll 3e plaats (9 punten)

Nummer 5: Black Eye van Allie X

Bij nummer 5 wilden we testen hoe de speakers om zouden gaan met een erg dynamische mix. Hiervoor hebben we het elektronische nummer Black Eye van Allie X. We vroegen onze collega's te letten op de strijkinstrumenten aan het begin van dit fragment, op hoe dynamisch en gecontroleerd het basgeluid klonk en op hoe gedetailleerd stemmen klonken.

Hier was de strijd tussen de Bose, Edifier en Ultimate Ears vooral erg spannend. De Bose wist net weer de eerste plaats te behalen. Eén luisteraar werd aangenaam verrast door het dramatische effect van de strijkinstrumenten en door het brede effect van de zang. Een andere tester viel vooral de dynamische bas en goede balans tussen zang en instrumenten op.

Voor een derde deelnemers was de ES20 hier de best klinkende speaker. De zang werd hier volgens hem prachtig overgebracht en de bas was krachtig, maar gecontroleerd. Weer een andere collega vond de UE Miniroll hier het beste. Zij was van mening dat deze de meest heldere bas en duidelijke zang van alle speakers wist te bieden.

Opnieuw belandde de Kallsup weer helemaal onderaan. De synthesizers klonken hier vrij dof, er miste wat textuur en levendigheid bij de bas en de zang werd iets te veel op de achtergrond geplaatst.

Swipe to scroll horizontally Nummer 5: ranglijst (per luisteraar) Row 0 - Cell 0 Josh Caspar Ashley Erin JBL Go 5 4 5 4 4 IKEA Kallsup 5 4 5 5 Bose SoundLink Micro Gen 2 2 1 3 1 Edifier ES20 1 2 2 3 UE Miniroll 3 3 1 2

Swipe to scroll horizontally Nummer 5: overkoepelende scores Speaker Ranglijst JBL Go 5 4e plaats (17 punten) IKEA Kallsup 5e plaats (19 punten) Bose SoundLink Micro Gen 2 1e plaats (7 punten) Edifier ES20 2e plaats (8 punten) UE Miniroll 3e plaats (9 punten)

En de winnaar is...

(Image credit: Future)

Toen ons experiment voorbij was, hebben we de uiteindelijke scores van alle deelnemers verzameld en bij elkaar opgeteld om erachter te komen welke speaker het nou uiteindelijk wint puur op het vlak van geluidskwaliteit. En de winnaar is... de Bose SoundLink Micro Gen 2!

Was dit een verrassend resultaat? Nou, niet helemaal. Wij vonden dit sowieso een geweldig klinkende kleine speaker. Hij weet gewoon een veel krachtiger basgeluid te produceren dan veel van zijn concurrenten, plus meer precisie bij de hoge tonen. Voeg daar nog een duidelijkere 'separation' aan toe en het is vrij logisch dat dit uiteindelijk de winnaar is.

Het is het echter wel waard om te benoemen dat deze kleine speaker van Bose veel duurder is dan zijn concurrenten uit deze vergelijking. Hij heeft momenteel een adviesprijs van 120 euro. Hij biedt voor die prijs wel echt een goed geluid, maar het blijft een erg hoge prijs, zeker als je je bedenkt dat je ook grotere alternatieven van andere merken (met meer features) kan krijgen voor die prijs. Denk dan bijvoorbeeld aan de JBL Flip 7.

We waren ook verrast dat de Edifier ES20 zo goed presteerde. Dit was uiteindelijk ook de favoriete speaker van één van onze collega's. Hij bleef het de Bose-speaker moeilijk maken tijdens alle tests en was zelfs de winnaar bij een van de nummers. Hij kost ook minder dan de helft van de Bose, terwijl je dat niet zou zeggen als je ze dus puur op het gebied van geluidskwaliteit vergelijkt. Hij biedt mooi heldere middentonen, een warm basgeluid en gecontroleerde hoge tonen. Vooral energieke nummers worden hierdoor heel mooi weergegeven. Als je op zoek bent naar een optie met een erg goede prijs-kwaliteitverhouding, dan is dit model zeker het overwegen waard.

Een ander onverwacht succes was de UE Miniroll. Dit was ook de favoriet van één van onze deelnemers. Hij bleef heldere middentonen en bas weergeven bij alle nummers en is ook aangenaam geprijsd.

Dat de JBL Go 5 op de vierde plaats is beland, zal voor sommigen een verrassing zijn. Hij wist wel nog steeds uitstekende prestaties te leveren ondanks zijn beperkingen. Hij heeft een lager vermogen dan de modellen in de top 3. Daardoor biedt hij dus een iets minder krachtig geluid en een iets minder volle bas dan die andere modellen. De 'separation' had bovendien wat beter gekund, maar voor een prijs van maar zo'n 50 euro is het nog steeds een geweldige kleine speaker.

De IKEA Kallsup belandde meestal onderaan tijdens deze vergelijkingen. Hij heeft dan ook het laagste vermogen (3W) en kost ook maar zo'n 5 euro. Dat is natuurlijk ook wel enorm goedkoop, dus het is eigenlijk nog indrukwekkend dat hij niet continu door iedereen op de vijfde plaats is gezet.

In de tabel hieronder zie je de uiteindelijke ranglijst met de totale scores en posities van elke speaker, plus hun adviesprijzen.