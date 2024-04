Samsungs maakt europrijzen van nieuwe line-up tv's bekend

Samsung introduceerde eerder deze maand zijn nieuwe tv's voor de Europese markt, voorzien van innovatieve technologieën zoals de NQ8 AI Gen3-processor, samen met de stijlvolle Music Frame-luidspreker. Inmiddels zijn de adviesverkoopprijzen van de line-up Neo QLED-, OLED- en Lifestyle-TV’s en MICRO LED bekend.

Neo QLED 8K: topprestaties dankzij AI

Samsungs topmodel, de Neo QLED 8K QN900D, biedt levensechte beeldkwaliteit, hoogwaardige audiotechnologie en een breed scala aan apps en diensten. De TV heeft de nieuwste en meest innovatieve TV-processor van Samsung tot nu toe: de NQ8 AI Gen3, waardoor alles op het scherm wordt weergegeven in een hoogwaardige kwaliteit.

Neo QLED 8K (QN900D en QN800D) is verkrijgbaar in beeldformaten van 65 tot 85 inch met de volgende adviesprijzen:

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung QN800D Samsung QN900D 65 inch 3.999 euro 5.799 euro 75 inch 5.699 euro 7.799 euro 85 inch 7.999 euro 10.999 euro

MICRO LED verlegt de grenzen van displaytechnologie

Met de nieuwe MICRO LED laat Samsung zien dat er grenzeloze mogelijkheden zijn op het gebied van displays. Het scherm biedt ongeëvenaarde beeldkwaliteit dankzij individueel verlichte pixels, wat zorgt voor extreme helderheid terwijl het diepe zwarttinten en heldere kleuren behoudt.

MICRO LED (MS1) met adviesverkoopprijzen van € 89.999,- tot € 149.999,-.

‘s Werelds eerste Glare Free OLED

De Samsung OLED TV’s van 2024 bouwen voort op de modellen van vorig jaar, met grotere displays en heldere schermen. De S95D biedt AI-verbeterde kleurnauwkeurigheid, die zelfs Pantone Validated is. Samsung introduceert met de S95D ook 's werelds eerste Glare Free OLED, voor behoud van helderheid en kleur, ongeacht de lichtinval.

De adviesprijzen van de Samsung S85D, S90D en S95D zijn als volgt:

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung S85D Samsung S90D Samsung S95D 48 inch Nvt 1.649 euro Nvt 55 inch 1.899 euro 1.999 euro 2.599 euro 65 inch 2.599 euro 2.699 euro 3.499 euro 77 inch 3.699 euro 3.999 euro 4.999 euro 83 inch Nvt 5.999 euro Nvt

Elke maand nieuwe kunstwerken

The Frame was al het bestverkochte lifestyle-scherm, en met meer dan 2.500 kunstwerken van wereldberoemde musea en galerieën in de Art Store kunnen gebruikers nu van nog meer kunst genieten. Daarnaast introduceert Samsung zijn nieuwste functie voor The Frame: Art Store – Streams. Deze gratis functie biedt een stream van 20 kunstwerken, uitgekozen door de curator van de Art Store. Elke maand ontvangen gebruikers een gloednieuwe stream zodat zij elke keer weer van nieuwe kunstwerken kunnen genieten.

De vernieuwde The Frame (LS03D) is verkrijgbaar in formaten van 43” tot en met 85” en heeft de volgende adviesprijzen:

43 inch: 1.299 euro

50 inch: 1.499 euro

55 inch: 1.699 euro

65 inch: 2.199 euro

75 inch: 3.399 euro

85 inch: 4.699 euro

Meeslepende audio met de nieuwe soundbars

De soundbar-reeks voor 2024 is uitgerust met geavanceerde AI voor een nog meeslependere audio-ervaring. Met soundbars uit de Cinematic Q-series kunnen gebruikers thuis genieten van bioscoopgeluid, met een complete home cinema-setup inclusief soundbar, subwoofer en achterluidsprekers.

De adviesverkoopprijs van de Cinematic Q-series Soundbars (HW-Q990D, HW-Q930D, HW-Q800D, HW-Q700D) varieert van € 699,- tot € 1.599,-.

Kunst of speaker?

Samsungs Music Frame is een aanpasbare en veelzijdige luidspreker, die eruitziet als een fotolijst en bovendien beschikt over een transparante kabel, waardoor hij helemaal opgaat in de omgeving. Het frontpaneel kan door gebruikers zelf vervangen worden door andere afbeeldingen, waardoor hij in ieder huis past.

Music Frame (HW-LS60D) heeft een adviesverkoopprijs van € 449,-.