De Huawei Mate 30 is gespot

Er zijn online foto's opgedoken van de Huawei Mate 30 Pro, die naar verwachting in oktober verschijnt.

Op het Chinese sociale netwerk Weibo werden er twee beelden gedeeld van wat lijkt op de Huawei Mate 30 Pro. En we zien meteen dat het scherm vrij gebogen is en er lijkt een grote notch te zijn.

Wat ook opvalt is de grote flits op het toestel, volgens de bron gaat het om de zeer krachtige Xenon flitser.

Meer nieuws over Huawei: Lancering Huawei Mate X uitgesteld

Another Mate 30 Pro spy shot reveals an ingenious way to hide the camera setup https://t.co/j7Rio1RpgCAugust 16, 2019

Zoals te zien op de foto is de Huawei Mate 30 Pro omhuld door een case, en daardoor kunnen we dan ook niet zien waar de camera's aan de achterkant zich precies bevinden.

Volgens geruchten gaat het om maar liefst vijf lenzen die zijn geplaatst op de achterkant van de Mate 30 Pro. En aan de voorzijde zouden er twee dubbele camera's zijn bevestigd.

Verder zien we een aantal knoppen rechts op de rand, hier zijn de aan-knop en de volumeknoppen geplaatst met een inkeping bovenaan.

De lanceringsdatum van de Huawei Mate 30 Pro is nog niet bekendgemaakt door het Chinese bedrijf, al denken we dat dit ergens in oktober zal zijn. De vorige Mate smartphones, de Mate 20 en Mate 10 werden namelijk ook in die maand gelanceerd.