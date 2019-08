Lancering Huawei Mate X uitgesteld

Het lijkt erop dat de eerste opvouwbare smartphone toch wat meer tijd nodig heeft, en september te vroeg is voor de lancering. Dat kregen onze collega's te horen tijdens een persevenement op het hoofdkantoor van Huawei.

Maar dat betekent niet dat de lancering wordt opgeschoven naar volgend jaar, het bedrijf wil de Huawei Mate X sowieso voor het eind van 2019 uitbrengen. Alleen een exacte datum hiervoor is nog niet bekend.

Wij gokken op november, Huawei wil de smartphone namelijk op tijd in de winkels hebben liggen voor de feestdagen en voor het Chinese Voorjaarsfestival dat in het begin van 2020 plaatsvindt.

Nog meer schermen

Tijdens het persevenement werd er een eerste versie getoond van de Mate X. De enige aanpassing vergeleken met het model wat we zagen in juli, is een smallere vergrendelknop en er zijn een aantal verbeteringen voor het Falcon scharnier.

Vanwege het opvouwbare aspect is het display van de Huawei Mate X van plastic, omdat je glas natuurlijk niet kunt vouwen.

Ook werd bekend dat de volgende Mate X meer schermen zal krijgen. De verwachting is dat dit model volgend jaar geïntroduceerd wordt. Verdere details over deze opvolger zijn nog niet onthuld.