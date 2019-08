Eerste smartphone van Huawei met HarmonyOS verschijnt pas volgend jaar

Enkele weken geleden kondigde Huawei aan dat het zijn eigen besturingssysteem, HarmonyOS, had ontwikkeld. Of dat besturingssysteem een rechtstreekse vervanger voor Android is, is nog altijd niet geheel duidelijk. Vermoedelijk is dat wel zo, aangezien de kans bestaat dat Huawei in de toekomst geen toegang meer zal krijgen tot Android wegens het handelsverbod met Amerika. We weten intussen wel zeker dat er dit jaar geen smartphone van Huawei met HarmonyOS zal verschijnen.

Geen smartphone, wel een smartwatch

Een smartphone met HarmonyOS zien we pas volgend jaar, wat wil zeggen dat de nieuwe Huawei Mate 30-reeks die dit najaar gelanceerd wordt, nog wel op Android zal draaien. Er zal echter wel een nieuwe smartwatch verschijnen met HarmonyOS. Dit gaat de opvolger zijn van de huidige Watch GT, die reeds draait op een eigen besturingssysteem van Huawei, namelijk LiteOS.

Tot slot zijn er momenteel al de Vision smart tv's van Honor, het dochtermerk van Huawei, die draaien op HarmonyOS, maar die zijn (voorlopig) alleen beschikbaar in China. Een wereldwijde lancering van die smart tv's zit er niet meteen aan te komen.