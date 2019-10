De Honor 10 Lite is een van de meer recente telefoons met een premium uiterlijk, net als de Nokia 7.1, Motorola One en de Honor 8X.

Met de Honor 10 Lite heeft het submerk van Huawei gekozen voor vrijwel identieke hardware-eigenschappen als de Honor 8X, om ze vervolgens in een kleiner jasje te stoppen. Het resultaat hiervan is dat Honor inmiddels een redelijk groot aanbod aan middenklassers in zijn portfolio heeft.

Prijs en releasedatum

Te koop sinds december 2018

Adviesprijs van 229 euro bij release

Beschikbare kleuren: Midnight Black, Sky Blue en Blue

De Honor 10 Lite is op het moment van schrijven al een tijdje te koop in Europa, waaronder ook de Benelux.

De middenmoter van Honor lag in de winkels voor 229 euro, maar is de afgelopen maanden flink gezakt in prijs. Daardoor is het een interessante budgetoptie geworden voor veel consumenten.

De beschikbare kleuren zijn: Midnight Black, Sky Blue en Blue. Met name Sky Blue vinden we erg prettig om naar te kijken. Hier zit een gradiënt in verwerkt, waardoor de kleur van zilver overloopt naar blauw.

Belangrijkste features

6,21 inch scherm

Strak design

Midrange power

De Honor 10 Lite is qua design mooier dan menig midranger op de markt. Hij ziet er namelijk goed uit, maakt gebruik van een regendruppelnotch (net als de OnePlus 6T), en is betaalbaarder dan ooit te voren.

Ook voelt de Honor 10 Lite behoorlijk premium aan. Ondanks de plastic achter- en zijkant, vinden we het apparaat prettiger in de hand liggen dan de duurdere Samsung Galaxy A7. Ook ziet hij er een stuk beter uit.

Hoewel het display niet zo mooi is als dat van de Galaxy A7, merken we dat de dunne randen veel goedmaken.

De telefoon heeft meer dan voldoende opslaggeheugen aanwezig. Terwijl veel van de smartphones in dit prijssegment 32GB opslag aanbieden, heeft de Honor 10 Lite standaard 64GB aan boord. Hiervan is 50GB vrij te gebruiken.

Dit is een midrange telefoon met midrange power, grotendeels te danken aan de Kirin 710 chipset gecombineerd met 3GB RAM.

Design

Plastic behuizing

Glazen voorkant met screenprotector

Hoesje meegeleverd

De Honor 10 Lite ziet er goed uit. In de doos vind je een rubberen hoesje terug voor het toestel. We raden je aan om deze te gebruiken, want de behuizing is niet heel krasbestendig.

Met 8 millimeter dik en een gewicht van 162 gram kunnen we de 10 Lite inderdaad licht noemen. Dit is grotendeels te danken aan de plastic achterzijde. De zijkanten hebben een chroom effect en ligt lekker in de hand, zonder te glad te worden om op tafel te leggen.

De achterzijde voelt en ziet eruit als glas, met een ergonomische, premium curve. Scheelt je weer pijn in de hand als je een power user bent.

De vingerafdrukscanner zit redelijk gecentreerd aan de achterkant. Mede dankzij het randje rondom de scanner is hij makkelijk te vinden met je vinger.

Er zijn twee camera's aan de achterzijde, wat wederom niet slecht is voor de gevraagde prijs. Gebruik je het hoesje, dan steekt de camera-opzet niet meer uit. Aan de onderzijde vinden we één speaker terug, een microUSB-poort en een koptelefooningang.

Hoewel je het niet meteen ziet, is er wel degelijk een notificatielampje ingebouwd. Deze bevindt zich net onder het scherm en is enorm klein. Vooral in de avonduurtjes is het lampje te zien. Overdag zal je er niet heel veel aan hebben.

Scherm

19,5:9 LCD scherm met waterdruppelnotch

6,21 inch met 83% screen-to-bodyratio

Full HD Plus-resolutie, 415ppi

Het display van de Honor 10 Lite is met een beeldverhouding van 19,5:9 erg langgerekt te noemen. In combinatie met de dunne schermranden heb je een screen-to-bodyratio van 83%.

De resolutie bedraagt 2230 bij 1080 pixels en is alleszins redelijk. Dit betekent dat de telefoon een resolutie heeft van 415 pixels per inch. Op papier is dat zelfs beter dan de iPhone XR met 326 pixels per inch.

Hoewel het scherm de superieure kwaliteit van een Samsung AMOLED-display mist, vinden we het display zeer degelijk gezien prijskaartje. Het scherm is redelijk afleesbaar buitenshuis en de kijkhoeken stemmen ons ook tevreden.

Bovenaan het scherm is er een notch gemaakt voor de frontcamera, met daarboven een speaker voor telefoongesprekken. In de regendrupnotch vinden we een 24-megapixelcamera terug.

Een andere bonus is dat het scherm qua kleurweergave makkelijk aanpasbaar is. Naast diverse kleurmodi kun je ook Oogcomfortmodus inschakelen, waardoor de telefoon blauwtinten filtert. Dit moet ervoor zorgen dat je in de avonduren iets makkelijker in slaap moet vallen, omdat blauw licht je wakker houdt.