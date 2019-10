De Honor Band 5 is een kleine upgrade tegenover zijn voorganger, maar pakt wel enkele problemen aan en voegt meer fitnesstools toe, waaronder de monitoring van de zuurstofwaarde in je bloed.

Een goede fitnesstracker hoeft geen honderd euro te kosten. Dat heeft de Xiaomi Mi Band 4 eerder dit jaar bewezen en nu bewijst de Honor Band 5 hetzelfde. De vijfde fitnesstracker in deze reeks kost slechts drie tientjes en geeft je heel wat fitnessfuncties, een kleurenscherm en fantastische batterijduur. Hij mag dan wel niet evenveel functies hebben als de beste fitnesstrackers van Fitbit, maar hij weet zichzelf zeker staande te houden.

Honor Band 5 prijs en beschikbaarheid

De Honor Band 5 is met zijn richtprijs van 29,90 euro de ideale fitnesstracker voor mensen met een krap budget. De fitnesstracker is sinds 2 oktober beschikbaar bij verschillende verdelers in die kleurenvarianten: zwart, donkerblauw en pastelroze.

Honor Band 5 design en display

De Honor Band 5 heeft een kleine schermupgrade gekregen tegenover zijn voorganger. Met zijn 0,95 inch is het display even groot, maar waar de Band 4 een OLED-scherm had, heeft de Band 5 een AMOLED-display.

De kleurenweergave op het display was enorm levendig en helder. Ook bij fel daglicht konden we nog zien wat er op het display stond en in de late uurtjes was de helderheid laag genoeg om ons niet wakker te houden.

Er zijn ook verschillende watchfaces om uit te kiezen op de fitnesstracker zelf of in de Health-app.

Het algemene design van de tracker blijft ook hetzelfde. Aan het polsbandje is niets veranderd en als het display uitgeschakeld is, zie je geen enkel verschil.

De Honor Band 5 is nog steeds een van de kleine en lichtste fitnesstrackers die er zijn. Voor ons was dat een van de grootste voordelen, aangezien we hem amper rond onze pols voelden. Ook tijdens het slapen was hij niet storend en zat hij niet in de weg.

Het dunne touchscreen was niet altijd even handig bij de bediening. Naar boven en beneden swipen om door de verschillende menu's te navigeren ging niet heel snel, maar wel nauwkeurig. Voor sommige opties moet je daarentegen ook naar links of rechts swipen, maar daar hadden we soms enkele pogingen nodig door het dunne schermpje.

Vooral bij het bedienen van de muziek was het dunne schermpje een probleem. Je hebt bij de Honor Band 5 de mogelijkheid om je muziek te pauzeren of het volgende/vorige nummer op te zetten, maar de knoppen staan zodanig dicht bij elkaar dat we niet altijd de juiste knop aantikten.

Het oplaadstation lijkt tot slot ook hetzelfde te zijn. Het station maakt nog gebruik van microUSB, maar dat vonden we hier geen probleem. Door de batterijduur van twee weken, heb je het station zelden nodig en na een uurtje is de tracker weer volledig opgeladen.

Honor Band 5 fitnessfuncties

De Honor Band 5 bevat ook enkele nieuw fitnessfuncties. Zo zijn er trainingsprofielen toegevoegd voor de roeimachine en de cross-trainer. Daarnaast bevat de Honor Band 5 de bekende activiteiten zoals joggen, fietsen en zwemmen.

We hebben niet alle verschillende sporten uitgeprobeerd, maar over het algemeen presteert de fitnesstracker zoals verwacht. Je kan op de Band 5 volgen hoe lang je aan het sporten bent en hoeveel calorieën je hebt verbrand. Voor meer info over je workout en andere workouts ben je aangewezen op de Health-app. Die app is van moederbedrijf Huawei, maar wordt ook gebruikt voor de wearables van Honor. We gaan niet verder in op de Health-app zelf, maar wij zijn alleszins van mening dat hij een van de duidelijkste fitness-apps van vandaag is.

Een functie die hier nog steeds ontbreekt is een ingebouwde GPS. Als je dus exact wil nagaan wat je looptraject was, dan moet je je smartphone bij de hand houden. De verschillende workouts kan je wel vanop de Band 5 opstarten.

De hartslagmeter is eveneens aanwezig en heeft dit keer nieuw gezelschap meegebracht. Honor heeft namelijk een functie ingebouwd die de zuurstofniveaus in je bloed kan meten. Dit is vooral belangrijk tijdens het sporten omdat een te laag zuurstofgehalte gevaarlijk kan zijn. Bij onze testen zakte het zuurstofniveau nooit onder het gezonde niveau, maar als dit wel zou gebeuren, dan zou de Honor Band 5 een melding moeten geven zodat je tijdig stopt met trainen en eventueel medische hulp zoekt.

Het nadeel is dat deze functie niet op de achtergrond actief lijkt te zijn. Als we naar het menu voor de meting gingen, dan werd ons gevraagd het horloge en onze arm stil te houden voor een accurate meting. Het zou handiger zijn als deze meting uitgevoerd werd tijdens het sporten zodat de Band 5 je een waarschuwing kan geven en je meteen actie kan ondernemen.

Op dezelfde manier kan de Honor Band 5 ook controleren wat je hydratatieniveau is. Ook deze optie moet je handmatig activeren. Wij denken dan weer dat mensen die vaak vergeten genoeg water te drinken, er ook niet aan zullen denken om geregeld deze test handmatig op te starten. Het is een leuke toevoeging, maar ook hier was het nuttiger geweest als de Band 5 op de achtergrond geregeld de meting uitvoerde en je een melding gaf bij een slecht resultaat.

Honor Band 5 overige functies

Ook de sleep tracking in de Honor Band 5 moet nauwkeuriger zijn nu. Over het algemeen hadden we de indruk dat de cijfers van de Band 5 juist waren. Op de fitnesstracker zelf kan je je totale slaap van de afgelopen nacht zien en voor uitgebreide informatie kan je terecht in de Health-app. Daar wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende slaapfases en krijg je advies op maat. Eens je de Band 5 enkele weken gebruikt, analyseert de app ook wat je slaappatroon is en kan hij aangeven of dit stabiel is.

Nog een pluspunt is de afwezigheid van de bekende groene lampjes. Veel fitnesstrackers hebben groene flitsende lampjes onderaan die samenwerken met de hartslagmeter, maar de Honor Band 5 heeft deze niet. Dit is vooral handig wanneer je gaat slapen, zodat je niet wakker gehouden wordt door een groen licht aan je pols.

De Honor Band 5 heeft een menu waarin je je meldingen kan bekijken, maar het wordt snel duidelijk dat hij een fitnesstracker is en geen smartwatch. Je meldingen worden samen verzameld onder het menu "Messages". In de Health-app kan je aanduiden welke meldingen je wil ontvangen, maar vanaf dat je meer dan één melding hebt, wordt het meteen onoverzichtelijk. Berichten in dezelfde app worden niet gegroepeerd of chronologisch weergegeven en door de verschillende meldingen navigeren verliep redelijk stroef. Afzonderlijk meldingen verwijderen was ook niet heel handig. De meldingen synchroniseren bovendien niet goed met je smartphone. Als je een melding op je smartphone wegveegt, dan blijft hij bijvoorbeeld nog steeds op de Honor Band 5 staan.

In de praktijk was de Honor Band 5 hiervoor niet meer dan een trillende armband waardoor we meteen naar onze smartphone grepen. Maar veel toegevoegde waarde is dat niet, aangezien smartphones een ingebouwde trilstand hebben.

Tot slot is de muziekbediening wel een nuttige toevoeging. Hij synchroniseert namelijk met eender welke muziek die afgespeeld wordt. Onder andere Spotify, YouTube, Google Play Music alsook enkele lokale mediaspelers worden ondersteund. In de praktijk ging de bediening erg vlot, op voorwaarde dat je op de juiste knop tikt op het kleine schermpje.

Eindoordeel

Hoewel we zeker enkele opmerkingen hebben over de Honor Band 5, mogen we niet vergeten dat de fitnesstracker amper 30 euro kost. Vooral de batterijduur van twee weken, muziekbediening en overzichtelijke Health-app zijn argumenten om hem aan te schaffen. Maar als je een fitnesstracker zoekt waarop je je meldingen snel kan aflezen, dan kun je beter verder zoeken.

Sportfanaten zullen zonder twijfel tevreden zijn met de nieuwe workouts en verbeterde sleep tracking. Het gebrek aan een gps, zorgt er wel nog steeds voor dat je je smartphone voor sommige sporten bij de hand moet hebben voor nauwkeurige gegevens.

De meting van het zuurstofgehalte in je bloed is handig, evenals de hydratatiemeting, maar het was nuttiger geweest als deze metingen automatisch uitgevoerd konden worden. Een waarschuwing dat je zuurstofgehalte te laag zakt tijdens een workout, kan in extreme gevallen zelfs je leven redden.

Al bij al is de Honor Band 5 een geslaagde fitnesstracker, maar tenzij muziekbediening een must is, zal de Honor Band 4 waarschijnlijk nog steeds aan je eisen voldoen.

