Moto G8 en Moto G8 Power renders onthullen herkenbaar design

The Moto G8 Plus, hierboven afgebeeld, kan twee of meer broertjes erbij krijgen

Laten we vooropstellen dat moederbedrijf Lenovo met de Motorola-naam af en toe rare fratsen uithaalt. Denk aan het lanceren van maar liefst vier G7-telefoons, het negeren van de high-end Z-lijn, of het op de valreep van 2019 lanceren van de Moto G8 Plus.

Hoe je het ook wendt of keert, de keuze aan Motorola-toestellen is vrij groot en uitermate geschikt voor iedereen die op zoek is naar een scherp geprijsde midranger. De te verschijnen Moto G8 en Moto G8 Power lijken dan ook perfect te passen in het rijtje met Lenovo-smartphones.

In renders van 91Mobiles zien we dat beide toestellen gebruikmaken van een cameragat links in de bovenhoek van het display. Een fysieke vingerfadrukscanner vinden we aan de achterkant, geplaatst onder het Motorola-logo. Net als bij de G8 Plus hebben beide telefoons een verticale camera-opzet aan de achterzijde. Voor een revolutionair design hoef je zowel de G8 als de G8 Power niet in huis te halen.

Beide telefoons worden naar verluidt uitgerust met de Snapdragon 665 chipset, dezelfde die we ook terugvinden in de Moto G8 Plus. De sofware uit de doos is Android 10. Beide telefoons hebben een 16-megapixellens (f/1,7) als primaire camera, een 2-megapixelmacrolens (f/2,2), en een 8-megapixelgroothoeklens (f/2,2).

De Moto G8 Power daarentegen beschikt over een extra 8-megapixellens (f/2,4). Vermoedelijk gaat het om een telefotolens, maar dit is nog niet helemaal duidelijk.

Verdere specificaties van de Moto G8: een 6,39 inch display met een resolutie van 720 x 1560 pixels, 2-4GB RAM, 32GB of 64GB aan opslag, en een 4000 mAh batterij met 10W oplaadsnelheid. Afmetingen bedragen 160 x 74 millimeter, en NFC lijkt afwezig.

De Moto G8 Power beschikt op papier over betere specificaties. Het 6,36 inch display kent een Full HD+ resolutie van 1080 x 2300 pixels, 4GB RAM, 64GB opslag, 5000 mAh batterij en 18W snellaadtechnologie. Afmetingen bedragen 167,99 x 75,8 millimeter.

Vergeleken met de vorige G7-serie is het opvallend dat de reguliere G7 dit keer de minste specificaties kan overbruggen, terwijl vorig jaar juist de Moto G7 Power (buiten de accu) op alle vlakken minder was dan de G7.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: 91Mobiles) Moto G8 Afbeelding 2 van 2 (Image credit: 91Mobiles) Moto G8 Power

Hoewel het ontwerpteam van Motorola niet zo gek heeft gedaan als met de nieuwe Motorola Razr, zijn we wel blij dat er 'gewoon' een koptelefooningang aanwezig is aan de bovenste rand van de telefoon. Of dat ook de meeste geschikte plek is, laten we in het midden.

De Moto G8 wordt verwacht in de kleuren blauw en wit, beide versies zijn voorzien van een licht geribbelde achterzijde. Of de G8 Power ook in deze kleuren verschijnt, is nog even afwachten geblazen.

Het heeft er alle schijn van dat Lenovo deze nieuwe Motorola's op het MWC 2020 in Barcelona uit de doeken gaat doen. Heel lang wachten tot de officiële release hoeft dan ook niet.