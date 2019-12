Motorola One Hyper officieel: midranger met 64MP lens en pop-up-frontcamera

De nieuwste toevoeging van Motorola aan de One-serie is misschien wel de meest interessante optie tot nu toe. Om precies te zijn gaat het om de Motorola One Hyper. Waar dat Hyper precies op slaat, durven we niet te zeggen. Wel weten we dat de reguliere 64-megapixellens en 32-megapixelfrontcamera met pop-up-mechanisme vrij ongewoon zijn.

Beide lenzen zijn erop gemaakt om in situaties met weinig licht zo goed mogelijk te presteren. Er zijn echter nog meerdere hoogtepunten te spotten bij de One Hyper: zo krijg je een 6,5 inch Full HD+ LCD-display met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, wat neerkomt op een pixeldichtheid van 395 pixels per inch. Dankzij de pop-up-frontcamera krijg je bovendien een voorkantvullend display tot je beschikking.

De batterij verdient eveneens een vermelding. De One Hyper beschikt over een accucapaciteit van 4000 mAh. Verder is er 45W Hyper Charging aanwezig. Dat is volgens Motorola op papier voldoende om de batterij van de Hyper binnen 30 minuten tot 75 procent op te laden.

(Image credit: Motorola)

Get Hyper

Aan de achterzijde wordt de primaire 64-megapixellens bijgestaan door een secundaire 8-megapixelgroothoeklens. De Motorola One Hyper wordt aangedreven door de Snapdragon 675 chipset, 4GB RAM en 128GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen. Ook is er een vingerafdrukscanner geplaatst aan de achterzijde.

De telefoon draait op een vrijwel schone versie van Android 10, maar Android One ontbreekt. Dat is opvallend, aangezien meerdere telefoons van de Motorola One-serie wel zijn uitgerust met Android One. Het grootste voordeel hiervan is de updategarantie van twee grote systeemupdates en drie jaar lang beveiligingsupdates.

De plastic behuizing is zonder meer de grootste aanwijzing dat het hier niet gaat om een high-end smartphone. Gelukkig is de telefoon wel spatwaterbestendig. Ook is er een notificatielampje inbegrepen aan de achterzijde.

De Motorola One Hyper gaat over de toonbank voor 349 euro, waarmee hij iets goedkoper is dan de Motorola One Zoom. De beschikbare kleuren zijn Deepsea Blue en Fresh Orchid, wat neerkomt op blauw en een soort paars-rood. Vanaf januari 2020 is de telefoon officieel te koop in de Benelux.