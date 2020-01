HarmonyOS: dit moet je weten over het nieuwe besturingssysteem van Huawei

De CEO van Huawei kondigde HarmonyOS aan in augustus 2019. Het besturingssysteem werkt op meerdere soorten apparaten en zou zomaar eens dé stap zijn naar meer dominantie van de Chinese fabrikant in de technologiewereld.

De aankondiging vorig jaar is onlosmakelijk verbonden aan de politieke gebeurtenissen die Huawei deels parten spelen in de westerse markt, maar de boodschap is duidelijk; moet Huawei afscheid nemen van Android, dan kan het dat (overleven.)

HarmonyOS is gerelateerd aan Huawei Mobile Services, maar zeker niet hetzelfde. HMS richt zich namelijk op het vervangen van Google-applicaties die nu niet beschikbaar zijn door het handelsverbod van Amerikaanse bedrijven met Huawei. Dit zijn applicaties die we waarschijnlijk terug gaan zien op onder meer de Huawei P40.

HarmonyOS, voorheen ook wel bekend als HongMeng, is een platform voor een diverse selectie aan apparaten. Momenteel richt de fabrikant zich op Internet of Things-apparaten als smart home displays of smart home-gereedschap. Het eerste product met een werkende versie van HarmonyOS is Honor TV. Vergelijkbare producten zijn sinds de lancering echter ook uitgebracht met HarmonyOS, inclusief Huawei TV.

Gezien de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China en de impact die dit heeft op Huawei's mogelijkheden in de wereld van Android, kijken we er niet vreemd van op dat Huawei met HarmonyOS een nieuwe stap wil zetten naar een meer onafhankelijke fabrikant.

Tot de kern

Wat is het? Huawei's nieuwe besturingssysteem, te gebruiken op diverse apparaten

Huawei's nieuwe besturingssysteem, te gebruiken op diverse apparaten Wanneer verschijnt het? In China kun je al HarmonyOS-producten kopen, maar de buitenwereld moet waarschijnlijk nog enkele maanden wachten

In China kun je al HarmonyOS-producten kopen, maar de buitenwereld moet waarschijnlijk nog enkele maanden wachten Hoeveel gaat het kosten? Harmony OS zelf zal je niets kosten, de producten die erop draaien waarschijnlijk wel

HarmonyOS prijs en releasedatum

(Image credit: Future)

HarmonyOS zal gratis te gebruiken zijn. Althans, wanneer je apparaat uit de doos 'gewoon' op het besturingssysteem draait dan. Aangezien we in de lijst met beste Huawei smartphones al veel betaalbare opties kunnen spotten, zal dat in de nabije toekomst waarschijnlijk geen probleem moeten zijn.

Het zal mogelijk nog even duren voordat je zelf aan de slag kunt gaan met HarmonyOS. Het is inmiddels al te vinden op Honor TV en Huawei televisies, maar buiten China ga je deze producten niet vinden. Er gaan geruchten dat de te verschijnen Huawei Watch GT smartwatch op het besturingssysteem van Huawei draait, maar de release voor dit slimme horloge is nog ver weg.

HarmonyOS en/of Huawei Mobile Services zijn ook nog lang niet beschikbaar op smartphones. Het duurt dan ook nog even voordat we aan de slag kunnen met het besturingssysteem.

Hoe werkt HarmonyOS?

Huawei claimt dat er vanwege de groei in IoT-apparaten (Internet of Things) behoefte is aan een efficiënter besturingssysteem. Hoewel deze IoT-toestellen nog minder geheugen en opslag aan boord hebben dan de beste smartphones, is er wel behoefte aan een gestroomlijnde code. Voor 100 codelijnen van Android zou je in theorie ook één lijn HarmonyOS-code nodig kunnen gebruiken.

Ondanks de efficiëntere aanpak van HarmonyOS is het nog altijd sterk genoeg om krachtige prestaties te leveren op elk beschikbaar platform.

Door een 'enkele kern voor alle apparaten' aan te houden, claimt Huawei eveneens dat het een gedeeld ecosysteem kan realiseren. Dit zou vooral app-ontwikkelaars veel tijd en geld moeten schelen bij het gereedmaken van hun apps voor meerdere apparaten die draaien op HarmonyOS.

De aanpak van Huawei klinkt je wellicht bekend in de oren. Microsoft heeft ooit een soortgelijk systeem proberen te ontwikkelen voor Windows Phone, dat een core deelde met Windows 10. Hoewel het ogenschijnlijk niet heel succesvol is geweest, heeft Huawei wel één groot voordeel: compatibiliteit met Android.

Honor TV (Image credit: TechRadar)

HarmonyOS begon als een besturingssysteem voor televisies, om zo een naadloze streamervaring aan te kunnen bieden op verschillende apparaten, of bijvoorbeeld om gebruikers hun videobelgesprek te verplaatsen van de ene televisie naar de andere. Met de smartphone in de hand zou het in theorie mogelijk moeten zijn om het gesprek in de ene kamer te laten beginnen op een smart speaker, en wanneer je naar een andere kamer zou lopen gaat het geluid over op een ander slim apparaat.

De software van Huawei wordt ook gereedgemaakt voor horloges, speakers en hoogstwaarschijnlijk auto's, maar Huawei heeft zich vooralsnog niet beperkt tot vaste categorieën. Verder is het belangrijk om te vermelden dat het open source is, en Huawei garandeert dat het zal werken aan een sterke ondersteuning voor ontwikkelaars.

Doordat HarmonyOS een open source is, kunnen ontwikkelaars applicaties voorzien voor het platform. Ook andere smartphonefabrikanten hebben de keuze om het systeem te gebruiken.

Gaat HarmonyOS Android vervangen?

De Chinese fabrikant was vrij duidelijk toen HarmonyOS uit de doeken werd gedaan; de prioriteit ligt bij Google Android. Mocht het zo zijn dat Huawei in de (nabije) toekomst geen gebruik meer kan maken van Android, dan zou het wel mogelijk zijn om volledig over te stappen naar Android.

Naarmate de tijd vordert, ziet het ernaar uit dat Huawei niet snel meer een telefoon uit kan brengen met alle Google-apps en diensten. Het zou ons dan ook niet verbazen dat Huawei over enkele maanden haar eerste smartphone met HarmonyOS (en/of Huawei Mobile Services) uitbrengt.

(Image credit: Shutterstock)

Ten tijde van de aankondiging weerhield CEO Yu zich ervan om te melden dat HarmonyOS volledig de positie van Android in zou kunnen nemen op Huawei-apparatuur. Ook Huawei-topman Joy Tan bevestigt in een gesprek dat HarmonyOS in de nabije toekomst zeker niet Android gaat vervangen.

Tan meldt verder dat een goed alternatief voor Android jaren nodig heeft om van de grond te komen. Niet alle hoge piefen bij Huawei lijken op één lijn te zitten, maar het toont in ieder geval aan dat er geen concrete plannen zijn om HarmonyOS op korte termijn wereldwijd uit te brengen op tal van platformen.