Huawei pitcht Google Play Store alternatief

Huawei heeft een pitch gehouden voor ontwikkelaars om haar nieuwe, eigen app store aan de man te brengen.

De Chinese techgigant heeft meer details uit de doeken gedaan over haar nieuwe Huawei Mobile Services-systeem (HMS) op een evenement in Londen. De fabrikant toonde aan dat er al heel wat groei zichtbaar is in het systeem, én dat tal van ontwikkelaars zich al aangemeld hebben om er apps voor te ontwikkelen.

Naast de grote aantrekkingskracht tot ontwikkelaars liet Huawei ook zien hoe haar HMS beter moet zijn dan Google's Play Store. Onder meer door een nieuwe aanpak met bredere ondersteuning voor het bedrijf haar diensten en apparaten moet HMS een betere ervaring bewerkstelligen.

Huawei deed HMS 4.0, de meest recente systeemversie van het platform, in december uit de doeken. De fabrikant zet haar plan voort om een alternatief te bieden voor Android-diensten en apps, aangezien Huawei daar geen gebruik meer van mag maken vanwege een handelsverbod.

Het bedrijf meldt verder dat er al 55.000 applicaties aangemeld zijn die gebruik hebben gemaakt van HMS Core. Ontwikkelaars kunenn zich gratis aanmelden voor het platform. Er zijn 24 developer kits aanwezig die men in staat stelt om bijna duizend API's (Application Programming Interface) te gebruiken.

In de kits zijn een veelvoud aan functies aanwezig, waaronder locatie-tracking, gezondheidsfeatures en een specifieke machine learning kit. Laatstgenoemde werd getoond tijdens de pitch en ondersteunt geavanceerde gezichtsdetectiediensten, tekstherkenning en het labelen van afbeeldingen.

Huawei UK MD Anson Zhang op het evenement in Londen. (Image credit: Huawei)

Huawei meldt dat haar AppGallery momenteel 400 miljoen maandelijks actieve gebruikers in bezit heeft. De fabrikant ziet ernaar uit om haar app-winkel te linken met andere mobiele Huawei-diensten, om zo meer connectiviteit van gebruikers aan te moedigen. De Huawei Browser (270 miljoen maandelijks actieve gebruikers) en de Huawei Assistant (180 miljoen maandelijks actieve gebruikers) werden genoemd als meest populaire verbonden apps.

Huawei meldt verder dat het beschikt over een aantrekkelijke propositie voor app-ontwikkelaars om een aantal redenen. De belangrijkste is volgens de techgigant dat het zelf haar ecosysteem ontwikkelt, met HMS Core gelinkt aan de Huawei cloud en de Huawei-toestellen om een 'volledig verbonden ecosysteem' te creëren.

Verder presenteerde Huawei een nieuwe strategie voor haar businessmodel rondom consumentenapparatuur voor de komende jaren. Het belooft een 'naadloze AI ervaring'. De nieuwe '1+8+N' aanpak houdt de smartphone (1) in het centrum, en verwante apparatuur zoals wearables, tablets en PC's (8) moet de brug slaan tot het bredere veld van (slimme) technologische producten als televisies, huishoudelijke apparaten en zelfs auto's (N).

De Chinese fabrikant dringt erop aan dat een versnelde ontwikkeling van het HMS-platform meer gemotiveerd is door strategische dan geopolitieke redenen.