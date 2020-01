Huawei P40 Pro neemt mogelijk afscheid van notch

Het jaar 2019 is voor Huawei een (op z'n minst) bijzondere ervaring geweest. Naast de vele verkoopsuccessen is de Chinese fabrikant ook verzeild geraakt in een ware handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Buiten de vraag in hoeverre Huawei echt een gevaar is voor de veiligheid van consumenten, is wel duidelijk geworden dat het handelsverbod de fabrikant niet in de koude kleren is gaan zitten.

Ondanks alle problematiek waardoor Huawei niet telefoons met de nieuwste Google-apps en diensten kan lanceren, blijft de fabrikant zich bezighouden met het produceren van smartphones. Zo ook met de Huawei P40 (Pro). In hoeverre deze met een open source-versie van Android verschijnt, of dat Huawei overstapt op haar eigen software, is vooralsnog niet bekend.

De geruchten rondom de P40 komen inmiddels wat op gang. Het nieuwste bericht over de P40 Pro (via @RODENT950) laat zien dat er qua design het nodige gaat veranderen ten opzichte van de Huawei P30 en P30 Pro.

Huawei P40 Pro design

Het eerste wat opvalt in de leak is dat er geen ruimte meer lijkt te zijn voor een notch. Een regendrupnotch om precies te zijn, want daarover beschikken zowel de P30 als de P30 Pro. In plaats van deze inkeping zal er vermoedelijk een cameragat aanwezig zijn in het display.

Over het display is er ook het nodige te melden; vergeleken met zijn voorganger is het scherm een stuk meer gebogen. Ook zal er aan de boven- en onderzijde sprake zijn van een lichte curve.

Kijken we naar de grootte van de Huawei P40 Pro, dan ziet het ernaar uit dat het toestel niet groter wordt gemaakt dan zijn voorganger. In onderstaande afbeelding zien we het vermoedelijke schermglas van de P40 Pro in het midden. Aan de linkerzijde is het glas van de P30 Pro geplaatst, en aan de rechterzijde is de glasplaat van de niet in de Benelux verschenen Honor Magic 2 te zien.

Buiten het scherm en de vorm van de P40 Pro gaan er ook geruchten rond over de camera-opzet van Huawei's paradepaardje. De primaire cameralens lijkt een 52-megapixelcamera te gaan worden. Dankzij de Quad Bayer-technologie (vier pixels gecombineerd in één) levert hij standaard 13-megapixelfoto's af.

De grootte van de pixels is 0,96μm, wat betkeent dat de 13-megapixelfoto's een effectie pixelgrootte van 1,92μm hebben. Dat is bijzonder groot, en moet de fotokwaliteit (in situaties met weinig licht) een flinke boost geven. Ter vergelijking: de 48-megapixellens met Quad Bayer-technologie die in onder meer de Nokia 7.2 zit, kent een effectieve pixelgrootte van 1,6μm.

Tot dusver durven we nog absoluut niet onze handen in het vuur te steken voor deze geruchten, maar met nog iets meer dan twee maanden op de teller tot de release komen we steeds meer te weten over het mogelijke eindmodel. Laten we hopen dat een Europese release voor de P40 in de maak is, en niet dat het eindigt zoals bij de Huawei Mate 30-serie.