Huawei Mate 30 Pro en Mate 30 officieel gelanceerd

De Huawei Mate 30 Pro is officieel aangekondigd en wordt bijgestaan door een reguliere Huawei Mate 30.

Het is de Mate 30 Pro die het meest interessant is van het trio, met het grootste scherm, het meeste vermogen en meer geavanceerde camerafuncties.

Hieronder bespreken we de telefoons, zodat jij vervolgens kunt bekijken welke van de Mate 30 serie het beste voor jou is.

De lancering van de Huawei Mate 30 serie is nog steeds aan de gang en we zijn deze pagina aan het updaten met meer details als ze op het podium worden onthuld.

Huawei Mate 30 Pro releasedatum en prijs

Op dit moment wachten we nog altijd op officiële prijzen en uitvoeringen. De Huawei Mate 30 zou vanaf 799 euro verkrijgbaar zijn, en de Mate 30 Pro zou minstens 1099 euro moeten kosten. Deze prijzen zijn echter onder voorbehoud.

Ook over het opslaggeheugen en werkgeheugen durven we op dit moment nog niets te zeggen. Wel verwachten we dat de prijzen hoger liggen dan bij de P30 Pro, zoals gewoonlijk is in de smartphonewereld.

Huawei Mate 30 Pro design en display

De Huawei Mate 30 Pro heeft een groot 6,53 inch OLED display dat Huawei Horizon Display noemt, met intens gebogen schermranden.

Het apparaat heeft een bizarre resolutie van 2400 bij 1176, een beeldverhouding van 18,4:9 en ondersteunt HDR. De notch is verrijkt met een bewegingssensor, iets wat we kennen van onder meer de LG G8s ThinQ.

De speaker is ingebouwd in het scherm, daarnaast is er geen volumeknop aanwezig op de Pro. Het volume pas je aan via de zijkant van het scherm. Aan de achterzijde is een gigantische cirkel te vinden met daarin vier camera's.

De Huawei Mate 30 Pro is beschikbaar in vier kleuren: Classic Black, Space Silver, Cosmic Purple en Emerald Green. De telefoon is IP68 water- en stofbestendig. Welke versies exact naar de Benelux komen, weten we momenteel nog niet.

(Image credit: Huawei)

De reguliere Huawei Mate 30 heeft een groter 6,62 inch display met een lagere 2340 bij 1080 resolutie en een 19,5:9 beeldverhouding. Ook is de notch kleiner, maar dat komt omdat er geen bewegingssensor aanwezig is bij de reguliere versie.

De Huawei Mate 30 is beschikbaar in vier kleuren: Classic Black, Space Silver, Cosmic Purple en Emerald Green. Er is een IP53 certificering aanwezig, wat betekent dat hij tegen enkele druppels water en wat stof bestand is.

Huawei wijdde vooral uit over de compactheid van deze vlaggenschepen. Ondanks de enorme schermgrootte moeten de toestellen dankzij de minimale shermranden enigszins 'compact' lijken.

(Image credit: Huawei)

Huawei Mate 30 Huawei Mate 30 Pro Schermformaat 6.62-inch 6.53-inch Beeldverhouding 19.5:9 18.4:9 Schermresolutie 2340 x 1080 2400 x 1176 Batteij 4,200mAh 4,500mAh

Huawei Mate 30 Pro camera's

De Huawei Mate 30 serie heeft vier camera's ontwikkeld in samenwerking met Leica.

The Huawei Mate 30 camera setup heeft een 16-megapixel groothoeklens, 4-megapixelsensor voor reguliere kiekjes, een 8-megapixeltelelens én een scherptedieptesensor. Er is 3X optische zoom en 30X digitale zoom aanwezig. Zowel optische als kunstmatige beeldstabilisatie is inbegrepen.

Huawei Mate 30 Pro specs en performance

Zowel de Mate 30 Pro als de Mate 30 beschikken over de nieuwste Kirin 990 chipset, die in sommige delen van de wereld ook het te verschijnen 5G ondersteunt met een ingebouwd modem.

Huawei claimt grensverleggende 5G snelheden te bewerkstelligen met de twee telefoons, maar om dat te kunnen bevestigen moeten we de toestellen eerst in onze handen hebben gehad.

De Huawei Mate 30 Pro verschijnt met 4500 mAh aan accucapaciteit, terwijl de reguliere Mate 30 4200 mAh in huis heeft. Beide apparaten laden razendsnel op dankzij de 40W oplader, en ze ondersteunen 27W draadloos opladen.