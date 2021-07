Huawei P50 Pro cameraspecificaties officieel onthuld

Er duiken steeds meer details op over de Huawei P50-reeks, die op 29 juli wordt geïntroduceerd. Op het Chinese socialemediaplatform Weibo deelt Huawei een teaservideo voor de P50 Pro. Het gaat voornamelijk om bewegende beelden van afbeeldingen die we eerder hebben gezien, maar er worden ook enkele nieuwe beelden getoond.

Oplettende kijkers merken ook een aantal details op. Bij de meeste premium smartphones zijn de cameraspecificaties zichtbaar op de lens. Zo is er regelmatig iets in de richting van '100x zoom' of '108MP' te lezen op de lenzen. In dit geval toont de Huawei P50 Pro-video het volgende: 'VARIO-SUMMILUX-H1:1.8-3.4/18-125ASPH'.

Vario-Summilux is een type lens die is ontwikkeld door Leica. De referentie aan 1.8-3.4/18-125 verwijst naar de diafragma en lensgrootte. We weten dat de diafragma van de camera's tussen de f/1.8 en f/3.4 ligt. De grootte van de lenzen ligt tussen de 18 mm (mogelijk groothoeklens) en 125 mm (mogelijk periscooplens).

ASPH refereert weer aan een asferische lens. Als deze gebruikt wordt voor een hoger diafragma worden foto's scherper en worden visuele problemen verminderd.

Deze informatie geeft ons een beter beeld van de camera-set-up van de Huawei P50 Pro. Het lijkt erop dat het toestel degelijke foto's kan produceren. De 125 mm camera kan mogelijk 5x optische zoom aan en de asferische lens moet de kiekjes van het toestel verbeteren.

De Huawei P50-reeks wordt op 29 juli onthuld, waardoor het niet lang meer duurt voordat we weten hoe de nieuwe toestellen eruit komen te zien. Het evenement op 29 juli is enkel voor China bedoeld, waardoor we mogelijk langer moeten wachten tot het toestel in Europa verschijnt.

Via ITHome