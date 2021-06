'Huawei Mate 50 verschijnt niet in 2021'

Door de veelbesproken HarmonyOS-lancering begin juni dachten we dat Huawei weer voet aan de grond had op de smartphonemarkt, maar misschien moet de grootste klap nog komen: de Huawei Mate 50 is voor 2021 mogelijk geannuleerd.

Dit nieuws is afkomstig van de Chinese website cnBeta, die beweert dat er dit jaar geen nieuwe Huawei Mate zal verschijnen. Dat zou voor het eerst zijn sinds de smartphonereeks in 2013 lanceerde. Naar verluidt zou de oorzaak het componententekort wegens handelsbeperkingen met de Verenigde Staten zijn.

We moeten wel vermelden dat cnBeta het niet altijd bij het rechte eind heeft gehad als het gaat om gelekte informatie. We weten dus niet hoe betrouwbaar dit nieuws is. We zullen moeten afwachten om te zien of het toestel dit jaar wel of niet verschijnt. Het is ook mogelijk dat Huawei nog met een officiële bevestiging komt. Het is niet duidelijk of de Huawei Mate 50 volledig geannuleerd is of slechts voor 2021.

Als het nieuws klopt, komt het in elk geval niet als een complete verrassing. De Huawei P50 werd in de eerste helft van dit jaar verwacht, maar we hebben tot op heden nog geen lanceringsdatum vernomen.