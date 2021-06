Google brengt een hoop nieuwe functies naar Android-toestellen

Android 12 on a Google Pixel 4a 5G

Google brengt regelmatig nieuwe functies uit voor Pixel-smartphones. Nu brengt het bedrijf ook nieuwe functies naar alle Android-toestellen. Op de blog van Google is te lezen dat er een hoop nieuwe toevoegingen worden uitgebracht. Je leest hieronder om welke nieuwe functies het gaat.

De meeste van deze functies zijn beschikbaar voor alle Android-toestellen, of je nu een gloednieuw toestel hebt of een wat ouder apparaat. De uitzonderingen gelden voor de emoji's en de Android Auto-functies. Hiervoor heb je Android 6 of nieuwer nodig.

Het is mogelijk dat je jouw apps moet updaten om gebruik te kunnen maken van de functies. Google heeft nog niet onthuld wanneer de functies verschijnen, maar we verwachten ze in de komende weken en maanden.

Nieuwe Android-functies

De handigste nieuwe Android-functie is waarschijnlijk de mogelijkheid om teksten in de Berichten-app een ster te geven. Zo kun je ze voor een later moment opslaan, waardoor je belangrijke informatie gemakkelijk kunt terugvinden zonder daarvoor de oude screenshot-truc te gebruiken.

Een andere communicatiefunctie is een update van Emoji Kitchen, een bestaande Android-functie waarmee je emoji's kunt combineren, waardoor je aangepaste en specifiekere emoticons naar mensen kunt sturen. Het Gboard-toetsenbord maakt nu automatisch aangepaste emoji's op basis van het bericht en stelt deze voor.

Android Auto krijgt ook een aantal grote upgrades, waaronder apps voor het opladen van elektrische voertuigen en parkeerapps om je te helpen een oplaadpunt te vinden. Daarnaast biedt Android Auto voortaan eenvoudigere navigatie en de mogelijkheid om het dashboard vanaf je telefoon aan te passen.

Als je fan bent van Google Assistent, opgelet: je kunt er nu niet enkel apps mee openen, maar ook bepaalde functies in apps activeren, zoals het starten van een hardloopsessie op Strava of het betalen van een rekening in je bankieren-app.

Daarnaast krijgt Androids Voice Access-modus (voor mensen met motorische beperkingen) enkele verbeteringen. Je kunt er nu voor zorgen dat de functie alleen werkt wanneer je naar het scherm kijkt (door middel van blikdetectie). Ook is de wachtwoordinvoer verbeterd, zodat je gemakkelijker hoofdletters en symbolen kunt opgeven.

Er komen dus een hoop nieuwe functies naar je Android-toestel. En hoewel sommige handiger zijn dan andere, is het mooi dat Google met updates blijft komen.