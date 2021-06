Windows 11 leak toont het nieuwe OS in werking

Bij het uitrollen van Windows 10 in 2015 zei Microsoft dat dit zijn laatste volledig nieuwe besturingssysteem zou worden. Het zou twee keer per jaar grote updates doorvoeren met allerlei nieuwigheden om het verder uit te bouwen, net zoals Apple met macOS. Het lijkt echter dat Microsoft op zijn stappen aan het terugkomen is, zeker nu een gelekte versie van Windows 11 online is verschenen.

Je kan niet zelf met het besturingssysteem aan de slag, maar er duiken steeds video's op van bekende techsites die het nieuwe besturingssysteem konden bemachtigen om er even mee aan de slag te gaan.

Zo te zien werd de gebruiksinterface van Windows volledig aangepast. De nieuwe taakbalk valt dan ook erg op. Het lijkt een combinatie van Windows met macOS met de meeste iconen, waaronder de Start-knop, in het midden van de taakbalk. Je kan wel de instellingen induiken en de Start-knop aan de linkerzijde plaatsen, net als bij Windows 10.

Veel van de elementen van de gebruiksinterface, waaronder de volumeknoppen en het meldingenbeheer, zijn nog steeds hetzelfde als bij Windows 10. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat alles nog onder ontwikkeling is. De animaties, overgangen en bewegingen lijken alvast veel vlotter.

We weten nog steeds niet wanneer Windows 11 officieel wordt aangekondigd. Nu het besturingssysteem in het wild is verschenen, vermoeden we dat Microsoft wel met iets van informatie naar buiten moét komen.

Zodra we meer informatie van Microsoft krijgen, houden we je natuurlijk op de hoogte.

Slechts het begin

Een uur na het verschijnen van het leak bracht het Twitter-account van Microsoft Windows het nieuws van een aankomend Windows Event op 24 juni. Dit is natuurlijk geen officiële bevestiging van Microsoft dat Windows 11 eraan komt, maar de timing is wel wat opmerkelijk.

This is just the Start. Tune in on June 24th at 11 am ET to see what's next. #MicrosoftEvent https://t.co/DM7SYVdc3jJune 15, 2021 See more

Als we naar Windows 11 kijken, dan valt ons ook op dat de interface nog steeds veel wegheeft van Windows 10, ondanks de visuele upgrade. Het instellingenmenu, het meldingenbeheer en zelfs Microsoft Edge zien er ongeveer identiek uit, op kleine aanpassingen aan bijvoorbeeld de vensters na.

De kans is dus groot dat Microsoft in zijn aankomende evenement meer details rond Windows 11 zal vrijgeven. Het zou vrij gek zijn als Microsoft zo'n visuele sprong maakt zonder grotere inhoudelijke verschillen.

De enige grote aanpassingen in de Windows 11-build die we hier te zien krijgen, zijn de taakbalk en het Start-menu. Dat zijn heel grote veranderingen, maar we zijn er zeker van dat er meer achter de schermen zit.

Zoals vaak het geval is bij Windows vermoeden we dat de veranderingen het publiek zullen verdelen. Op visueel vlak ziet het nieuwe besturingssysteem er prachtig uit, en we kijken uit naar de lancering om er zelf mee aan de slag te kunnen.