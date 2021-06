Microsoft hint naar Windows 11

Microsoft openbaart binnenkort de opvolger van Windows 10, en velen denken dat Windows 11 de volgende naam wordt van het herwerkte besturingssysteem van Microsoft. Er zijn al veel hints die in die richting wijzen, en daar is er zojuist een bijgekomen.

In een YouTube-video van Microsoft, die door Windows Latest werd opgemerkt, wordt de komst van het nieuwe OS geteased. Mensen die uitkijken naar het nieuwe besturingssysteem kunnen zich met deze video wat ontspannen.

Microsoft zegt in het filmpje het volgende: "Heb je moeite met ontspannen omdat je te opgewonden bent voor het Microsoft Event van 24 juni? Baad even in de nostalgie met de opstartgeluiden van Windows 95, XP en 7, 4.000 procent vertraagd voor een meditatief effect."

Het belangrijkste hier is dat de video exact 11 minuten lang is, wat natuurlijk opvalt. Het ligt hiermee ook in dezelfde lijn van een aantal andere hints gebaseerd op het cijfer 11 die we reeds opvingen.

Onthoud dat het evenement van Microsoft om 11:00 (lokale tijd in de Verenigde Staten) op 24 juni van start gaat, en dat 11:00 's ochtends geen typisch tijdstip is voor een persbijeenkomst van dat bedrijf. In een vorige teaser zagen we ook het cijfer 11 in een schaduw opduiken. Prominente leakers, waaronder Evan Blass, hebben al laten weten dat Windows 11 eraan zit te komen.

Sun Valley

De lengte van deze YouTube-video is niet de enige hint. De video bevat ook veel zachte achtergronden, waaronder eentje in het blauw, en enkele foto's van de lucht en wolken.

Er is in het begin van de video ook een beeld te zien van een vallei die baadt in het zonlicht, en na vier minuten volgt een andere scène met dezelfde onderwerpen: telkens een groene vallei voorzien van veel zon.

Dit kan verwijzen naar 'Sun Valley', de codenaam voor de herwerking van Windows 10. Deze brengt naar verluidt grote updates aan het visuele uiterlijk van Windows 10, en een nieuwe naam: Windows 11.

De kans bestaat natuurlijk dat we ons allerlei dingen inbeelden met deze hints, en dat alles gewoon puur toeval is. We vermoeden echter dat dit iets teveel 'toeval' is. We mogen ook niet uitsluiten dat Windows ons wil plagen met deze afleidingsmanoeuvres.

Over enkele weken volgt de onthulling, dan kunnen we alles bevestigen of ontkrachten. Microsoft liet al weten dat de ondersteuning voor Windows 10 in 2025 stopt, dus het lijkt ons zeker dat het besturingssysteem een opvolger krijgt, of het nu Windows 11 is of een OS met een andere naam. Er zijn ook andere mogelijke namen opgedoken, waaronder 'Windows', 'Windows 365' of zelfs 'Windows Sun Valley'.