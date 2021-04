Microsoft onthult per ongeluk nieuwe look voor Windows 10

Er is een gelekte afbeelding online verschenen waarin naar verluidt een nieuw uiterlijk voor Windows 10 te zien is. Bepaalde apps komen met afgeronde hoeken in plaats van de huidige rechte hoeken.

De screenshot werd per ongeluk op Twitter gedeeld door een medewerker van Microsoft. Hij werd snel verwijderd, maar Windows Latest sloeg erin om hem toch nog snel op te slaan.

De screenshot toont een toekomstige versie van de Terminal app met afgeronde hoeken. We hoorden in het verleden al dat Microsoft van plan is om het uiterlijk van zijn apps aan te passen door de hoeken af te ronden, en dit leak lijkt dat te bevestigen.

(Image credit: Windows Latest / Microsoft)

Wanneer verschijnt het nieuwe uiterlijk voor Windows 10?

Er doen al even geruchten de ronde over een nieuw uiterlijk voor Windows 10. Deze komt mogelijk met de grote Windows 10 21H2 Sun Valley Update later dit jaar.

Het toevoegen van afgeronde hoeken voor apps en vensters lijkt misschien niet zo enorm belangrijk. In de gelekte beelden en mockups die we tot nu toe hebben gezien, maakt het eigenlijk wel een groot verschil. De apps zien er minder serieus uit, en de gebruiksinterface van Windows 10 voelt al snel 'vriendelijker' aan, zelfs voor geavanceerde apps als Terminal.

Als deze nieuwe look inderdaad deel uitmaakt van de Windows 10 21H2 Sun Valley Update, dan mag je deze rond de tweede helft van 2021 verwachten.