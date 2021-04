Microsoft Edge experimenteert met groepering van tabbladen

Microsoft Edge maakt het binnenkort eenvoudiger om tabbladen voor je werk en privé gescheiden te houden.

Vanwege de coronapandemie werken er meer mensen thuis dan ooit tevoren. Dat houdt ook in dat steeds meer mensen niet enkel de juiste balans moeten vinden tussen hun werk- en privéleven, maar ook tussen het professioneel en persoonlijk gebruik van hun computer.

Microsoft Edge krijgt binnenkort een functie die dat veel eenvoudiger maakt. De browser bouwt verder op de Tab Groups die we in Google Chrome kunnen terugvinden. Hierbij wordt het idee van gegroepeerde tabbladen gecombineerd met dat van virtuele desktops, net als de feature die in Windows 10 zit verwerkt.

Workspaces zal gebruikers van Edge de mogelijkheid geven om een aantal gerelateerde tabbladen te groeperen. Deze tabbladen kunnen verbonden zijn met werk, persoonlijk browseverkeer, winkelen of andere projecten. Je kan de 'werkplaats' een naam geven en deze van een kleur voorzien zodat je ze makkelijker uit elkaar houdt. Met de W-knop in de gewone tabbladen-balk kan je ze dan raadplegen, ongeacht of je horizontale of verticale tabbladen gebruikt.

Redditgebruiker Leo Varela deelde screenshots en bewegende GIF's van de Workspaces in actie. Elke Workspace kan meerdere tabbladen bevatten. Leo meldt ook dat als je een Edge-venster sluit zonder een workspace te verwijderen, deze beschikbaar blijft voor de volgende keer dat je de browser lanceert.

Alles netjes gescheiden

Andere gebruikers op Reddit speculeren of Workspaces op dezelfde manier zal werken als Containers in Firefox. Daarbij worden de cookies per 'container' afgeschermd, zodat je in meerdere accounts op één platform tegelijkertijd kan inloggen. Het is moeilijk om in te schatten of dit ook bij Workspaces het geval zal zijn, want het is momenteel enkel beschikbaar in de Canary-build van Microsoft Edge.

Zelfs als deze experimentele preview-versie van de browser geïnstalleerd is, heb je geen garantie dat je met deze nieuwe functie aan de slag kan. Het ziet ernaar uit dat Microsoft de Workspaces enkel beschikbaar stelt voor een beperkt aantal gebruikers. Als je jouw geluk wilt beproeven, kan je Edge Canary hier downloaden.

Via MSPowerUser