Google Chrome voor Android krijgt upgrade voor beter RAM-gebruik

Android-gebruikers zullen nu in staat zijn om meer tabbladen te openen en sneller te browsen in Chrome. Google brengt namelijk de 64-bit versie van zijn browser naar smartphones die ervoor in aanmerking komen.

De eerste 64-bit versie van Android is zes jaar geleden uitgebracht, maar de zoekgigant begon pas in juli 2020 met het testen van een 64-bit versie van Chrome voor Android.

Vanaf heden zullen Android-gebruikers met toestellen die draaien op Android 10 en minstens 8GB RAM hebben in staat zijn om de nieuwe 64-bit versie van Chrome te gebruiken.

64-bit Chrome voor Android

Google is begonnen met het uitrollen van de 64-bit versie van Chrome naar gebruikers wiens smartphones aan de voorwaarden voldoen. Sommige Android-gebruikers kunnen al met de geüpdatete versie van de browser aan de slag.

Je kan zelf kijken of jouw browser al van een update is voorzien door Chrome te openen en "chrome://version" in te voeren in de adresbalk. Dit toont allerlei informatie over de build waarop jouw smartphone draait, waaronder de Android-versie. Je kan hier eenvoudig zien of je al gebruik maakt van Chrome 64-bit, aangezien deze informatie bovenaan zichtbaar is na het versienummer.

Bij het gebruik van de 64-bit versie van Chrome zal je waarschijnlijk prestatieverbeteringen zien dankzij een beter gebruik van het RAM-geheugen.

Vanaf augustus van dit jaar wil Google ontwikkelaars enkel toestaan om 64-bit apps te uploaden naar de Google Play Store. Volgend jaar zullen de nieuwste ARM-processoren enkel 64-bit apps ondersteunen.

Via MSPoweruser