Chrome test Follow-knop voor websites

Het opvolgen van het laatste nieuws van jouw favoriete websites, zoals TechRadar, zou voor Google Chrome-gebruikers veel eenvoudiger kunnen worden. Google test naar verluidt een nieuwe Follow-knop.

Techsite Chrome Story merkte als eerste de nieuwe knop op in een recent vrijgegeven build van Chrome Canary. Hiermee krijgen ontwikkelaars de kans om de laatste nieuwe functies die naar de browser van de zoekgigant komen te testen.

Momenteel kan je al bepaalde specifieke onderwerpen volgen in de Discover-feed van Google die ook verschijnt als je een nieuwe tab opent in Chrome voor Android. In deze Discover-feed kan je onderwerpen toevoegen die je wil volgen, of ze ook uitschakelen. Als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in cloud computing, dan kan je het onderwerp volgen, waarna Google je nieuwsberichten toont die daarmee verbonden zijn.

Google heeft ook recent de optie toegevoegd om content te delen en liken op de Discover-feed, wat een extra reden is waarom het toevoegen van een Follow-knop logisch is.

Terugkeer van Google Reader

Chrome Story gelooft dat de nieuwe Follow-knop in de Discover-feed van Google wordt geïntegreerd, maar anderen hebben reeds gespeculeerd dat het bedrijf misschien aan een vervanging werkt voor Google Reader.

Voor zij die hier niet mee bekend zijn, Google Reader was een RSS-feed-verzamelaar van de zoekgigant die in 2013 werd stopgezet, met veel ontevredenheid bij gebruikers als gevolg.

Voordat sociale media-apps en diensten bestonden, maakten veel WordPress-blogs gebruik van RSS-knoppen waarmee gebruikers een site konden volgen voor nieuwe updates, zonder dat ze steeds zelf terug hoefden te gaan naar die site. RSS bestaat nog, maar de beslissing van Google om Google Reader stop te zetten, in combinatie met de opkomst van sociale media, hebben er een minder populaire manier van gemaakt om aan nieuws te komen.

We zullen op een officiële aankondiging van Google moeten wachten om te weten of Google nu daadwerkelijk een Follow-knop zal toevoegen aan Chrome. Tot het zover is kun je zelf Chrome Canary downloaden om nieuwe functies te testen alvorens ze aan de stabiele builds van de browser worden toegevoegd.

Via WordPress Tavern