Microsoft's nieuwe poging om mensen te laten overstappen naar Windows 11

De grote overstap naar Windows 11 die Microsoft graag wil stimuleren lijkt nog steeds langzaam te lopen en zelfs enigszins te stagneren. Microsoft heeft inmiddels een nieuwe manier gevonden om Windows 11 specifiek aan te bieden aan Windows 10-gebruikers.

Microsoft hoopt dat een prompt voor een upgrade naar Windows 11 bij het instellen van Windows 10 het gemakkelijker gaat maken voor gebruikers om toch voor Windows 11 te kiezen. Gebruikers zijn namelijk misschien makkelijker over te halen om te upgraden als die optie tijdens de setup van hun Windows-apparaat verschijnt.

Microsoft legt de nieuwe toevoeging uit op een Windows 10-ondersteuningspagina (opens in new tab): “Op 30 november 2022 is een out-of-band-update uitgebracht om de... Windows 10... out-of-box experience (OOBE) te verbeteren.”

Windows 10 vs 11

De update is toegevoegd aan de 2004-, 20H2-, 21H1-, 21H2- en 22H2-versies van Windows 10 Home en Pro. De update wordt volgens de post geïnstalleerd tijdens het Windows OOBE-proces zolang het apparaat een internetverbinding heeft.

Cijfers van Statcounter (opens in new tab) laten zien dat Windows 11-installaties ergens halverwege 2022 zijn gestagneerd, maar in de afgelopen paar maanden is er juist weer een groei geweest. 16 procent van Windows-gebruikers is recentelijk toch overgestapt naar het nieuwste besturingssysteem. Windows 10 is met een aandeel van 70 procent van alle Windows-installaties nog steeds ruimschoots de meest populaire versie van Windows.

Los van alle verschillende versies blijft Windows nog steeds het meest populaire desktop-besturingssysteem. Windows domineert die markt met een aandeel van driekwart van de desktop-gebruikers. De tweede plaats is voor macOS met 16 procent en Chrome OS loopt nog verder achter met 2,5 procent.

Volgens een verslag van The Register wachten veel bedrijven af met het updaten van hun besturingssystemen tot ongeveer 18 maanden na de release van een nieuwe versie. Zo kunnen zien of het nieuwe besturingssysteem geschikt is voor hun doeleinden. Het kan dus zijn dat Windows 11 rond de zomer van 2023 eindelijk een flinke boost krijgt door de bedrijven die waarschijnlijk rond die tijd eindelijk overstappen.

Er kan echter dit keer nog een extra reden zijn waarom bedrijven nog wachten met upgraden. Windows 11 heeft namelijk een aantal strenge vereisten vanwege veiligheidsverbeteringen en veel bedrijven bezitten misschien nog apparaten die niet aan die vereisten voldoen. In combinatie met de dalende pc-verkoop kan dit betekenen dat Windows 11 nooit zo populair wordt als Microsoft hoopt.