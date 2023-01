Microsoft werkt aan nieuw ontwerp voor Verkenner dat beter past bij Windows 11

Naar verluidt werkt Microsoft aan een nieuw ontwerp voor Verkenner in Windows 11, dat gebruiksvriendelijker moet zijn en betere integraties met Microsoft 365 heeft.

Deze informatie komt van Windows Central (opens in new tab), dat exclusieve details en zelfs enkele interne mock-up afbeeldingen van de nieuwe Verkenner wist te verkrijgen. Hou er rekening mee dat het voorlopig slechts om gelekte informatie en geruchten gaat. Het uiteindelijke herontwerp kan er daarom anders uitzien.

Als we de mock-ups mogen geloven, worden delen van de werkbalk gewijzigd om beter bij de stijl van Windows 11 te passen. Zo zou de zoekbalk een ronder design krijgen, terwijl de tabbladen in Verkenner wel gewoon bovenaan blijven staan.

Veelgebruikte acties zoals "Nieuw", "Kopiëren" en "Plakken" staan nu onder de bovenste werkbalk bij de mappenweergave. Zelfs het navigatiemenu aan de linkerkant ziet er ronder uit. Op het eerste gezicht lijkt het nieuwe ontwerp van Verkenner, wat ons betreft, eerder op een internetbrowser.

Andere nieuwigheden

Het andere belangrijke onderdeel van het herontwerp is de Microsoft 365-integratie (opens in new tab) in het tabblad Thuis, dat nu is opgesplitst in drie verschillende categorieën. Het bovenste deel is een feed van "aanbevolen bestanden" van andere 365-gebruikers in de cloud, inclusief grote miniaturen zodat je weet wat er wordt voorgesteld. Daaronder, in het deelvenster met details, toont het e-mailthreads en recente opmerkingen over gedeelde bestanden "van meerdere collega's of bijgevoegd via e-mail". En net als met de miniaturen zijn de stukjes informatie "in één oogopslag zichtbaar".

Microsoft heeft naar verluidt ook het idee om tags naar Verkenner te brengen, zodat gebruikers bestanden kunnen organiseren op basis van trefwoorden en kleuren. Dat is geen volledig nieuw idee, want met de Finder op macOS is dit al mogelijk. Daarnaast wordt er gewerkt aan "een rijkere fotoweergave-ervaring met een nieuwe Galerij". Er is nog niet veel bekend over deze laatste functie, behalve dat gebruikers grote previews van afbeeldingen kunnen bekijken door over een bestand te zweven met de cursor.

Lanceringsdatum onbekend

Een releasedatum voor deze update is nog onbekend. Volgens het bericht wil Microsoft de nieuwe Verkenner eind 2023 lanceren in twee verschillende golven.

Het herontwerp zou bijvoorbeeld deze zomer kunnen plaatsvinden als onderdeel van een Moment-update of met de release van versie 23H2 voor Windows 11. Hoe dan ook zou deze nieuwe versie de eerste grote update van Verkenner sinds Windows 8 zijn. We zouden daarom niet verbaasd zijn als Microsoft deze update uitstelt om alles te perfectioneren.