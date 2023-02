Gmail verandert binnenkort definitief: Dit mag je verwachten

Je Gmail-account zal er binnenkort een anders uitzien nu het bedrijf eindelijk zijn langverwachte make-over uitrolt naar alle gebruikers.

In een poging om gebruikers een meer complete Google Workspace-ervaring te bieden, zal de bijgewerkte Gmail nu niet alleen e-mails verwerken, maar ook videocalls en chats. Zo heb je toegang tot alle tools vanop een centrale locatie.

Gebruikers hoeven niets te doen om de nieuwe look van Gmail te activeren, aangezien het de komende dagen automatisch wordt bijgewerkt over heel de wereld. Misschien heb je de update zelfs al gehad wanneer je dit leest.

De nieuwe look van Gmail

In een bericht over de Google Workspace update (opens in new tab) heeft het bedrijf bevestigd dat het nieuwe design "de standaard ervaring voor Gmail zal worden, zonder optie om terug te keren naar de oorspronkelijke UI". Nieuws over de facelift werd voor het eerst aangekondigd in februari 2022 als onderdeel van een zet om andere Google Workspace-tools zoals Chat en Meet dichter bij Gmail te brengen.

De meeste Gmail-gebruikers konden in november 2022 de nieuwe look uitproberen, maar behielden nog de optie om op elk moment terug te keren naar de originele versie. Wie de update nu krijgt, zal niet meer terug kunnen keren. Google geeft wel aan dat gebruikers hun Gmail-thema, inbox-type en meer kunnen veranderen via het snelle instellingenmenu.

(Image credit: Google)

De verandering kan vrij drastisch lijken voor sommige Gmail-gebruikers, die hun e-mails nog steeds in het midden hadden staan. Nu worden die wat naar rechts geschoven om plaats te maken voor een nieuwe zijbalk aan de linkerkant met snelkoppelingen naar Chat, Spaces en Meet.

Afgezien van de meer geïntegreerde koppelingen met Meet en Chat, zullen gebruikers ook een nieuwe zijbalk aan de rechterkant zien met snelkoppelingen naar andere Google-diensten, zoals Agenda, Taken en Keep, zonder dat ze extra tabbladen of vensters moeten openen.

Google voegt eraan toe dat je ook al je meldingen op één plek ziet in de vorm van bubbels die aangeven wanneer je een nieuw bericht of nieuwe chat hebt. De update zal beschikbaar zijn voor alle Google Workspace-gebruikers (behalve Google Workspace Essentials-klanten) en voor G Suite Basic/Business-gebruikers.