Microsoft Edge blijft zich opdringen als standaardbrowser

Een nieuwe impuls om van Microsoft Edge je standaardbrowser te maken zou zwaar op de maag kunnen liggen bij sommige zakelijke gebruikers. Links die je aanklikt in Microsoft Teams en Outlook worden voortaan namelijk standaard in Edge geopend. Ook als je een andere standaardbrowser hebt ingesteld, zullen links vanuit deze twee programma's je toch naar Edge sturen.

Wie Edge niet gebruikt, kan dus enorm lang wachten tot een bepaalde link geopend wordt. Als de link gaat naar een document op een platform waarop je eerst moet inloggen, zal je dat waarschijnlijk ook nog moeten doen voor je verder kan. Microsoft zet duidelijk Edge weer op de eerste plaats, boven het algemene gebruiksgemak van Windows-gebruikers.

De wijziging werd opgemerkt in nieuwe Microsoft Support documenten door The Register (opens in new tab). Microsoft belooft hier (natuurlijk) dat het gebruik van Edge beter zou zijn voor oude Outlook-apps. Browserlinks van de Outlook-app worden vervolgens geopend in het zijpaneel van Microsoft Edge, wat vergelijkbaar zou zijn met twee tabbladen naast elkaar.

"Microsoft streeft er altijd naar om de productervaringen te verbeteren en stroomlijnen en biedt een nieuwe manier om de klassieke Microsoft Outlook-app op Windows en de Microsoft Edge-browser te gebruiken", schreef het in zijn aankondiging (opens in new tab). "Hierdoor kan je gemakkelijk het bericht openen, lezen en beantwoorden met behulp van je bijpassende geverifieerde profiel. Niet meer storend schakelen, alleen je e-mail en de inhoud die je moet raadplegen, in één zij-aan-zij weergave."

Een woordvoerder van Microsoft vertelde The Register dat gebruikers zullen kunnen kiezen tussen Edge of hun standaardbrowser. Een gelijkaardige update voor Teams zal trouwens hetzelfde doen en eveneens standaard in Edge geopend worden.

De laatste cijfers van Statcounter (opens in new tab) tonen tot slot aan dat Microsofts voortdurende inspanningen om gebruikers naar Edge te pushen misschien niet het gewenste effect hebben. Uit het meest recente rapport blijkt dat Edge zijn tweede plaats op de wereldwijde browsermarkt heeft verloren aan Safari, dat nu 11,87% van de gebruikers heeft, vergeleken met 11% van Edge. Google Chrome blijft met 66,13% nog steeds koploper.