WK-finale creëerde hoogste zoekverkeer ooit op Google Search

Google CEO Sundar Pichai kondigde aan dat de zoekmachine alle vorige records brak tijdens de finale van de FIFA World Cup op 18 december 2022, die hij zelf omschreef (opens in new tab) als “één van de beste matchen ooit”.

In een tweet (opens in new tab) de dag erna verklaarde Pichai dat Search het meeste verkeer in 25 jaar liet optekenen tijdens de finale van de FIFA World Cup, alsof de hele wereld maar over één iets zaken opzocht!

Het bedrijf debuteerde wel al een handvol nieuwe features voor de openingsmatch om zijn positie nog te verstevigen als de belangrijkste bron van up-to-date informatie, met kleine aanpassingen aan de zoekresultaten voor “World Cup”.

WK zoekvolume

Een lijst met aankomende matchen en relevante informatie vinden werd nog makkelijker gemaakt. En mobiele gebruikers konden notificaties aanpassen voor elk gewenst aantal deelnemende landen.

Google is niet het enige bedrijf dat hoge volumes aan online verkeer te verwerken kreeg tijdens de finale van de World Cup. Twitter CEO (voorlopig toch), Elon Musk, verkondigde via een Tweet (opens in new tab) dat een Franse goal ervoor zorgde dat er op het platform een record aantal van 24.400 Tweets per seconde werd verstuurd.

Volgens een blogartikel op Twitter (opens in new tab) waren er wereldwijd 147 miljard impressies met de hashtag #WC2022, een pak meer dan de cijfers van #WC2018 en meer dan een verdubbeling van die van de Olympische Spelen met #Tokyo2020.

Gemeten volgens Tweets per minuut waren de twee meest populaire matchen die van Argentinië tegen Frankrijk en die van Kroatië tegen Brazilië, samen goed voor de volledige top 5. Individueel was Lionel Messi niet verrassend de meest besproken speler op het platform.

Pichai en Musk zijn niet de enige topfiguren die hun enthousiasme over de finale publiekelijk met de wereld deelden: Apple CEO, Tim Cook omschreef de wedstrijd op Twitter (opens in new tab) als één van de beste matchen die hij ooit had gezien.

De flexibiliteit van Google en Twitter en de mogelijkheid van beide bedrijven om zich aan te passen en fans te geven wat ze willen heeft beide platformen geen windeieren gelegd en absoluut geholpen om aan de top te blijven globale evenementen zoals de World Cup voetbal.