Gaat Apple zijn eigen zoekmachine lanceren?

Apple is druk bezig met de voorbereidingen van zijn jaarlijkse WWDC. Het gerucht gaat dat het bedrijf achter de schermen bezig is met het ontwikkelen van een eigen zoekmachine.

De bron van dit gerucht is Robert Scoble. De blogger plaatste een tweet (opens in new tab) met daarin een lijst aankondigingen die hij verwacht van Apple het komende jaar.

In een gesprek met TechRadar Pro verklaart Scoble dat de informatie deels gebaseerd is op gesprekken met bronnen en deels op gezond verstand. "Dit is de duurste productlancering aller tijden", zo voegt Scoble eraan toe.

Scoble laat weten aan ons dat de zoekmachine niet aangekondigd wordt op WWDC volgende week, maar in januari.

Apple Search?

Het gebrek aan concurrentie in de wereld van zoekmachines in combinatie met de historische rivaliteit tussen Google en Apple, heeft veel mensen lang doen afvragen wanneer de gigant uit Cupertino de stap in de wereld van zoekmachines zou maken.

Hoewel de waarde van Google Search moeilijk te ontleden is door de manier waarop Alphabet (opens in new tab) zijn jaarcijfers presenteert, weten we dat de zoekfunctie verantwoordelijk is voor het grootste deel aan advertentie-inkomsten. De totale waarde hiervan was 210 miljard dollar in 2021.

Als de informatie van Scoble klopt, heeft Apple zichzelf ervan overtuigd om een nieuw avontuur te gaan. De vraag is echter 'waarom nu'?

Een mogelijke verklaring is dat de fabrikant gelooft dat iOS en Safari zo een sterk aandeel heeft op de markt, dat Apple gelooft een serieuze concurrent te kunnen zijn voor Google's zoekmachine.

Apple heeft jaren geprofiteerd van een deal die Google's positie als standaard zoekmachine in Safari garandeert (met een waarde van 20 miljard per jaar (opens in new tab)). Volgens data uit een recente representatieve actie (opens in new tab) zorgt de constructie van de deal er tevens voor dat Apple geen eigen zoekmachine zou mogen uitbrengen.

In potentie een sterke basis

Hypothetisch gezien zou de grote schaal gebruikers van Safari (1 miljard namelijk) een solide fundament kunnen zijn voor Apple's eigen zoekmachine. Vanwege mogelijk aanstaande antitrustwetten (opens in new tab) lijkt het erop dat de fabrikant hoe dan ook deze richting wordt opgestuurd.

Het is echter verkeerd om te denken dat het grote bereik Safari-gebruikers een garantie voor succes. Microsoft heeft namelijk gefaald om een populaire zoekmachine te maken, terwijl miljarden mensen gebruikmaakten van hun browser vroeger.

Apple moet ervan overtuigd zijn dat de stijging in advertentie-inkomsten zou compenseren voor de miljarden dollars die het misloopt bij het stoppen van de deal met Google.

Het is tevens mogelijk dat de verwachte dienst niet eruitziet als een traditionele zoekmachine. Scoble hint erop dat Siri wellicht de belangrijkste begunstigde is, wat een indicatie zou kunnen zijn dat een nieuw product de digitale assistent zou moeten ondersteunen.