WWDC 2022: onze verwachtingen voor de keynote van Apple

Apple maakte bekend dat hun ontwikkelaarsconferentie begint op 6 juni 2022. Daar zullen ze bekendmaken wat hun plannen zijn voor iOS 16, macOS 13 en vooral ook voor de iPhone, iPad, Watch en Mac productseries.

De keynote conferentie zal zeker plaatsvinden op 6 juni. Vanaf die dag zullen alle officiële berichten de wereld ingestuurd worden... en houden wij je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Net als de laatste twee jaar, zal de WWDC (opens in new tab) wederom online plaatsvinden. 6 juni staat in het teken van aankondigingen en onthullingen, waar ontwikkelaars de keynote kunnen bekijken en in gesprek kunnen gaan met vertegenwoordigers van Apple.

In tegenstelling tot Google richtte Apple hun WWDC conferentie van 2020 in om volledig online te kunnen volgen door de pandemie, in plaats van hem te annuleren. Hoewel sommige geïnteresseerden hoopten op een mix van online en offline, zoals Google IO van 2022, maar Apple blijft ook dit jaar nog in de veilige online omgeving.

We verwachten dat Apple CEO Tim Cook de keynote zal openen. De presentatie zal beginnen op 6 juni om 19:00 uur (CET) en zal waarschijnlijk voor iedereen gratis toegankelijk zijn.

We zullen pas tijdens de keynote van 6 juni officieel weten wat Apple laat zien, maar we denken graag na over wat we kunnen verwachten van het bedrijf. Hieronder voorspellen we Apple's nieuws op het gebied van software en hardware voor WWDC 2022 en leggen we uit hoe het virtuele evenement zal werken.

Wanneer vind de WWDC 2022 plaats?

Apple maakte bekend dat de ontwikkelaarsconferentie plaatsvind van maandag 6 juni tot en met vrijdag 10 juni. Apple heeft deze jaarlijkse conferentie eerder in juni georganiseerd, een echte verrassing was het dus niet.

Is WWDC 2022 online-only?

Apple organiseerd normaalgesproken fysieke bijeenkomsten tijdens de WWDC en daarna, steevast in het San Jose Convention Center in Californië. Daar worden de COVID-19-beperkingen voor grote evenementen langzaam opgeheven.

Het blijft echter een onzekere situatie, waarbij Apple het zekere voor het onzekere heeft gekozen. Net als de WWDC 2021 en 2020, kun je alle sessies online bijwonen en kun je de keynote op afstand bekijken.

Er is echter een eendaags evenement op 6 juni (opens in new tab), waar geïnteresseerden zich voor konden intekenen. Tijdens dat evenement komen ontwikkelaars samen om de keynote te bekijken en met afgevaardigden van Apple te praten.

De inschrijvingen daarvoor zijn gesloten, maar het is wel een fijne ontwikkeling, dat Apple weer een fysieke bijeenkomst op poten zet sinds de pandemie de wereld op zijn kop zette.

Hoe WWDC 2022 in zijn werk gaat

In voorgaande jaren kon je een pas kopen om de keynote van Apple op maandag bij te wonen, maar je kon je ook inschrijven voor het bijwonen van ontwikkelaarssessies, één-op-één demo's met Apple-technici en andere evenementen die door Apple-enthousiastelingen rond het evenement werden georganiseerd.

Dit jaar lijken de meeste van die evenementen weer virtueel en gratis te zijn, waarbij Apple meer details aankondigt naarmate het evenement dichterbij komt. Houd de WWDC-app dus in de gaten!

Sommige WWDC 2022-sessies zijn voor iedereen gratis en kunnen on-demand worden herbekeken. Andere evenementen zijn persoonlijk, waardoor je een tijdslot moet reserveren om het bij te kunnen wonen.

Wat verwachten we op de WWDC 2022

Op basis van Apple's jaarlijkse product- en softwarekalender, plus alle lekken en geruchten die we hebben gehoord, hebben we een idee van wat Tim Cook, Craig Federighi en andere Apple-experts gaan vertellen tijdens de WWDC 2022-keynote op 6 juni. Hier zijn de hoogtepunten:

iOS 16

Apple zal vrijwel zeker iOS 16 bekendmaken op de WWDC, de opvolger van het iPhone besturingssysteem. Meestal krijgen ontwikkelaars een preview van het systeem op de dag van de bekendmaking, waarbij het grote publiek toegang een maand later toegang krijgt tot de openbare bèta.

Hoewel we onze wensen hebben uitgesproken voor meer aanpassingsmogelijkheden en speciale apps om onze AirTags, Airpods andere accessoires te beheren, lijkt het erop dat 2022 een rustig jaar wordt voor iOS.

Door wat losse eindjes op te ruimen in de software, zou hij gelikter en vooral sneller moeten worden, wat een fijne upgrade is voor iOS 16, vooral met geruchten over de verschillende ontwerpen die de ronde doen over de iPhone 14 Pro.

Er zijn al enkele geruchten over fikse wijzigingen in het uiterlijk van iOS 16, maar het is nog niet duidelijk of die geruchten waarheid zullen worden.

macOS 13

Sinds 2012 heeft Apple elk jaar een nieuwe versie van hun eigen besturingssysteem aangekondigd, ook dit waar verwachten we een update.

macOS 13 wordt de volgende versie, met nieuwe naam die past bij de trend om macOS naar Californische oriëntatiepunten te vernoemen. Wij zetten in op 'Mammoth', vooral omdat Apple de naam begin 2021 samen met Monterey als handelsmerk heeft vastgelegd.

macOS krijgt minder nieuwe functies in vergelijking met iOS, omdat het er meestal achteraan hobbelt - in macOS Big Sur kwam pas de donkere modus en een nieuwe look, een jaar nadat iOS deze had gekregen. Shortcuts werden ook in 2021 geïntroduceerd, terwijl iOS hier al over beschikt sinds 2019.

We verwachten dat dit jaar ook zoiets zal gebeuren. Wellicht krijgen we widgets op je Mac bureaublad in plaats van in de zijbalk, en wellicht de fantastische Weer-app van iOS 15.

'M2' Apple Silicon

Gebruikers werden in maart verrast tijdens het Apple-evenement, waar de M1 Ultra werd aangekondigd, die gebruikt wordt in de Mac Studio.

Apple maakte tijdens de WWMC 2020 bekend dat ze overstapten van Intel-chips naar Apple Silicon, terwijl ze in maart lieten doorschemeren dat de M1 Ultra de laatste M1-chip was. Het lijkt logisch dat de M2 (opens in new tab) dit jaar gepresenteerd zal worden.

Wij verwachten meer optimalisaties in de M2-chip in vergelijking met de M1, met een focus op een betere batterijduur en meer cores voor zijn GPU.

Er gaan geruchten dat we hem zien verschijnen op een nieuw ontworpen MacBook Air die de iMac (2021) zou kunnen spiegelen, maar het is nog niet zeker of we deze laptop ook op WWDC zullen zien.

Minder waarschijnlijk: Apple VR Headset en iCar

Omdat WWDC gericht is op ontwikkelaars, verwachten we geen nieuwe hardware. Maar misschien horen we wel meer over de software die de beruchte VR/AR-headset moet aansturen.

We hebben eerder gesproken over het vermeende 'rOS' dat deze wearable aanstuurt. De aankomende WWMC zou een goede gelegenheid zijn om te demonstreren waartoe het in staat en om alvast de App Store te tonen.

Apple's auto project (opens in new tab) is een van de hardnekkigste geruchten van de afgelopen jaren. Het zou in de wandelgangen van Apple 'Project Titan' heten, maar verder is er niets over bekend.

Er is nog altijd niets betrouwbaars gelekt over dit project, maar Apple heeft al miljoenen geïnvesteerd in de ontwikkeling van een auto. Misschien is het nog wat vroeg om dit project in 2022 te presenteren... misschien wordt het eerder 2029.