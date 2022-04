Apple Watch 8: dit weten wij tot nu toe

De Apple Watch 8 wordt waarschijnlijk Apples nieuwe grote smartwatch (zo werkt dat met die nummers), maar we zullen niet verbaasd zijn als er ook een Watch SE 2 gelanceerd wordt.

Zodra de Apple Watch 7 werd bekendgemaakt, keken we reikhalzend uit naar de Apple Watch 8. We waren niet de enige. Er waren al direct geruchten over Apples nieuwe wearable, hoewel we hem niet zullen zien voor september 2022.

Hieronder lees je alles wat we tot nu toe gehoord hebben over de Apple Watch 8, inclusief een verwachte releasedatum en prijs.

Verderop vind je ook ons wensenlijstje voor deze upgrade, want hoe goed het meest recente model ook is, laat onze viersterren Apple Watch 7 review ook zien dat er ruimte voor verbetering is.

We zullen dit artikel ook bijwerken wanneer we iets nieuws horen over de Apple Watch 8, dus ga hier vaak terug als je op de hoogte wilt blijven.

Latest news Volgens een rapport duurt het nog even voor we bloeddrukmeters en glucosemeters gaan zien, maar de lichaamstemperatuur kan wel gemeten worden.

In het kort

Wat is het? De nieuwe Apple Watch

De nieuwe Apple Watch Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk niet voor september 2022

Waarschijnlijk niet voor september 2022 Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk rond 429 euro

Apple Watch 8 releasedatum en prijs

Er is nog niets concreet bekend over wanneer de Apple Watch 8 wordt aangekondigd, maar Apple is hier behoorlijk standvastig en voorspelbaar in. Uitgezonderd de eerste Apple Watch zijn alle smartwatches aangekondigd in september en in de meeste gevallen dezelfde maand nog in de verkoop gegaan.

Specifieker nog: we verwachten dat Apple de Apple Watch 8 zal onthullen op de eerste of tweede dinsdag van september, dus 6 of 13 september. De kans is groot dat je dan kunt pre-orderen het op de vrijdag van die week (9 of 16 september) en dat het de volgende vrijdag (16 of 23 september) wordt verzonden.

Helemaal zeker is dat niet, vooral omdat de Apple Watch 7 pas op 15 oktober 2021 werd verzonden, maar dat is meestal het patroon van Apple als niets het bedrijf tegenhoudt.

We weten ook niet precies wat de Apple Watch 8 gaat kosten, maar de kans is groot dat deze een vergelijkbaar prijskaartje heeft als de Apple Watch 7, wat een startprijs van ongeveer 429 euro betekent.

We verwachten eenzelfde prijs als de Apple Watch 7 (Image credit: TechRadar)

Nieuws en geruchten

Er zijn al een aantal Apple Watch 8 geruchten, inclusief het idee dat hij groter zal worden dan de Apple Watch 7.

Dit komt van een leaker die regelmatig goede nieuwtjes roept over Apple-dingen en zei dat er drie (in plaats van twee) maten voor de Apple Watch 8 komen, waarbij de nieuwe een grotere optie is. Er wordt niet gezegd hoe groot het zou zijn, maar we nemen dit gerucht toch met een korreltje zout, aangezien het 45mm scherm van de Apple Watch 7 al behoorlijk groot is volgens smartwatch-normen.

Een nieuw lek uit november 2021 laat een render zien van het nieuwe horloge, waaruit blijkt dat er niet veel aanpassingen gedaan worden in het ontwerp van de Apple Watch 8. Volgens LeaksApplePro is het grootste nieuwtje de toevoeging van een extra speaker grille.

Welke bron moeten we hier geloven? Er zal meer bekend worden naarmate we dichter bij de lancering van de next-gen smartwatch komen.

Told you it was disappointing.Upon receiving CAD files and images, this will be the only noticeable change in design from the Series 7 to the Series 8.More info soon at @iDropNews pic.twitter.com/GQC40eIwk3November 18, 2021 See more

Vervolgens is er de claim dat de Apple Watch 8 de lichaamstemperatuur kan meten. Dit gerucht komt van Ming-Chi Kuo, die vaak juiste Apple-informatie lekt.

We weten uit octrooiaanvragen dat dit iets is waar Apple aan werkt. Het zou een handige functie zijn om te helpen beoordelen of je in staat bent om te sporten, aangezien een verhoogde temperatuur kan betekenen dat je iets onder de leden hebt, zoals griep of een andere ziekte.

In januari 2022 deelde Bloomberg-techschrijver en Apple-expert Mark Gurman echter insider-info dat de temperatuursensor op een laag pitje werd gezet.

"Lichaamstemperatuur stond op de routekaart van dit jaar, maar er wordt niet meer zoveel over gesproken", schreef hij in zijn nieuwjaars-nieuwsbrief. In februari klonk hij er weer iets optimistischer over, hoewel hij nog steeds niet zeker was. Meer recentelijk heeft hij gesuggereerd dat de functie misschien toch zal verschijnen.

Hij beweerde bovendien dat de Apple Watch 8 "grote updates voor het volgen van activiteiten" en een snellere chipset zal hebben.

Er gaan nog altijd geruchten dat de nieuwe Apple Watch in staat is de bloeddruk, glucosespiegel en alcoholpercentages te meten. De theorie is dat Apple de grootste klant is bij een fabrikant die zich op dergelijke sensoren richt.

Hoewel dit suggereert dat Apple daar serieus aan werkt, is het lang niet zeker dat we deze functies terugzien in de Apple Watch 8. Van deze functies is de glucosemonitoring de meest waarschijnlijke, aangezien eerder geruchten gingen over opname in de Apple Watch 7.

Gurman is het ermee eens dat deze functies in de pijplijn zitten, maar verwacht niet dat ze snel zullen verschijnen. "Bloeddruk duurt nog minstens twee tot drie jaar, terwijl het me niet zou verbazen als glucosemonitoring pas later in de tweede helft van het decennium komt", zei hij.

In een recenter rapport is Gurman specifieker geworden en zegt dat bloeddrukmeting in 2024 of 2025 zal plaatsvinden, terwijl bloedsuikermonitoring nog enkele jaren verwijderd is, dus ze lijken niet waarschijnlijk voor de Apple Watch 8.

Dit willen we zien

De Apple Watch 7 is in de meeste opzichten een kleine upgrade ten opzichte van de Apple Watch 6, in de Apple Watch 8 willen we dus wat grotere sprongen zien.

1. Betere batterijduur

(Image credit: TechRadar)

In onze recensie ontdekten we dat de batterij van de Apple Watch 7 meer dan 24 uur kan meegaan, wat meer is dan Apple beweert... maar naar onze mening nog altijd niet genoeg is. Vooral als je jouw slaap wilt vastleggen, omdat je anders geen geschikt moment hebt om de batterij op te laden.

In vergelijking met sommige concurrenten presteert Apple hier echt slecht. Veel wearables gaan dagen of zelfs weken mee, hoewel de langstdurende niet zoveel functies hebben als de Apple Watch.

Voor de Apple Watch 8 willen we een betere batterij zien. Idealiter zou hij minstens twee dagen mee kunnen gaan, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren.

2. Verbeterde workouts een slaaptracking

De Apple Watch 7 kan een heel wat verschillende trainingen volgen, maar mist daarbij de nodige kernfuncties. Bij het hardlopen krijg je bijvoorbeeld geen hartslagwaarschuwingen of intervalsessies.

Ook de slaapregistratie bied weinig diepgaande inzichten in het verloop van je slaap, of manieren om je slaap te verbeteren.

We zouden graag zien dat beide onderdelen verder worden ontwikkeld voor de Apple Watch 8. Als Apple dit ook als software-update kan doorvoeren voor alle vorige modellen, des te beter.

3. Meer gezondheidsfuncties

(Image credit: TechRadar)

De Apple Watch 7 was had niet veel nieuwe functies, we hebben echt het gevoel dat de Apple Watch 8 een grotere sprong moet maken. De meest voor de hand liggende functies zijn gericht op de gezondheid.

We hebben geruchten gehoord dat hij zou beschikken over een lichaamstemperatuursensor, een bloeddrukmeter, een glucosemonitor of zelfs de mogelijkheid om je alcoholniveaus te volgen.Dat zou leuk zijn om te zien.

4. Een nieuwe uitstraling

Voor de lancering van de Apple Watch 7 waren er geruchten dat Apple met een nieuw ontwerp zou komen, met platte randen in plaats van de ronde randen waar we aan gewend zijn geraakt. En hoewel we een paar veranderingen zagen, ging het vooral om een groter scherm en dunnere randen.

Voor de Apple Watch 8 zouden we graag een make-over zien, of het nu gaat om die plattere randen of andere veranderingen. Het ontwerp van de Apple Watch begint er, net als de iPhone, een beetje gewoontjes uit te zien.

5. Een betere chipset

De Apple Watch 7 heeft technisch gezien een nieuwe chipset, maar is in feite een aangescherpte versie van de de chipset in de Apple Watch 6, ontworpen om in het nieuwe chassis te passen.

Hoewel we geen haperingen ontdekken en de chip krachtig genoeg is, is het een beetje teleurstellend dat Apple op dit front niet doorging met de ontwikkelingen, vooral omdat andere producten zoals de iPhone 13 en iPad Pro (2021) grote chipset-upgrades hebben gehad.

We hebben goede hoop dat de Apple Watch 8 een nieuwe en betere chipset zal hebben dan het huidige model.