Apple Watch 8 met 2 inch-scherm: iets om te overwegen

Maak je klaar voor grotere displays op je pols: volgens een nieuw gerucht dat in de smartwatch-wereld rondgaat krijgt de Apple Watch 8 een gigantisch scherm van 50 millimeter. Het gerucht is afkomstig van 9to5Mac (opens in new tab) en zou een flinke vergroting betekenen, in vergelijking met het oorspronkelijke model.

De schermgrootte betekent bijna 2 inch aan schermruimte, wat voor veel mensen te veel gaat zijn.

We kunnen je garanderen dat je tech-schuwende vriend of vriendin vertelt dat de nieuwe smartwatch zo groot wordt, ze geërgerd een opmerking gaan maken over hoe groot alles tegenwoordig moet zijn, van tv's tot aan smartphones.

Ongetwijfeld kiezen zij liever voor een kleiner dan gemiddelde smartphone. Wellicht een iPhone SE met een scherm van 4,7 inch, iets wat vandaag de dag als klein wordt beschouwd.

Toch herinneren we ons de goede oude tijd in 2010 toen de Dell Streak (opens in new tab), een van de eerste smartphones die 5 inch was, qua grootte werd vergeleken met een skateboard. De telefoon zou te groot zijn.. telefoons van die grootte zouden nooit een succes worden.

Terug naar de huidige tijd in 2022, waar een telefoon met een scherm van 5 inch als klein wordt gezien. Een Apple Watch 8 met een display van 2 inch wordt waarschijnlijk al vrij snel als normaal beschouwd. Onze lijst met beste smartwatches zou dan ook nog weleens behoorlijk kunnen worden opgeschud.

Het nieuws kwam als eerst naar buiten via de welbekende analist Ross Young, wie op Twitter de grootte van de nieuwe Apple Watch 'bevestigde'. De reacties online geven de suggestie dat een aantal fans blij zouden zijn met deze nieuwe afmetingen.

New size is larger, 1.99”.July 4, 2022 See more

Is een 50 millimeter Apple Watch te groot?

Natuurlijk zijn er mensen die tegen een dergelijk lomp design zijn. Het is niet voor niks dat Apple een 40/41 millimeter-versie van de Watch maakt, voor degenen die niet van het 'gewicht' van de grotere Apple Watch houden.

De modewereld is daarentegen gecharmeerd door extra grote horloges in de afgelopen jaren. We zien het daarom ook gebeuren dat Apple een grotere Apple Watch uitbrengt als mode-item.

Een Apple Watch 8 van 2 inch is wellicht een opvallend mode-object, maar het zou ook een aantal technologische voordelen kunnen brengen. Een frame van deze grootte betekent een grotere batterij, en dus ook langer kunnen gebruiken zonder op te hoeven laden. Het komt nog steeds niet in de buurt van de beste Garmin-horloges (opens in new tab), aangezien we praktisch drie weken met de Fenix 7 konden doen zonder dat deze in de smartwatch-modus opgeladen moest worden. Een iets groter scherm op de Watch 8 brengt het horloge ook niet dichterbij.

Een groter scherm biedt, natuurlijk, ook meer scherm om op te kunnen kijken. Als een Apple Watch 8 Rugged Edition (opens in new tab), welke vooral op activiteit focust, tevoorschijn komt om actievelingen van een horloge te voorzien, is een groter display logisch. Het biedt namelijk meer ruimte voor cijfers, statistieken en het vlug af kunnen lezen van informatie.

Grotere schermen komen veel voor in de wereld van de activity track-horloges. Apple zou dus best een paar millimeter extra kunnen bieden. (Image credit: Andrew Williams)

Wie met een behoorlijk tempo hardloopt, of maar een fractie van een seconde heeft tijdens bijvoorbeeld kajakken om statistieken te checken, is een groter scherm nog veel nuttiger.

Natuurlijk kan Apple een mooie prijs vragen voor een grotere Watch als deze uitgebracht wordt. We verwachten een prijs van 450 tot 500 euro voor de 50 millimeter grote Apple Watch, gebaseerd op eerdere prijzen.

In de jaren hiervoor zouden we er vanuit gaan dat een hogere prijs de doodsteek was voor een variant als deze. Maar de populariteit van de grootste smartphones in Apple's productlijn (zoals de iPhone 12- en de 13 Pro Max-modellen die erg goed verkocht werden en nog steeds veelbekeken zijn online) wijst erop dat groter ook daadwerkelijk beter kan zijn als het gaat om apparaten van Apple.

Of we daadwerkelijk een grote variant van de Apple Watch 8 gaan zien, blijft nog even onduidelijk. Mocht deze verschijnen, zijn wij er helemaal voor in.