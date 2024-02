Ik verving mijn gaming laptop door een gaming desktop en wil niet meer terug

Sommige gamers zweren bij een gaming desktop, terwijl andere liever een gaming laptop. Bij toestellen hebben hun voor- en nadelen, maar gaming desktops zijn zonder twijfel krachtiger en bieden gebruikers de mogelijkheid om zelf onderdelen te upgraden. Bij een gaming laptop moet je daarentegen een volledig nieuwe laptop aankopen, ook als je alleen een nieuwe GPU nodig hebt.

Ik gebruik zelf al ruim tien jaar uitsluitend gaming laptops en heb recent voor het eerst een gaming desktop gehad. Op basis van de titel van dit artikel kan je al afleiden hoe mijn ervaring met de gaming desktop was. Wanneer mijn huidige gaming laptop te traag wordt, is de kans groot dat ik hem ga vervangen met een desktop. Toch is een gaming desktop niet voor iedereen de beste keuze.

Om te beginnen, vind je hieronder een tabel met de belangrijkste specificaties van mijn eigen gaming laptop, een MSI Stealth 15, en de gaming desktop waarmee ik hem tijdelijk verving, een Erazer Hunter X20.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 MSI Stealth 15 A13VF Erazer Hunter X20 Prijs 1.599 euro 3.299 euro CPU Intel Core i7-13620H Intel Core i7-14700K GPU Nvidia GeForce RTX 4060 (8 GB DDR6) Nvidia GeForce RTX 4070 Ti (12 GB DDR6x) RAM 16 GB (8x2) DDR5 RAM 32 GB (16x2) DDR5 RAM Opslag 1 TB NVMe M.2 PCIe SSD 1 TB NVMe M.2 PCIe SSD & 2 TB SATA HDD (7.200 rpm) Aansluitingen 2x USB-C 3.2, 2x USB-A 3.2 Gen2, 1x HDMI 2.1, 1x 3,5mm-audiopoort 4x USB-A 2.0, 7x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2, 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4, 2x 3,5mm-koptelefoonpoort, 2x 3,5mm-microfoonpoort, 1x 2.5 Gigabit Ethernet

Zoals je kan zien, is de Erazer Hunter X20 aanzienlijk krachtiger dan de MSI Stealth 15. Ik ging van een laptopversie van de Nvidia GeForce RTX 4060 naar een volwaardige Nvidia GeForce RTX 4070 Ti en van 16 GB naar 32 GB RAM. De Erazer Hunter X20 kost dan ook twee keer zoveel als mijn MSI Stealth 15.

Een stortvloed aan accessoires

De MSI G272QPF monitor (Image credit: Future)

Na de volgende zinnen komt er wellicht een boze menigte gamers met hooivorken en fakkels op me afgestormd. Ik gebruik namelijk zowel het ingebouwde toetsenbord als display van gaming laptops en de enige accessoires die ik heb, zijn een gaming muis en headset. Er staat wel degelijk een tweede monitor op mijn bureau naast die laptop, maar dit is een eenvoudige monitor voor kantoorwerk.

Het kwam daarom goed uit dat ik tijdens de review van de Erazer Hunter X20 twee gaming monitoren van 27 inch kon testen, de MSI G272QPF en AOC 27G4X, die beide hoge refresh rates ondersteunen. Vervolgens moest ik mijn toetsenbord vanop kantoor meenemen naar huis en was ik klaar om te gamen. Ik gebruikte de gaming desktop echter ook voor werk en daar stootte ik snel op een probleem, met name het gebrek aan een webcam. Videogesprekken moest ik bijgevolg met mijn telefoon doen.

Hier miste ik het gemak van een gaming laptop. Hoewel een gaming desktop krachtiger is, heb je allerlei accessoires nodig voor je hetzelfde kan doen als met een laptop. Als je je eerste desktop in huis haalt, heb je ook een muis, toetsenbord, monitor, webcam, headset en speakers nodig. In mijn geval had de AOC 27G4X ingebouwde speakers, maar speakers in een monitor zijn nooit van goede kwaliteit. Toch zat ik opgescheept met die speakers op de momenten dat ik mijn headset niet wilde dragen.

Keuzevrijheid

De AOC 27G4X monitor (Image credit: Future)

Uiteindelijk zijn bovenstaande problemen enorm snel verholpen, zolang je het nodige budget hebt. Als je een gaming laptop koopt, dan weet je dat voor dat bedrag alles hebt om te gamen, met uitzondering van een muis. Koop of bouw je een gaming desktop, dan moet je de kostprijs van alle accessoires er nog bij nemen. Afhankelijk van hoe hoog jouw eisen zijn, ben je snel tussen de 500 en 1000 euro kwijt aan accessoires.

Dit creëert wel voordelen op langere termijn. Wanneer het scherm van je gaming laptop kapot is, moet je de hele laptop inleveren bij een reparatiepunt (en bidden dat ze het kunnen maken). Als er een onderdeel van je set-up met een gaming desktop kapot gaat, moet je alleen dat ene product repareren of vervangen. Dit geldt ook voor de desktop zelf. Hoewel de Erazer Hunter X20 een pre-built gaming desktop was, kon ik eenvoudig de glazen zijkant los klikken. Bouw je volledig zelf een pc, dan kan je natuurlijk nog makkelijker een onderdeel vervangen.

Het aanbod gaming laptops is zeker niet klein, maar uiteindelijk moest ik altijd keuzes maken bij de aanschaf van een nieuwe. De ene laptop had de GPU die ik zocht, maar was uitgerust met een slecht scherm. De andere leek dan weer de perfecte match tot ik zag dat het prijskaartje geen perfecte match was met mijn bankrekening. Zelfs met dit grote aanbod is de kans klein dat je een gaming laptop vindt die het perfecte totaalpakket is. De MSI Stealth 15 heb ik bijvoorbeeld een compromis gesloten bij de usb-poorten. Ik wil namelijk liefst drie USB-A-poorten, terwijl deze laptop er slechts twee heeft. Anderzijds had ik het 4K-scherm eigenlijk niet nodig, maar dat zat nu eenmaal bij de configuratie die in de aanbieding was op dat moment.

Draagbaarheid en batterij zijn twee onderdelen waar gaming laptops niet goed op scoren. Tijdens mijn zoektocht naar een gaming laptop, zijn dit tegelijkertijd de twee belangrijkste aspecten. Mijn keuze voor de MSI Stealth 15 was vooral gebaseerd op zijn relatief dunne, neutrale ontwerp en degelijke batterij (lees: een kleine vier uur op batterijstroom). Wanneer ik al mijn eisen voor een gaming laptop combineer, heb ik meestal nog keuze uit vijf laptops die dan voor 80 procent aan die eisen voldoen. Uiteindelijk moet ik een compromis sluiten. Dat probleem valt dus volledig weg bij een gaming desktop.

Stilte tijdens de storm

Achter- en binnenkant van de Erazer Hunter X20. (Image credit: Erazer)

Als er één ding is dat gaming laptops kunnen als geen ander, dan is dat wel een kleine windvlaag produceren tijdens games. In bijna elke review van een gaming laptop, lees je wel dat de ventilatoren erg luid kunnen worden. Zelfs met mijn gaming headset kan ik nog steeds het gezoem van de fans van mijn MSI Stealth 15 horen op de achtergrond. Als ik zonder koptelefoon Baldur's Gate 3 speel, dan moet het volume van de speakers minstens op 75 procent voor ik de dialoog kan horen boven de ventilatoren.

De ene gaming desktop zal meer lawaai maken dan de andere en de Erazer Hunter X20 is relatief stil. Hij combineert fysieke ventilatoren met ingebouwde waterkoeling zodat de ventilatoren niet alle warmte moeten afvoeren. Hoewel ik geen decibelmeter heb, is het niet overdreven als ik zeg dat de gaming desktop vijf keer stiller was. Mijn MSI Stealth 15 hoor je meestal twee kamers verder blazen alsof zijn leven ervan afhangt, terwijl de Erazer Hunter X20 zelfs tijdens veeleisende games hoogstens een licht, zoemend geluid maakte. De desktop stond dan ook nog eens onder mijn bureau waardoor ik extra weinig last had van de ventilatoren.

De MSI Stealth 15 gaat eigenlijk verrassend goed om met hitte, aangezien de GeForce 4060 sowieso niet snel heet wordt. Toch zijn er, vooral in de zomer, momenten waarop ik een eitje zou kunnen bakken op het toetsenbord. Erg aangenaam is het branderige gevoel op mijn vingertoppen ook niet tijdens lange gamesessies en het bijbehorende zweet maakt het toetsenbord enorm snel vies. Vervolgens had ik niet door hoe fijn het is om op een groter scherm te gamen in plaats van op een laptopscherm van 15,6 inch. De game-ervaring was meeslepender en comfortabeler, ik zag meer details en ik raakte makkelijk tegenstanders.

Het is logisch dat de Hunter X20 beter presteert dan mijn MSI Stealth 15. Hij is duurder, er zijn krachtigere onderdelen en hij oververhit vrijwel nooit. Uit interesse ben ik gaan kijken welke hardware je krijgt in gaming desktops tussen de 1.000 en 1.500 euro. Als ik een gaming desktop van 1.000 euro zou kopen en dan 500 euro uitgeef aan de nodige accessoires, vind ik dan een set-up die beter is dan mijn laptop? En het antwoord op die vraag is... jazeker. Voor 1000 euro vond ik meerdere gaming desktops met evenveel opslag, RAM en "dezelfde" GPU. Bemerk de aanhalingstekens want de Nvidia GeForce 4060 GPU's die in desktops zitten, zijn krachtiger dan de laptopversies omdat de GPU's in een desktop fysiek groter zijn. Voor hetzelfde budget als mijn huidige laptop, zou ik dus makkelijk een set-up kunnen samenstellen die beter presteert.

Zijn er eigenlijk nadelen?

(Image credit: Future)

Als je hoopt dat er nog een "maar" komt, dan ga ik je moeten teleurstellen. Mijn ervaring met een gaming desktop was zodanig positief dat ik ga investeren in een gaming desktop, wanneer mijn huidige gaming laptop te traag wordt. Aangezien de laptop in kwestie amper zes maanden oud is, duurt het wellicht nog een jaar of vijf voor dat moment aanbreekt, maar het is toch een keuze die nu vaststaat.

Het grootste nadeel is natuurlijk dat je een gaming desktop kan meenemen en dat niet iedereen zelf een desktop wil bouwen. Er zijn echter voldoende pre-built desktops beschikbaar en afhankelijk van het merk en de winkel waar je bestelt, kan je die volledig naar wens laten samenstellen. Eerlijk gezegd, neem ik mijn gaming laptop ook niet genoeg van mijn bureau om mijn keuze te verantwoorden. Daarnaast game ik nooit onderweg en zou het geen verschil maken als ik een goedkope Chromebook van 250 euro meeneem in de trein.

Uiteindelijk komt de keuze tussen een gaming laptop en desktop neer op draagbaarheid. Toen ik studeerde, had ik een laptop nodig om mee naar de les te nemen en was er absoluut geen budget voor een gaming desktop én een gewone laptop. De keuze voor een goedkope gaming laptop was daarom snel gemaakt. Daarna heb ik opnieuw twee keer voor een gaming laptop gekozen zonder te beseffen dat die eigenlijk amper verplaatst zou worden.

Er is één vraag die je jezelf moet stellen: hoe belangrijk is draagbaarheid? Als je, zoals ik, misschien één keer per maand je gaming laptop meeneemt, dan is een gaming desktop de betere keuze. Een gaming laptop kan op geen enkele manier tippen aan de game-ervaring, het comfort en de keuzevrijheid die een gaming desktop biedt.