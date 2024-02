De MSI G272QPF is een enorm gebalanceerde monitor. De WQHD-resolutie ziet er goed uit op dit scherm van 27 inch en de maximale refresh rate van 170Hz, inclusief Adaptive Sync, is ruim voldoende voor competitieve games. Hoewel het contrast erg goed is, is de algemene kleurenweergave niet echt optimaal, evenals de ondersteunde kleurruimtes. Verder zijn er misschien iets te veel vooraf ingestelde profielen voor verschillende scenario's en dat kan verwarrend zijn. De navigatie met de joystick maakt het gelukkig wel makkelijk om de instellingen aan te passen.

Met een budget van 300 euro kan je tegenwoordig kiezen uit honderden verschillende gaming monitoren van 24 en 27 inch. Zelfs voor dit bedrag krijg je al features zoals een hoog refresh rate, lage input lag en soms zelfs een 4K-resolutie. MSI heeft een enorm aanbod gaming monitoren in verschillende prijsklassen en voor deze review gaan we aan de slag met de MSI G272QPF, een van hun goedkopere modellen.

MSI G272QPF gaming monitor review: prijs en beschikbaarheid

Huidige verkoopprijzen tussen 250 en 350 euro

Beschikbaar bij de meeste retailers in Nederland en België

De MSI G272QPF gaming monitor bevindt zich in de ietwat overbevolkte categorie van 27-inch gaming monitoren rond 300 euro. Deze categorie is uitgegroeid tot een gevalletje "door de bomen het bos niet meer zien". Er zijn veel opties bij verschillende merken die allemaal op elkaar lijken en dat maakt de keuze niet bepaald makkelijker. Hoewel de MSI G272QPF gaming monitor geen wonderbaarlijke features heeft waardoor hij de baobabboom in het eikenbos wordt, kan hij prima concurreren met de rest.

De combinatie van een 170Hz refresh rate, 1ms input lag en een WQHD-resolutie (2.560 x 1.440 pixels) is gewoon prima voor dit geld. Als je een 4K-monitor wil met een hoog refresh rate, dan ben je al snel meer geld kwijt. Aan de andere kant kan je een hoger refresh rate krijgen en wat euro's uitsparen als je bereid bent om te zakken naar een monitor met FHD-resolutie, zoals de MSI G27C4X. Houd er wel rekening mee dat een FHD-resolutie op een scherm van 27 inch er snel onscherp uitziet.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

MSI G272QPF gaming monitor review: specs

Swipe to scroll horizontally Grootte 27 inch Beeldverhouding 16:9 Resolutie 2.560 x 1.440 (WQHD) Refresh rate 170Hz (DisplayPort), 144Hz (HDMI) Input lag 1ms GtG Helderheid 300 cd/m² Kijkhoek 178° Contrast 1000:1 Kleurondersteuning 91,18% (Adobe RGB) / 92,83% (DCI-P3) / 120,22% (sRGB)

MSI G272QPF gaming monitor review: design

2x HDMI (2.0b) en 1x DisplayPort (1.2a)

In hoogte verstelbaar, draaibaar en kantelbaar

Handige navigatie met de joystick

Qua design ziet de MSI G272QPF gaming monitor er gewoontjes uit en dat vinden we helemaal niet erg. Het is een traditionele 27-inch monitor met 16:9-beeldverhouding, wat nog steeds een van de meest voorkomende verhoudingen is in games. RGB-verlichting krijg je hier eveneens niet. Op vlak van aansluitingen krijg je het volgende: twee HDMI-poorten (2.0b), één DisplayPort (1.2a) en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Onderaan de standaard zit een opening waar je de kabels door kan trekken en meer kabelmanagement verwachten we eigenlijk niet. Sommige gaming monitoren zijn daarnaast voorzien van een usb-poort waarmee je accessoires kan opladen, maar die krijg je hier niet. Een laatste belangrijk punt is dat de HDMI-poorten maximaal 144Hz ondersteunen en dat alleen de DP-poort het maximale refresh rate van 170Hz kan halen. De WQHD-resolutie werkt gelukkig wel op elke aansluiting.

Verder is er op ergonomie niet bespaard. De MSI G272QPF is in hoogte verstelbaar, kantelbaar (-5 tot 20 graden), heeft een draaibare voet en je kan hem zelfs 90 graden draaien zodat hij verticaal staat. Dat laatste is bijvoorbeeld handig voor streamers die zoveel mogelijk van hun chat willen zien zonder te scrollen. De voet zelf is wel redelijk groot, dus hou hier rekening mee als je weinig vrije ruimte heb op je bureau. Rechts achteraan zit een kleine joystick waarmee je door de instellingen kan navigeren. De joystick maakt een duidelijke klik als je hem indrukt en werkt nauwkeurig. Als je naar boven, onder, links of rechts beweegt, hoor je eveneens een klik. Dit werkt enorm fijn en vinden we duizend keer handiger dan monitor met drie of vier knopjes onderaan.

Design score: 4,5/5

MSI G272QPF gaming monitor review: prestaties en beeldkwaliteit

Veel vooraf ingestelde kleurenprofielen

Goed contrast, maar matige algemene kleurenweergave

170Hz alleen mogelijk via DP-aansluiting

De MSI G272QPF gaming monitor richt zich overduidelijk op gamers en dan ook alleen op gamers. De refresh rate van 170Hz en input lag van 1ms zijn uitstekend voor deze prijsklasse, maar de algemene kleurenweergave kan beter. De ondersteuning van de verschillende kleurruimtes maakt duidelijk dat dit geen monitor is voor professionele foto- of videobewerking. Hij ondersteunt namelijk 91,18% van de Adobe RGB-kleurruimte, 92,83% van de DCI-P3-kleurruimte en 120,22% van de sRGB-kleurruimte. Het is trouwens helemaal niet moeilijk om concurrenten te vinden met een betere kleurenweergave.

Afhankelijk van hoe goed je ogen zijn en hoe intensief je gamet, kan je het verschil merken tussen 144Hz en 170Hz. Waarom is dat hier zo belangrijk? De MSI G272QPF kan namelijk alleen 170Hz halen als je je pc aansluit op de DP-poort. De twee HDMI-poorten halen maximaal 144Hz. De WQHD-resolutie (2.560 x 1.440 pixels) is wat ons betreft een goede match voor dit formaat. Zowel afbeeldingen en tekst als video's en games zien er haarscherp uit, ook wanneer je iets dichter bij de monitor zit.

Wanneer je op zoek gaat naar de beste instellingen voor je game, kan je iets langer bezig zijn dan gehoopt. Het instellingenmenu van de MSI G272QPF is opgesplitst in een onderdeel voor games en een onderdeel voor professioneel gebruik. Elk onderdeel heeft het standaard user-profiel waarbinnen je alle instellingen zelf kan aanpassen. Daarnaast zijn er nog een heleboel vooraf aangemaakte profielen die allemaal standaard vaste contrast-, helderheid- en scherpteniveaus hebben. Je kan die niveaus wel zelf aanpassen, maar ze worden niet opgeslagen.

Tijdens Baldur's Gate 3 en Honkai Star Rail gebruikten we bijvoorbeeld het RPG-profiel en dat maakte vooral de kleuren feller en levendiger. Aangezien dit beide turn-based games zijn waarbij reactietijd en zichtbaarheid in donkere gebieden minder van belang zijn, waren we tevreden met dit profiel. In elk ander scenario, bijvoorbeeld tijdens kantoorwerk, was dit kleurprofiel niet ideaal en waren de overdreven levendige kleuren eerder afleidend. Toen we Smite speelden, een 3rd person MOBA, schakelden we over naar het FPS-profiel. Dat maakt alles overdreven helder, wat de zichtbaarheid in schaduwen verbeterd waardoor geen enkel detail je ontgaat. Is dit per se het mooiste beeld? Absoluut niet, want zwart wordt hierdoor soms bijna lichtgrijs.

Ten slotte heeft MSI een MPRT-modus (Moving Picture Response Time). Concreet verlaagt dit motion blur en ghosting, maar dat gaat ten koste van onder andere de helderheid. Schakel je MPRT in, dan wordt de helderheid meteen verlaagd en kan je deze niet meer aanpassen. Daarnaast wordt Adaptive Sync eveneens uitgeschakeld. Hoewel we zeker de voordelen van MPRT zagen in Smite, raden we niet aan om de MSI G272QPF voortdurend in deze modus te laten staan. Sommige games hebben namelijk meer voordelen bij een hogere helderheid, verbeterde HDR en een duidelijker contrast.

Prestaties en beeldkwaliteit score: 4/5

Moet je de MSI G272QPF gaming monitor kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Een prima monitor voor de prijs, hoewel er weinig unieke aspecten zijn die hem onderscheiden van de rest. 4/5 Design Uitstekend en ergonomisch ontwerp zonder toeters en bellen. 4,5/5 Prestaties en beeldkwaliteit Goed contrast, lage input lag en hoog refresh rate, maar algemene kleurenweergave en ondersteunde kleurruimtes kunnen beter. 4/5

Koop hem als...

Je een flexibele monitor wil Je kan deze monitor op elke mogelijke manier verstellen en zelfs 90 graden draaien zodat hij verticaal staat.

Je veel verschillende soorten games speelt Door de grote hoeveelheid vooraf ingestelde kleurprofielen, hoef je geen uren zelf alles te tweaken.

Je geen gebogen scherm wil Veel gaming monitoren pakken graag uit met gebogen schermen, maar de MSI G272QPF heeft een traditioneel plat scherm.

Koop hem niet als...

Je nauwkeurig foto's en video's wil bewerken De kleurenweergave en kleurruimtes stellen wat teleur tegenover sommige concurrenten.