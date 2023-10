De MSI G27C4X is een 27 inch Full HD-monitor met een fantastische refresh rate van 250Hz. Voor esportsgames is deze monitor ideaal, maar de lage resolutie, de gebrekkige connectiviteitsopties en de slechte aanpassingsmogelijkheden bederven het eindresultaat wel een beetje.

De MSI G27C4X is een monitor die ideaal is voor de esportsmarkt. Met een formaat van 27 inch past de monitor gemakkelijk in de gemiddelde gamingsetup, en het ontbreekt godzijdank aan RGB-verlichting.

De MSI G27C4X heeft een refresh rate van 250Hz en een reactiesnelheid van 1ms waardoor je de tegenstanders te snel af bent, mits je goed genoeg bent natuurlijk. De beeldkwaliteit is helaas niet om over naar huis te schrijven. De resolutie van 1.920 x 1.080 pixels is genoeg niet genoeg om het 27 inch scherm te vullen waardoor de kleuren dof zijn en het beeld uitgerekt voelt.

De monitor heeft een dikkere rand aan de onderkant, maar de randen aan de zijkant en bovenkant zijn aan de dunne kant. Dit kijkt tijdens het gamen en werken prettig weg.



De voet is erg robuust, maar je kan de monitor niet of nauwelijks wijzigen, wat erg jammer is aangezien de monitor ook erg laag op zijn pootjes staat.

MSI G27C4X review: prijs en beschikbaarheid

De MSI G27C4X is sinds 2023 verkrijgbaar in Nederland. De prijs die je betaalt is slechts rond de 200 euro, afhankelijk van de retailer waar je kijkt. Voor een 250Hz curved gamingmonitor is dat een fantastische prijs.

Er zijn verschillende monitoren in de G27C-serie met verschillende prijzen. Zo kan je ook kiezen voor een 24-inch monitor met 165Hz refresh rate als je een scherper beeld wilt. Om hetzelfde effect te halen, kan je ook voor de 27-inch monitor met 170Hz kiezen, maar wel met een resolutie van 2.560 x 1.440 pixels.

Prijs-kwaliteit: 4/5

MSI G27C4X review: design

De MSI G27C4X heeft een ingetogen gamerlook. Wat bedoelen we hiermee? Nou, je ziet niet meteen dat het een gaming monitor is, maar hij past wel meteen perfect in een bestaande gaming setup. Godzijdank zit er geen RGB op, hoewel sommige mensen dat misschien wel heel erg jammer vinden.

Deze monitor past, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de MSI Optix MPG321UR-QD, wel in een nette kantooromgeving, hoewel de lichte curve en de MSI-branding het doel van de monitor wel enigszins verklapt. Wie een behoorlijke setup of battlestation heeft, kan deze monitor prima kwijt op het bureau, of je gebruikt gewoon een monitorarm dankzij de VESA-aansluiting.

We hebben monitors gezien met kleinere randen aan de boven- en zijkanten. Deze randen zijn vrij zichtbaar, maar dat is helemaal niets vergeleken met de gigantische rand die onderaan het scherm loopt. Het stoort daarentegen niet, en het voegt wel een mooi accent toe aan de monitor.

Aan de achterkant heb je navigatiepijltjes waarmee je verschillende instellingen kan veranderen. De monitorstandaard ziet er behoorlijk robuust uit maar neemt naar mijn mening iets te veel ruimte op. Dat kan je natuurlijk oplossen met een monitorarm.

Het is ook erg jammer dat het beetje ontbreekt aan opties om het scherm aan te passen. Het is alleen mogelijk om de hoek aan te passen, maar niet de hoogte, diepte of de rotatie. Het scherm stond dan op mijn bureau ook behoorlijk laag, waardoor ik voor mijn gevoel naar beneden moest kijken. Ik had natuurlijk een aparte monitorstandaard onder de monitor kunnen stoppen om het zo te verhogen, maar dat hoort niet de oplossing te zijn.

De MSI G27C4X beschikt daarnaast over twee HDMI-poorten (2.0), een DisplayPort (1.2a), en een 3,5mm-aansluiting. Je merkt meteen al het probleem op: qua I/O-opties is het erg karig. Geen USB-C, of zelfs maar een reguliere USB-A is behoorlijk teleurstellend.

Design: 2,5/5

MSI G27C4X review: prestaties

Laten we bij het positieve beginnen: De MSI G27C4X is een fantastische monitor voor mensen die zich nog wel eens willen verdiepen in de wereld van esports. Zelf speel ik bijvoorbeeld (te) veel Counter-Strike 2 en hiervoor was deze monitor bijna ideaal. Dankzij de refresh rate van 250Hz is alles soepel en zie je jouw tegenstanders eerder dan zij jou zien, omdat het VA-display gewoon veel sneller wordt ververst dan bij reguliere monitoren. De curve van 1500R werkt prima en hoewel ik persoonlijk geen fan ben, geeft dit wel een elegante touch.

Je merkt meteen dat deze monitor ook is ontworpen voor competitieve gamers in het achterhoofd. Dankzij de 1ms reactietijd ben je er veel sneller bij en dat is absoluut merkbaar tijdens het spelen.

Ook is het feit dat de resolutie van slechts 1.920 x 1.080 pixels veel te klein is voor een monitor van 27 inch erg merkbaar. Kort gezegd: het lijkt of het beeld helemaal uit elkaar gerekt wordt om het 27 inch scherm te kunnen vullen. In games zoals Counter-Strike 2 waar ik toch op de laagste instellingen speel om elk beetje voordeel te behalen, is dat geen ramp.

Speel of kijk je letterlijk iets anders, dan is het absoluut merkbaar en ook vrij irritant. Foto's zien er dof en uitgewassen uit in vergelijking met mijn reguliere Full HD 144Hz-monitor van AOC. Het is niet eens dat de kleuren van het scherm erg slecht zijn, maar dankzij de 1.920 x 1.080 resolutie komt gewoon niets tot zijn recht. De vaste kleuren presets zijn ook erg jammer, want alles voelt te donker en grauw over.

Ik bewerk in mijn vrije tijd graag video's en je kan gewoon niet op dit scherm vertrouwen om je een accuraat beeld te geven, letterlijk en figuurlijk. Tijdens het bewerken van video's had ik mijn eigen monitor ingesteld als previewscherm om zo toch nog enige vorm van consistentie te krijgen.

Als ze de resolutie omhoog hadden geschroefd, en 1440p is inmiddels ook wel standaard op 27 inch monitors, dan hadden veel van deze problemen waarschijnlijk voorkomen kunnen worden.

Prestaties: 3/5

Screenshot op de MSI G27C4X. (Image credit: Future / Jouri) Screenshot op mijn AOC 24 inch FHD monitor. Let op de groene tekst, bladeren en rijke, diepere kleuren op de muur! (Image credit: Future / Jouri) Screenshot van een video op de MSI G27C4X. Je kan het wapen nauwelijks zien en alles is veel te donker. (Image credit: Future / Jouri) Een screenshot hoe het beeld eruit hoort te zien.

Moet je de MSI G27C4X kopen?

Koop hem als...

Je een laag budget hebt

Rond de 200 euro voor een gaming monitor met 250Hz en 27 inch is geen geld. Voor iets meer krijg je ook nog de 1440p-resolutie die hier ontbreekt.

Je graag esportstitels speelt

Een refresh rate van 250Hz in combinatie met een 1ms reactietijd is gewoon ijzersterk voor games zoals Counter-Strike 2. Je kan bijna niet beter krijgen en dat voor die prijs.

Koop hem niet als...

Je graag films kijkt op je pc

Het is een leuke monitor om op te gamen, maar voor films en series is die echt niet geschikt. De kleuren zijn gewoon niet zoals ze horen te zijn en het voelt alsof het beeld uit elkaar getrokken wordt.

Je veel aansluitingen wilt hebben

Twee HDMI-aansluitingen, een DisplayPort-aansluiting en een 3,5mm-poort is echt gewoon karig hoe je het ook bekijkt. Niet eens een usb-aansluiting is erg jammer.