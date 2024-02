Voor amper 200 euro doet de AOC 27G4X gaming monitor erg veel goed. De maximale refresh rate van 180Hz en input lag van 1ms zijn uitstekend voor deze prijs, hoewel de FHD-resolutie onscherp kan ogen als je dichtbij zit. De kleurenweergave mag dan voldoende zijn om van games te genieten, maar voor betrouwbare foto- en videobewerking is hij niet geschikt vanwege zijn beperkte ondersteuning van kleurruimtes. De bijbehorende software is ten slotte gebruiksvriendelijk en minstens tien keer handiger dan de fysieke knoppen onder het scherm om de instellingen aan te passen.

Met een budget van 200 euro kan je tegenwoordig al kiezen uit tientallen verschillende gaming monitoren van 24 en 27 inch. Zelfs voor dit bedrag krijg je al features zoals een hoge refresh rate en lage input lag, die van levensbelang zijn voor doorgewinterde gamers. AOC heeft een groot aanbod monitoren in allerlei prijsklassen, zowel voor casual en professioneel gebruik als voor gamers. Voor deze review hebben we de AOC 27G4X, een van hun goedkopere gaming monitoren, aan de tand gevoeld.

AOC 27G4X gaming monitor review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar bij de meeste retailers in Nederland en België

Twee versies: 24 inch (24G4X) en 27 inch (27G4X)

Adviesprijzen van 169 euro (24G4X) en 199 euro (27G4X)

De AOC 27G4X bevindt zich in de groeiende categorie van gaming monitoren onder 200 euro. Er zijn veel opties bij verschillende merken die allemaal op elkaar lijken en dat maakt de keuze helaas niet eenvoudig. De combinatie van een 180Hz refresh rate, 1ms input lag en een FHD-resolutie (1.920 x 1.080 pixels) is wel gewoon prima voor de adviesprijs van 199 euro. Als je dezelfde specs in een kleiner formaat wil (en nog minder wil uitgeven), dan kan je de 24-inch versie aanschaffen voor 169 euro.

De resolutie vermelden we graag afzonderlijk. Vanaf ongeveer 27 inch kan een FHD-resolutie onscherp ogen. Dit hangt natuurlijk af van hoe dicht jij precies bij je monitor zit en het zal vooral opvallen bij tekst. Over het algemeen raden we aan om minstens voor een WQHD-resolutie (2.560 x 1.440) te gaan vanaf 27 inch, maar dan ben je gewoonlijk meer geld kwijt. Op de 24-inch versie van deze monitor (AOC 24G4X) zou dit onscherpe gevoel wel minder moeten zijn. Dat kunnen we echter niet bevestigen op basis van onze eigen ervaring, aangezien wij alleen de 27-inch versie hebben getest.

Momenteel zijn er enkele oudere monitoren met gelijkaardige specificaties en een hogere resolutie die in prijs gedaald zijn. De MSI G272QPF heeft bijvoorbeeld dezelfde input lag, een 170Hz refresh rate en WQHD-resolutie. Die monitor kan je momenteel voor 250 euro vinden. Is je budget echt maximaal 200 euro, dan zal je goed moeten zoeken naar die WQHD-resolutie. Verhoog je dat budget met 50 euro, dan wordt de zoektocht heel wat makkelijker. We vermoeden wel dat de AOC 27G4X in de toekomst goedkoper zal worden en als zijn prijs daalt naar bijvoorbeeld 175 euro, wordt hij meteen interessanter.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

AOC 27G4X gaming monitor review: specs

Swipe to scroll horizontally Grootte 27 inch Beeldverhouding 16:9 Resolutie 1.920 x 1.080 (FHD) Refresh rate 180Hz Input lag 1ms GtG Helderheid 300 cd/m² Kijkhoek 178° Contrast 1000:1 Kleurondersteuning 90,8% (Adobe RGB) / 95,5% (DCI-P3) / 128,3% (sRGB) Aansluitingen 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x 3,5mm-audiojack

AOC 27G4X gaming monitor review: design

2x HDMI (2.0) en 1x DisplayPort (1.4)

In hoogte verstelbaar en kantelbaar

Onhandige navigatie met knoppen

Qua design ziet de AOC 27G4X gaming monitor er gewoontjes uit en dat vinden we niet erg. Het is een traditionele 27-inch monitor met 16:9-beeldverhouding, wat nog steeds een van de meest voorkomende formaten is in games. RGB-verlichting krijg je hier eveneens niet. Op vlak van aansluitingen krijg je het volgende: twee HDMI-poorten (2.0), één DisplayPort (1.4) en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Onderaan de standaard zit een opening waar je de kabels door kan trekken, maar die is niet heel handig. De opening gaat namelijk van links naar rechts en aangezien wij onze kabels achter het bureau verstoppen, had dit geen meerwaarde. Sommige gaming monitoren zijn daarnaast voorzien van een usb-poort waarmee je accessoires kan opladen, maar die krijg je hier niet.

Verder is er op vlak van ergonomie weinig bespaard. De AOC 27G4X is in hoogte verstelbaar, kantelbaar (-5 tot 20 graden) en je kan hem 90 graden draaien zodat hij verticaal staat. Dat laatste is bijvoorbeeld handig voor streamers die zoveel mogelijk van hun chat willen zien zonder te scrollen. De voet is echter niet draaibaar, dus in dit geval moet je de hele monitor bewegen. Over de zeshoekige vorm van de voet hebben we geen uitgesproken mening. Hij is wel relatief klein en volledig plat waardoor je niet veel ruimte op je bureau verliest.

Rechts onderaan zitten vijf knoppen waarmee je door de instellingen kan navigeren. De positie van de knoppen komt echter niet overeen met de positie van de bijbehorende actie in het instellingenmenu op het scherm. De aan/uitknop staat zelfs niet recht onder het ledlampje dat aangeeft of de monitor is ingeschakeld. Even snel de instellingen aanpassen met de knoppen was dus moeilijker dan verwacht en we hebben meer dan eens op de foute knop gedrukt.

Ten slotte zijn er luidsprekers aanwezig in de AOC 27G4X en daarmee is alles wel gezegd. Als je een gaming desktop hebt, gamet met een headset en geen budget hebt voor speakers, zijn de speakers handig als je even een korte YouTube-video zonder koptelefoon wil bekijken. Vertrouw vooral niet op de speakers om de positie van tegenstanders in games te bepalen, want daarvoor zijn ze absoluut niet geschikt.

Design score: 4/5

AOC 27G4X gaming monitor review: prestaties en beeldkwaliteit

Beperkte ondersteuning voor kleurruimtes

Hoge refresh rate en lage input lag zijn uitstekend voor games

G-Menu is gebruiksvriendelijk en laat je zelf profielen aanmaken

De AOC 27G4X gaming monitor richt zich overduidelijk op prestatiegerichte gamers met een kleiner budget. De refresh rate van 180Hz en input lag van 1ms zijn uitstekend voor deze prijsklasse, maar de algemene kleurenweergave en ondersteuning van kleurruimtes is niet ideaal. Hij ondersteunt namelijk 90,8% van de Adobe RGB-kleurruimte, 95,5% van de DCI-P3-kleurruimte en 128,3% van de sRGB-kleurruimte. Voor deze prijsklasse is dat weliswaar een logische compromis en zelfs traditionele kantoormonitoren van 200 euro gaan niet veel beter zijn op dat vlak.

De grootste compromis is hier zonder twijfel de resolutie van 1.920 x 1.080 pixels en zoals aangegeven kan je voor 50 euro al een WQHD-resolutie krijgen. In de ene game valt dit al sneller op dan in de andere. Ben je iemand die vaak single-playergames met geavanceerde graphics speelt, dan is de AOC 27G4X geen perfecte match. Tijdens games als Palworld, Baldur's Gate 3 en Destiny 2 merkten we vooral dat de randen van tekst er wazig uitzagen. Ook games met cartoonachtige 2D-graphics, zoals Cult of the Lamb, ondervinden problemen bij deze resolutie. De zwarte randen van personages zien er namelijk ook wat wazig uit.

Ben je daarentegen meer fan van competitieve esports-titels zoals League of Legends, Overwatch 2 of Counter-Strike, dan is de AOC 27G4X wel prima. Zeker als je een iets oudere pc hebt die alleen in FHD-resolutie stabiel hoge refresh rates kan halen, is deze combinatie eerder een pluspunt. De algemene kleurenweergave in games is daarnaast goed voor een IPS-paneel en dankzij de handige instellingen in het G-Menu kan je de kleuren makkelijk optimaliseren per game.

G-Menu is een enorme meerwaarde voor de AOC 27G4X en misschien wel het grootste pluspunt van de hele monitor. De software geeft je ten eerste toegang tot alle beeldinstellingen zodat je die vreselijke knoppen op de monitor niet meer moet aanraken. Vervolgens krijg je de keuze tussen een tiental vooraf aangemaakte profielen van FPS en Racing tot Multimedia en Internet. Er is eveneens een Lowblue-modus die schade aan je ogen beperkt.

De instellingen van de vooraf aangemaakte profielen kan je zelf niet wijzigen. Normaal zouden we daarover klagen, maar je krijgt hier drie lege gameprofielen (Gamer 1, Gamer 2 en Gamer 3) en nog een volledig custom profiel. Bij de gameprofielen kan je telkens de schaduwen, kleuren, helderheid, overdrive (dit kan de input lag naar 0,5ms verlagen) , het contrast en gamma aanpassen. In het custom profiel kan je ook nog de kleurtemperatuur en DCB-modus aanpassen. Alsof dat niet genoeg is, kan je een profiel koppelen aan bepaalde games zodat je altijd automatisch het juiste kleurenprofiel te zien krijgt. De instellingen helemaal goed krijgen, kan iets langer duren dat je had gehoopt. Je kan namelijk geen waardes ingeven (zoals 75 voor contrast), maar je moet op goed geluk op de juiste plaats op de slider klikken.

Tijdens Baldur's Gate 3 gebruikten we bijvoorbeeld een custom profiel waarbij de helderheid, schaduwen en het contrast op het maximum stonden, omdat we anders wel heel weinig zagen in The Shadowlands. De ondersteuning voor HDR10 komt hier eveneens goed van pas. Voor kantoorwerk gebruikten we het vooraf aangemaakte kantoorprofiel en dat gaf alles een soort lichtgele tint die minder vermoeiend was voor onze ogen. Toen we Smite speelden, een 3rd person MOBA, schakelden we over naar het FPS-profiel en hadden we de Over Drive op het hoogste niveau ingesteld. De beeldkwaliteit in haar geheel gaat er dan wat op achteruit, maar de reactietijd en screen tearing werden duidelijk tot het minimum teruggebracht.

Prestaties en beeldkwaliteit score: 4/5

Moet je de AOC 27G4X gaming monitor kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit De adviesprijs is goed voor deze specs, maar hij wordt pas echt interessant wanneer er kortingen komen. Voor 50 euro meer kan je nu al een hogere resolutie krijgen. 4/5 Design Subtiel ontwerp met voldoende aandacht voor ergonomie. Onhandige knoppen voor de instellingen. 4/5 Prestaties en beeldkwaliteit De kleurenweergave, input lag en refresh rate zijn allemaal prima voor de prijs en G-Menu is enorm handig. Alleen de FHD-resolutie is wat laag voor dit formaat. 4/5

Koop hem als...

Je een kleiner budget hebt Voor amper 200 euro krijg je een gaming monitor die erg veel goed doet. We verwachten daarnaast dat zijn prijs in de toekomst verder zal dalen.

Je niet graag handmatig tussen beeldprofielen wisselt Met het G-Menu kan je niet alleen verschillende profielen aanmaken, maar deze ook koppelen met games. Op die manier moet je nooit meer instellingen handmatig aanpassen.

Je geen gebogen scherm wil Veel gaming monitoren pakken graag uit met gebogen schermen, maar de AOC 27G4X gaming monitor heeft een traditioneel plat scherm.

Koop hem niet als...

Je een paar tientjes meer kan uitgeven Voor een paar tientjes meer kan je al monitoren met een WQHD-resolutie en gelijkaardige refresh rate/input lag vinden.

Je nauwkeurig foto's en video's wil bewerken De kleurenweergave en kleurruimtes zijn niet geschikt voor nauwkeurige foto- en videobewerking.