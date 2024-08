Waarom ik eerder de Samsung Galaxy Z Flip 6 zou kopen dan een iPhone

Vouwbare smartphones zijn geen sciencefiction meer, maar liggen nu gewoon in de winkel en worden steeds meer gekocht. Bijna elk smartphonemerk heeft tegenwoordig wel minstens één vouwbare smartphone in zijn aanbod, al is die niet altijd hier te koop. Het enige grote merk dat nog niets met vouwbare technologie heeft gedaan, is Apple en ook dat is geen verrassing als je kijkt hoelang ze soms nodig hebben om features te introduceren die Android al lang heeft.

In Nederland en België is het aanbod vouwbare smartphones nog steeds beperkt tot vier merken, Samsung, Motorola, OnePlus en (binnenkort) Google. Het is namelijk reeds bevestigd dat de Google Pixel 9 Pro Fold verkocht zal worden in Nederland en België. Honor, Oppo en Xiaomi hebben daarentegen wel foldables, maar die worden hier (nog) niet verkocht.

Daarnaast zijn vouwbare smartphones helemaal niet meer zo duur in vergelijking met sommige traditionele smartphones. Zo kostte de iPhone 15 Pro maar liefst 1.229 euro bij zijn lancering en daarvoor krijg je 128 GB opslag. De Samsung Galaxy Z Flip 6 begint bij 1.199 euro voor de versie met 256 GB opslag, terwijl de Motorola Razr 50 Ultra dezelfde adviesprijs heeft en begint bij 512 GB opslag. De prijzen van sommige vouwbare smartphones dalen ook vrij snel. Zo kan je de Galaxy Z Flip 6 amper een maand na zijn lancering al vinden voor 800 euro.

De tijden dat je een vouwbare smartphone gewoon van je lijstje kon schrappen omdat hij meer kostte dan de nieuwste iPhone zijn definitief voorbij. Na meerdere vouwbare smartphones van verschillende merken te hebben getest, heb ik één persoonlijke favoriet en dat is de Samsung Galaxy Z Flip 6. Ik vond hem zelfs zo goed dat ik met overtuiging durf te zeggen dat ik eerder deze smartphone zou kopen dan een iPhone.

Je gebruikt je smartphone op een andere manier

(Image credit: Philip Berne / Future)

Ironisch genoeg is het vouwbare scherm niet het nuttigste onderdeel van de Samsung Galaxy Z Flip 6. Het scherm aan de buitenkant, dat we het coverscherm noemen, heeft voor mij de grootste toegevoegde waarde. Het zorgde er namelijk voor dat ik de telefoon op een andere, bewustere manier gebruikte.

Meldingen zie je hier eerst op het coverscherm. Een nutteloze melding van de bol.com-nieuwsbrief over korting op douchegel had ik snel weggeveegd zonder dat ik verleiding kwam om toch maar even snel op TikTok te scrollen. Je kan ook antwoorden sturen vanaf het coverscherm. Je kan gebruikmaken van voorgestelde antwoorden of gewoon het toetsenbord. Hoewel het best comfortabel is om met één hand op het coverscherm te typen, zie je mij hier geen hele e-mail schrijven.

De Samsung Galaxy Z Flip 6 moedigde me aan om hem minder te gebruiken. Ik klapte hem alleen open wanneer dat echt nodig was. Dat was gewoonlijk om foto's te maken, games te spelen of op sociale media te scrollen. E-mails en WhatsApp-berichten las ik op het coverscherm en als ik wist dat er geen heel gesprek zou volgen, maar er gewoon een kort antwoord nodig was, stuurde ik dat ook zonder de telefoon open te klappen.

Het gaat niet alleen om de camerakwaliteit

(Image credit: Future)

De camera's van de Samsung Galaxy Z Flip 5 waren niet het hoogtepunt van de telefoon en eerlijk gezegd, waren ze mijn minst favoriete onderdeel. Voor dit geld waren ze gewoon niet goed genoeg naar mijn mening. Toen ik zag de Samsung Galaxy Z Flip 6 een nieuwe 50MP-hoofdcamera had, was ik dus meteen enthousiast. Samsung beloofde onder andere dat je 2x digitaal kon inzoomen zonder kwaliteitsverlies en dat was niet het geval met de 12MP-camera op de Galaxy Z Flip 5.

De camerakwaliteit is er inderdaad op vooruit gegaan, net zoals Samsung had beloofd. Foto's met 2x zoom zagen er scherp uit, de 50MP-modus wist me te verrassen en dan heb ik het nog niet eens over de AI-fotobewerking. Hoewel de groothoekcamera hetzelfde is gebleven, waren die foto's ook beter dankzij enkele software-updates. De pure camerakwaliteit is echter niet waar het om draait bij vouwbare smartphones. Op dat vlak wint de iPhone 15 Pro met gemak, dat geef ik ook gewoon openlijk toe.

Wat je bijvoorbeeld niet kan met een iPhone, is een selfie nemen met een grote groep vrienden en al een idee hebben van hoe iedereen op de foto zal staan. Hiervoor moet je de iPhone omdraaien zodat je met de ultrawide foto's kan nemen en vervolgens hopen dat er een goede foto bij zit. Door het coverscherm op de Samsung Galaxy Z Flip 6 kan je gewoon al zien of iedereen op de foto staat zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Het enthousiasme wordt alleen maar groter als ik aan vrienden laat zien dat je een foldable in een hoek van 90 graden kan openklappen zodat hij op een tafel kan blijven staan. Je kan hem voor je neerzetten, klaar gaan staan voor de perfecte foto en vervolgens een timer laten afgaan door je hand op te steken. Dit is bijvoorbeeld ook handig voor content creators die hun smartphone gebruiken om te filmen. Je bent dus niet langer afhankelijk van de lagere kwaliteit van de selfiecamera.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is de leukste smartphone van het land?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Gemiddeld ligt er elke maand een nieuwe telefoon op mijn bureau die ik dan een tweetal weken kan testen. Daar horen nu ook jaarlijks enkele vouwbare smartphones bij en van al deze telefoons is de Samsung Galaxy Z Flip 6 mijn persoonlijke favoriet. Ja, de Galaxy Z Fold 6 heeft betere specificaties, maar ik heb altijd al meer plezier beleefd aan klaptelefoon-foldables. De Galaxy Z Fold 6 is een smartphone die je kan openvouwen tot een tablet en het helpt in dit geval niet dat ik geen grote tabletliefhebber ben.

Het kleine schermpje aan de buitenkant van de Galaxy Z Flip 6 voegt een extra laag van personalisatie toen en is voor mij een soort van mini-smartphone. Ik kan alle essentiële zaken uitvoeren vanaf het coverscherm en dat zorgt ervoor dat ik minder doelloos in het rond scrol op sociale media. Zodra je zelf de Galaxy Z Flip 6 gebruikt, zal het je verbazen hoeveel je eigenlijk kan doen met het coverscherm. Je kan sinds dit jaar zelfs met behulp van Galaxy AI achtergronden maken op maat van het coverscherm en allerlei andere leuke effecten toevoegen. Dit zijn allemaal extra's die ervoor zorgen dat de Galaxy Z Flip 6 een leuke smartphone is om te gebruiken.

Zelfs als je een oudere iPhone hebt en upgradet naar de nieuwste iPhone 15 Pro Max, dan heb je gewoon opnieuw een saaie rechthoek, die sneller is, een beter scherm heeft en betere foto's maakt. De overstap naar een klaptelefoon zoals de Galaxy Z Flip 6 zal je wellicht doen beseffen dat het gewoon leuk kan zijn om een telefoon te gebruiken. Er gaat ook niets boven het nostalgische gevoel van de telefoon open klappen om een oproep te beantwoorden en hem weer dicht klappen om op te hangen.

De wondere wereld van AI

(Image credit: Philip Berne / Future)

Op vlak van software wordt het nu pas echt interessant voor de Samsung Galaxy Z Flip 6. De telefoon zal maar liefst zeven jaar lang software-updates ontvangen en updates voor Galaxy AI horen daar ook bij. Samsung is pas net begonnen met hun hele AI-avontuur en heeft op korte tijd al indrukwekkende AI-functies laten zien, die ook op hun oudere smartphones beschikbaar zijn geworden.

Ten eerste stapt Apple als laatste op de AI-trein en zal Apple Intelligence niet werken op oudere iPhones. Alleen de iPhone 15 Pro (Max) van vorig jaar heeft de nodige hardware om Apple Intelligence te laten werken. Samsung heeft daarentegen bepaalde Galaxy AI-functies naar de Galaxy S22-serie gebracht die meer dan twee jaar geleden is uitgebracht. Dat laatste wijst erop dat de Galaxy Z Flip 6 de komende jaren allerlei nieuwe AI-tools zal ontvangen via gratis software-updates.

Ten slotte heeft Samsung aangetoond dat het AI-functies speciaal voor foldables kan ontwikkelen. Zo kan je de Live Vertalen-functie gebruiken waarbij de vertaling van je gesprekspartner op het binnenste scherm staat en de vertaling van jouw woorden op het coverscherm. Op die manier kunnen jullie allebei lezen wat de ander zegt zonder ongemakkelijk boven hetzelfde scherm te hangen. Aangezien dit nog maar het eerste jaar is dat Samsung AI-functies voor zijn foldables ontwikkeld, kan ik al niet wachten om te zien welke ontwikkelingen er nog zullen komen.