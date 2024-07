Waarom ik nooit een Google Pixel zou kopen

Wie de titel van dit artikel leest, verwacht misschien een frustrerende uiteenzetting waarin de Google Pixel-smartphones afgekraakt worden. Als jij iemand bent met deze verwachting, dan moet ik je helaas teleurstellen. In het algemeen zijn zowel de Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro als Google Pixel 8a prima smartphones voor hun prijs. Toch zal je mij nooit zien met een Google Pixel als mijn eigen telefoon en daar heb ik mijn redenen voor.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Google pakte vorig jaar uit met de ongeziene belofte van zeven jaar software-updates, zowel Android- als security-updates. Voorheen waren dit slechts drie Android-updates en vier jaar security-updates, wat best ironisch was. Google, de ontwikkelaar van Android, gaf hun eigen telefoons minder lang updates dan concurrenten zoals Samsung, OnePlus en Xiaomi. Door deze garantie op zeven jaar updates biedt Google nu, samen met Samsung, het beste updatebeleid in de Android-markt.

Voor gebruikers die hun smartphone niet vervangen tot hij letterlijk niet meer aangaat, is dit geweldig nieuws. Als je niet veel meer doet dan sociale media gebruiken, e-mailen en bellen, dan zal je na zeven jaar nog steeds tevreden zijn met de Google Pixel 8. Je batterij zal het wat minder lang volhouden, maar die kan je laten vervangen of onderweg opladen met een powerbank.

Ik ben echter iemand die iets meer verwacht van zijn smartphone dan het lijstje hierboven. Zo game ik dagelijks op mijn smartphone en dan heb ik het niet over een potje Candy Crush, maar grafisch veeleisende games die er soms voor zorgen dat je een eitje kan bakken op mijn telefoon. Dit type games krijgt voortdurend updates die het geheel nog zwaarder maken met als gevolg dat ik toch na ongeveer drie à vier jaar een andere telefoon moet aanschaffen om de game goed te laten werken.

Dat updatebeleid van zeven jaar is voor velen dus geweldig, maar in mijn geval zijn de updates die OnePlus, Xiaomi en zelfs Motorola aanbieden al voldoende.

Snelladen? Nog nooit van gehoord

(Image credit: Philip Berne / Future)

De belangrijkste reden waarom je mij nooit met een Google Pixel zal zien, is de batterij. De batterijduur van Pixel-smartphones is meestal ondergemiddeld of gewoon gemiddeld tegenover andere Android-smartphones. Vooral de goedkopere Pixel a-serie heeft een teleurstellende batterijduur en hoewel de Google Pixel 8a het beter deed dan de Google Pixel 7a (en Pixel 6a), blijft hij achter op menig concurrent.

De batterijduur is echter niet waar voor mij het grote probleem zit. Ik kan persoonlijk leven met een gemiddelde batterijduur, zolang ik die batterij snel weer kan opladen. Dat laatste kan dus niet bij Google Pixel-smartphones, noch bij de dure Pro-versies noch bij de goedkope a-serie. De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro kunnen maximaal met 27W opgeladen worden en de Google Pixel 8a haalt slechts 18W. Deze cijfers zijn verre van indrukwekkend en 18W-snelladen noem ik zelf ook nooit snelladen, maar wel "gewoon" opladen.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Momenteel gebruik ik een Xiaomi 13, die 67W-snelladen ondersteunt, en daarvoor had ik een Realme GT, die 66W-snelladen ondersteunt. Na amper een halfuurtje aan de oplader zijn deze twee smartphones al bijna volledig opgeladen. Als de batterij bijna volledig leeg is (10 procent of minder), dan heb je na een kwartier al ongeveer 50 procent batterijcapaciteit. Ter vergelijking: de Google Pixel 8 heeft na een halfuur aan de oplader 50 procent batterij en de Google Pixel 8a ongeveer 30 procent.

Wanneer je een smartphone hebt gebruikt die écht kan snelladen, wil je niet meer zonder. Dat is toch mijn ervaring. Het gemak van mijn telefoon een kwartiertje opladen voor ik uitga in het weekend om genoeg batterij te hebben om de nacht te overleven, kan ik niet meer missen. Iedereen kent ook wel die ochtenden waarop je ziet dat de oplader niet goed was aangesloten 's nachts en dan is het eveneens handig om na een kwartiertje al genoeg batterij te hebben om de hele dag door te komen.

De camerakwestie

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Er is niemand die de camera's van Pixel-smartphones ronduit slecht zal noemen. Deze smartphones staan bekend om hun uitstekende camera's en zelfs de betaalbare Google Pixel 8a overtreft op veel vlakken de concurrentie in die prijsklasse. Het enige probleem is dat de Pro-versies nog steeds de enige zijn met een telefotocamera.

Tegelijkertijd is de Google Pixel 8 Pro, net zoals zijn voorgangers, een joekel van een telefoon met een display van 6,7 inch. Sommigen vinden een groter display geweldig, maar ik heb liever een kleine telefoon die ik comfortabel met één hand kan bedienen. Het helpt in dit geval ook niet dat mijn handen redelijk klein zijn, waardoor 6,3 inch het grootste displayformaat is waarvoor ik zou kiezen.

Google stelt me dus voor een keuze die ik liever niet maak. Ofwel kies ik voor de Google Pixel 8 of Google Pixel 8a die ik dus met één hand kan gebruiken ofwel kies ik voor de grote Google Pixel 8 Pro die als enige een telefotocamera heeft. Hier is de concurrentie interessanter, aangezien zelfs de kleine Galaxy S24 een telefotocamera heeft, net zoals de Xiaomi 14 en iPhone 15 Pro. Het is dus wel degelijk mogelijk om een compacte telefoon te maken met een primaire camera, ultra-wide en telefotocamera. Als Google dat nu ook eens echt zou doen, dan zouden mijn kleine handen en ik hen heel dankbaar zijn.

Wat moet er veranderen?

Al bij al is het zeker geen onmogelijke taak voor Google om de Pixel-smartphones ook voor mensen zoals mij aantrekkelijk te maken. Ik twijfel alleen dat de nodige veranderingen ooit zullen gebeuren door de langetermijnvisie van het bedrijf.

Het is duidelijk de bedoeling dat gebruikers hun Google Pixel zo lang mogelijk houden en snelladen heeft nu eenmaal een negatieve impact op de batterij. Er kunnen allerlei beveiligingen worden aangebracht om de schade te beperken, maar batterijdegradatie is een inherent gevolg van snelladen.

Als Google erin slaagt om een compacte Pixel te maken met drie camera's achterop en een batterijduur die zodanig goed is dat ik het snelladen niet zou missen, dan zie je mij misschien overstappen.