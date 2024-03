De krachtigste smartphones zijn vaak belachelijk groot, maar de Xiaomi 14 laat die trend links liggen. Deze compacte telefoon is uitgerust met camera's van topklasse, biedt uitstekende prestaties en een batterij die niet alleen lang meegaat, maar ook in een handomdraai weer vol zit. Hoewel de software en het updatebeleid niet kunnen tippen aan Samsung en Google, is dit nog steeds een geweldige premium smartphone.

Vorig jaar was ik laaiend enthousiast over de Xiaomi 13. Dit was een volwaardige premium smartphone zonder grote compromissen. Ik was dan ook blij om te zien dat de Xiaomi 14 voortbouwt op de sterke basis die het bedrijf vorig jaar heeft gelegd. De grootste minpunten zijn gericht aangepakt, er zijn upgrades over de gehele lijn aangebracht en de adviesprijs is ondanks dit alles hetzelfde gebleven. Weet de Xiaomi 14 opnieuw de Samsung Galaxy S24 en de iPhone 15 het vuur aan de schenen te leggen?

Xiaomi 14 review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf midden maart 2024

999 euro voor 256 GB opslag / 1.099 euro voor 512 GB opslag

Geen Lite- of Pro-versie, maar wel een Ultra-versie

Op zondag 25 februari 2024 is de Xiaomi 14 aangekondigd, samen met de Xiaomi 14 Ultra. Vanaf begin maart 2024 is de telefoon beschikbaar in Nederland en België. De basisversie met 256 GB opslag heeft opnieuw een adviesprijs van 999 euro. Nieuw is de versie met 512 GB opslag en die kost 1.099 euro. Hiermee ligt de adviesprijs 40 euro hoger dan die van de Galaxy S24 met 256 GB opslag, maar wel 100 euro lager dan die van de iPhone 15 met 256 GB opslag. Ook de OnePlus 12 doet het beter met zijn adviesprijs van 959 euro.

Xiaomi heeft er bewust voor gekozen om dit jaar geen Pro- of Lite-versie uit te brengen, maar wel een Ultra-versie. Op die manier wil het bedrijf de keuze van potentiële klanten makkelijker maken. De Xiaomi 14 Ultra is met zijn adviesprijs van 1.499 euro ook aanzienlijk duurder en is duidelijk gericht op echte professionals die op zoek zijn naar een smartphone met de allerbeste camera's.

De Xiaomi 14 weet zijn adviesprijs zeker te verantwoorden. De camerakwaliteit is sterk verbeterd tegenover vorig jaar en hij heeft een grote voorsprong tegenover Samsung, Apple en Google op dat vlak. Ook de ondersteuning voor 90W-snelladen is geweldig en de oplader zit hier gewoon in de doos. Opnieuw zijn de software en het updatebeleid twee zwakke plekken. Hier en daar zit namelijk wat bloatware en Xiaomi houdt voorlopig nog vast aan zijn bestaande updatebeleid van vier jaar Android-updates en vijf jaar security-updates. Google en Samsung voorzien daarentegen zeven jaar lang beide soorten updates. Xiaomi vertelde me wel dat ze dit zullen blijven verbeteren, maar gaf verder geen concrete info.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Xiaomi 14: specs

Swipe to scroll horizontally Specs Xiaomi 14 Samsung Galaxy S24 iPhone 15 Afmetingen 152,8 x 71,5 x 8,2 147 x 70,6 x 7,6 mm 147,6 x 71,6 x 7,8 mm Gewicht 189g 167g 172g Besturingssysteem Android 14 met HyperOS 1.0, 4 jaar updates Android 14 met OneUI 6.0, 7 jaar updates iOS 17 Display 6,36 inch, 1.200 x 2.670 pixels, 1-120Hz dynamisch refresh rate, 3.000 nits helderheid 6,2 inch, 1.080 x 2.340 pixels, 1-120Hz dynamisch refresh rate, 2.600 nits helderheid 6,1 inch, 1.179 x 2.556 pixels, 60Hz refresh rate, 2.000 nits helderheid CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 Apple A16 Bionic RAM 12 GB 8 GB 6 GB Opslag 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Camera's achteraan 50MP (primair), 50MP (ultrawide), 50MP (telefoto, 3x zoom) 50MP (primair), 12MP (ultrawide), 10MP (telefoto, 3x zoom) 12MP (primair), 12MP (ultrawide) Selfiecamera 32MP 12MP 12MP Batterij 4600mAh met 90W-snelladen 4.000mAh met 25W-snelladen 3.349mAh met 18W-snelladen Prijs 999 / 1.099 euro 899 / 959 euro 969 / 1.099 / 1.349 euro

Xiaomi 14 review: design

Relatief compact

IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid

Nieuwe matglazen achterkant

Xiaomi hoefde het wiel niet opnieuw uit te vinden voor dit design. Ook dit jaar is de Xiaomi 14 een compacte telefoon die ik makkelijk met één hand kon bedienen. Hij is wel relatief zwaar voor dit formaat en de schuldige daarvoor is het roestvrijstalen frame. Dat zorgt wel voor extra stevigheid in combinatie met het Gorilla Glass Victus op de voor- en achterkant.

Er zijn drie kleuren beschikbaar: Jade Green, Zwart en Wit. Vorig jaar koos Xiaomi voor een glossy afwerking waarop je snel vingerafdrukken zag, maar dit jaar is de Xiaomi 14 uitgerust met een matglazen achterkant. Zelfs als je een waaghals bent die hun telefoon zonder cover gebruikt, zal je niet snel vuil zien. Verder is er een IP68-score voor water- en stofbestendigheid. Het is goed om te zien dat Xiaomi hier niet op bespaart, in tegenstelling tot OnePlus.

Omdat de Xiaomi 14 enkele camera-upgrades heeft gehad, is ook het camerablok groter geworden. Op de Xiaomi 13 was de verhouding tussen het camerablok en formaat van de telefoon goed in balans. Het camerablok op de Xiaomi 14 is daarentegen iets te groot naar mijn mening en neemt bijna een derde van de achterkant in beslag. Het gevolg is dat je makkelijk met je vingers tegen het camerablok komt en de lenzen vies maakt.

Design score: 5/5

Xiaomi 14 review: display

Dynamisch 1 - 120Hz refresh rate

Verhoogde piekhelderheid van 3.000 nits

Scherpere resolutie en Dolby Vision-ondersteuning

Het 6,36-inch AMOLED-scherm van de Xiaomi 14 is exact even groot als vorig jaar, maar letterlijk elk ander onderdeel is verbeterd. Het refresh rate kan nu automatisch zakken naar 1Hz en stijgen tot 120Hz, wat energiezuiniger is, de resolutie is verhoogd van 1.080 x 2.400 pixels naar 1.200 x 2.670 pixels en de piekhelderheid bedraagt nu maar liefst 3.000 nits. Elk vakje van een premium smartphone is bij deze afgevinkt.

Tegenover vorig jaar zijn alle kleuren net iets feller en levendiger. De HDR-weergave is bovendien indrukwekkend en dankzij ondersteuning voor Dolby Vision heb je als het ware een bioscoop in je broekzak zitten. Dit is ook handig als je content filmt in Dolby Vision, aangezien je die dan meteen op de Xiaomi 14 kan bekijken. De kijkhoeken zijn vervolgens prima, aangezien zowel de kleurenweergave als helderheid consistent bleven als ik vanuit verschillende hoeken naar het scherm keek.

Net als vorig jaar krijg je een volledig plat scherm met een punch-hole selfiecamera centraal bovenaan. Persoonlijk ben ik geen fan van aflopende zijkanten en ik ben bijgevolg tevreden dat Xiaomi vasthoudt aan dit vlakke scherm. Eigenlijk vond ik de piekhelderheid van 1.900 nits van de Xiaomi 13 al prima, maar Xiaomi besloot dat er nog wat bij moest. Wat je ook doet en hoe fel de zon ook schijnt – dat was niet zo heel fel in maart, maar goed – je zal probleemloos alles op het scherm kunnen zien. De automatische helderheid is eveneens responsief en ik moest zelden de handmatige slider gebruiken.

Display score: 5/5

Xiaomi 14 review: camera's

(Image credit: Future)

Primair: 23mm, 50MP, f/1,6, 1/1,31-inch sensor

Ultra-wide: 12mm, 50MP, f/2,2 met 115° kijkhoek

Telefotocamera: 75mm (3,2x zoom), 50MP, f/2,0

Consistente resultaten met elke camera

De Xiaomi 14 heeft drie camera’s achteraan, wederom ontwikkeld in samenwerking met Leica. Die set-up bestaat uit een 50MP-hoofdcamera (23mm, f/1,6) met OIS, een 50MP-groothoekcamera (f/2,2 met 115° kijkhoek) en 50MP-telefotocamera (f/2,0, 3,2x zoom) met OIS. Vooraan zit opnieuw een 32MP-selfiecamera. De Xiaomi 14 kan ook video's opnemen in 8K-kwaliteit met 24 fps, maar dat komt met de nodige beperkingen. Dit kan namelijk alleen met de hoofdcamera en de video mag maximaal 6 minuten lang zijn. Wel fijn is de toevoeging van 4K-video op de selfiecamera, aangezien die vorig jaar slechts 1080p-video kon opnemen.

Wanneer je de camera-app voor de eerste keer opent, krijg je de vraag of je foto’s in de Leica Vibrant of Authentic stijl wil toepassen op je foto's. Die eerste voegt meer nabewerking toe voor levendige kleuren, terwijl de tweede modus alles realistischer weergeeft. Ik heb beide modi uitgeprobeerd en mijn voorkeur gaat zonder twijfel uit naar Vibrant. Dit is grotendeels een kwestie van smaak en menig smartphone gaat standaard voor foto's die meer naar deze Vibrant-stijl neigen. Het helpt in mijn geval vast ook niet dat ik al een jaar lang foto's neem met de Xiaomi 13 in de Vibrant-stijl.

Daarnaast krijg je weer verschillende opties voor portretfoto’s: 35mm, 50mm, 75mm en 90mm. Ik fotografeer meestal portretten met 50mm en 75mm, dus dat waren mijn twee meest gebruikte opties. Om de een of andere reden was de 35mm-modus vorig jaar gekoppeld aan een zwart-witfilter en ik was blij om te zien dat de Xiaomi 14 wel gewoon kleurenfoto's kan nemen in elke modus. Natuurlijk kan je ook buiten de portretmodus inzoomen. De camera-app geeft standaard sneltoetsen weer voor 2x en 3,2x zoom, waarbij de eerste digitaal zoomt met de hoofdcamera en de tweede inzoomt met de telefotocamera.

Er zijn duidelijk grote stappen gezet tegenover vorig jaar. Het feit dat elke camera nu een 50MP-resolutie heeft, klinkt meteen veelbelovend. Die verhoogde resolutie merkte ik meteen bij de telefotocamera. Vorig jaar zag je snel ruis in donkere scènes en kon je niet verder dan 3,2x inzoomen door de lagere resolutie van 10MP. De Xiaomi 14 kan nu maximaal 60x inzoomen door een combinatie van optische en digitale zoom op de 50MP-sensor. Hoewel die resultaten verre van bruikbaar zijn, kan je nu met voldoende licht erg scherpe foto's schieten bij 5x zoom. Dat zorgt weer voor wat extra flexibiliteit.

Xiaomi was er vorig jaar al in geslaagd om de drie camera's consistent te laten presteren bij daglicht. Wanneer het bewolkt werd, merkte ik bijvoorbeeld verschillen. De camera's van de Xiaomi 14 zijn nu in staat om bij verschillende omstandigheden qua licht min of meer identieke foto's te nemen. Vooral de hoofdcamera en groothoekcamera zijn aan elkaar gewaagd. Op bewolkte dagen merkte ik dat foto's met de groothoekcamera een iets warmere tint hadden, terwijl foto's met de telefotocamera een koudere, ietwat lichtblauwe tint kregen. Dat kan je gelukkig snel oplossen in de nabewerking door te kleurtemperatuur aan te passen. Ook de videokwaliteit is consistent, zolang je niet inzoomt tijdens het filmen. Ik merkte namelijk dat de overgang van zoom op de hoofdcamera naar zoom met de telefotocamera gepaard ging met een paar seconden wazig beeld omdat de camera nog moest scherpstellen.

Wie smartphonecamera zegt, zegt in 2024 ook AI-fotobewerking. Hoewel Samsung en Google meer tijd hadden besteed aan de AI dan aan de camerahardware, heeft Xiaomi in mindere mate aan zijn AI gewerkt. De focus blijft daarom op "traditionele" foto- en videografie liggen. Een nuttige en angstaanjagend accurate AI-tool van Xiaomi kan bijvoorbeeld de lucht in foto's aanpassen. Je kan kiezen uit 40 verschillende opties of de AI laten bepalen wat de beste optie is en na enkele seconden wordt de hele foto getransformeerd. Niet alleen de lucht, maar ook de volledige belichting van de foto wordt nauwkeurig aangepast. De ene lucht ziet weliswaar realistischer uit dan de andere. Toch is het indrukwekkend dat je een grijze hemel in een paar tikjes kan omvormen tot een felblauwe lucht.

Als er één ding is dat misgaat, dan is dat wel het verwijderen van personen en andere objecten uit foto's. De AI van Xiaomi kan (nog) geen voorwerpen binnen foto's verplaatsen, maar het is optimistisch om te zeggen dat Galaxy AI dit wel probleemloos kan. De AI van Xiaomi heeft snel problemen met patronen, zoals kasseien, die niet goed worden gegenereerd na het verwijderen van een object of persoon. Ik had wel de indruk dat de AI op de Xiaomi 14 sneller werkte dan Galaxy AI op de Galaxy S24. Er is natuurlijk een keerzijde aan die snelheid, want de resultaten van Xiaomi zijn slechter en de mogelijkheden beperkter.

Camera's score: 5/5

Cameravoorbeelden

Xiaomi 14 review: prestaties

Snapdragon 8 Gen 3 met 12 GB RAM presteert uitstekend

Nieuw IceLoop-koelsysteem voert warmte efficiënt af

Ongeveer 30GB aan systeembestanden

De Xiaomi 14 is uitgerust met de beste chip die Qualcomm in 2024 te bieden heeft: de Snapdragon 8 Gen 3. Er is hier geen op maat gemaakte versie van de chipset (die je wel vindt in de Samsung Galaxy S24 Ultra), maar het verschil in prestaties lijkt maar minimaal te zijn. Naast de chipset, komt de Xiaomi 14 met 12 GB LPDDR5X RAM en 256/512 GB UFS 4.0 opslag. Een kleine 30 GB hiervan is nodig voor systeembestanden, dus je hebt 226 GB opslag die je daadwerkelijk kan gebruiken.

Noch gaming noch algemene taken zijn een probleem voor de Xiaomi 14. Ik heb verschillende games gedraaid en de telefoon werd hoogstens een beetje warm bij Genshin Impact met middelhoge instellingen. Zelfs bij langere sessies van een uur of meer werd de telefoon nooit echt heet. De redenen daarvoor zijn dat de Snapdragon 8 Gen 3 energiezuiniger is en het IceLoop-koelsysteem warmte beter kan verdelen.

Net zoals andere premium smartphones ondersteunt de Xiaomi 14 nu al de nieuwe Wi-Fi 7 standaard. Die is momenteel nog niet beschikbaar in Nederland en België, maar dan weet je alvast dat je de komende jaren de best mogelijke wifiverbinding hebt. Als je graag foto's en video's in hun originele kwaliteit zo snel mogelijk overzet naar je pc, zal je zeker blij zijn met de USB 3.2 Gen 1-ondersteuning van de USB-C-poort. Als je de juiste kabel hebt, staan bestanden binnen een handomdraai op je pc.

Prestaties score: 5/5

Xiaomi 14 review: software

Android 14 met HyperOS 1.0 uit de doos

4 jaar Android-updates, 5 jaar security-updates

Veel dubbele apps en wat bloatware

De Xiaomi 14 draait op Android 14 met Xiaomi's nieuwe HyperOS 1.0-interface, die vertrouwd zal zijn voor iedereen die ooit een Xiaomi heeft gebruikt. De naam HyperOS mag dan nieuw zijn, maar in de praktijk voelt dit aan als een update van MIUI 14 en wat mij betreft had de software gewoon MIUI 15 mogen heten. Maar goed, Xiaomi vond dat het tijd was voor een rebranding. Een enorm grote upgrade tegenover MIUI 14 is HyperOS 1.0 ook niet echt. Verder krijg je van Xiaomi vier grote Android-updates (tot en met Android 18) en vijf jaar security-updates. Ook OnePlus houdt vast aan deze combinatie, terwijl Samsung en Google momenteel hun voorsprong behouden door zeven jaar Android- en security-updates te voorzien.

Er is wat bloatware aanwezig, evenals dubbele apps, aangezien Xiaomi een tegenhanger heeft voor elke standaard Google-app. Dit is echter in mindere dramatisch dan bij de goedkopere Redmi Note 13 Pro Plus. De echte bloatware (lees: apps zoals Booking.com) kan je gelukkig verwijderen. Verrassend genoeg heb ik geen bugs of andere problemen gehad tijdens het testen. Dat bewijst eigenlijk nogmaals dat HyperOS 1.0 niet veel meer is dan een update van MIUI 14. Soms kreeg ik wel onnodige meldingen dat het systeem achtergrondprocessen wilde afsluiten om de prestaties te verbeteren of dat er deze week allerlei nieuwe thema's beschikbaar zijn. Al deze meldingen kan je gelukkig makkelijk uitzetten.

Software score: 3/5

Xiaomi 14 review: batterij

4.600mAh-batterij met 90W-snelladen

90W-snelladen gaat alleen als het scherm uitstaat

Ruim voldoende batterij voor een dag intensief gebruik

De Xiaomi 14 heeft een 4.600mAh-batterij die 90W bedraad opladen, 50W draadloos opladen en 10W omgekeerd draadloos opladen ondersteunt. In mijn ervaring is dit meer dan voldoende voor een volledige dag intensief gebruik. Dan heb ik het over TikTok-video's bekijken, WhatsApp gebruiken, muziek beluisteren en een uur (of zelfs twee) gamen. De batterij gaat alleen merkbaar omlaag tijdens zware games en zelfs dan valt het verbruik nog heel goed mee. Over het algemeen hoef je de telefoon niet tussendoor op te laden om het einde van de dag te halen.

Als dat wel moet, gaat dat razendsnel. Xiaomi is zo vriendelijk om de oplader wel in de doos te stoppen en dankzij 90W-snelladen zit de Xiaomi 14 na ongeveer 30 minuten weer helemaal vol. In mijn oplaadtest begon ik om 12u33 met 4 procent batterij en om 12u46 zat de batterij alweer voor 56 procent vol. Om de volledige snelheid van 90W te halen, moet je weliswaar op een melding tikken dat dit ingeschakeld mag worden én de telefoon vergrendelen zodat het scherm uitgeschakeld is. Als je de Xiaomi 14 wil gebruiken tijdens het opladen, haal je alsnog een indrukwekkend hoge oplaadsnelheid, maar gewoon niet die aangegeven 90W.

50W draadloos opladen gaat ten slotte alleen met een specifieke oplader van Xiaomi, die ik niet heb kunnen testen. Wel heb ik het 10W draadloos opladen getest met een iPhone 12 en dat werkte prima.

Batterij score: 5/5

Moet je de Xiaomi 14 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Op vlak van hardware doet de Xiaomi 14 het vaak beter dan concurrenten in deze prijsklasse, maar qua software loopt hij achter. 4/5 Design De Xiaomi 14 behoudt het ontwerp van zijn voorganger en vervangt de glossy afwerking met een matte afwerking. 5/5 Display De toevoeging van het dynamische 1-120Hz refresh rate en verhoogde resolutie zorgen voor een toonaangevend display. 5/5 Camera Uitstekende cameraprestaties met eenvoudige, maar wel handige AI-tools. 5/5 Prestaties Ondanks zijn kleine formaat is de Xiaomi 14 erg krachtig en oververhit hij bijna nooit. 5/5 Software De update naar HyperOS voelt kleiner aan dan gehoopt en er is nog steeds bloatware. Ook het updatebeleid staat achter op de concurrentie. 3/5 Batterij Ook bij intensief gebruik gaat de batterij een hele dag mee en na een kwartier zit hij alweer voor de helft vol. 5/5

Koop hem als...

Je een kleine telefoon zoekt De Xiaomi 14 is een van de kleinere telefoons die je kan vinden en die niet moet onderdoen op vlak van prestaties, camera of batterij.

Je een traditionele fotografie-ervaring wil In het tijdperk van AI-fotografie blijft de Xiaomi 14 nog steeds dicht bij traditionele fotografie en dat stellen we op prijs.

Je geen batterijangst meer wil Dankzij de batterij die het meer dan een dag volhoudt en hoge laadsnelheid kom je niets tekort. Na een kwartiertje opladen kan je alweer bijna een hele dag verder.

Koop hem niet als...

Je heel ver wil inzoomen De telefotocamera met 3,2x zoom presteert uitstekend, maar als je echt ver wil inzoomen (5x of meer), dan moet je een duurdere telefoon zoeken.

Je weinig belang hecht aan camera's De camera's zijn een van de grootste pluspunten van de Xiaomi 14. Als camera's niet belangrijk zijn voor je, zijn er goedkopere alternatieven.

Je het beste updatebeleid wil Met vier jaar Android-updates doet Xiaomi het niet dramatisch slecht, maar de concurrentie biedt inmiddels zeven jaar Android-updates aan.

Xiaomi 14: alternatieven

Samsung Galaxy S24 De Samsung Galaxy S24 is iets goedkoper, vooral als je aan 128GB opslag voldoende hebt. Zijn camera's zijn iets zwakker, maar je krijgt hier wel meer AI-tools om foto's te bewerken. Het updatebeleid van zeven jaar is ook iets dat je niet krijgt bij Xiaomi. Lees de volledige <a href="https://global.techradar.com/nl-nl/phones/samsung-galaxy-phones/samsung-galaxy-s24-review-nl" data-link-merchant="global.techradar.com"">Samsung Galaxy S24 review