Nieuwe offline kaarten op Apple Watches zijn handig, maar kunnen niet op tegen Garmin

watchOS 11, de volgende software-update voor Apple Watches, komt officieel pas in september uit. Er zijn echter genoeg nieuwe functies waar we dieper op in kunnen gaan, zoals de nieuwe offline kaarten en functies voor het maken van routes.

Eindelijk kun je nu aangepaste routes voor wandelingen, hardlopen en andere activiteiten maken met je iPhone, Mac of iPad, en deze synchroniseren met je Apple Watch. Zelfs als je horloge offline is of niet in de buurt van je telefoon, is de kaart nog steeds volop in gebruik, wat enorm belangrijk is voor watchOS 11. Voorheen moesten kaarten via je iPhone worden uitgevoerd, tenzij je een horloge met LTE had. Nu kun je echter een route maken en die wordt gesynchroniseerd naar je horloge, zelfs als je offline bent.

Een van de enige dingen die de Apple Watch Ultra 2 onderscheidt van de rest is het gebrek aan gps-functies, met name offline kaarten en routeaanwijzingen. Toen we onze Garmin Epix Pro gebruikten voor langeafstandstrainingen, maakten we een parcours in Garmin Connect, synchroniseerden we het met het horloge als een GPX-bestand en gingen dan naar buiten om aan de training te beginnen.

Garmin Connect maakt dit allemaal heel gemakkelijk en heeft zelfs een tool voor het maken van routes op basis van machine learning om cirkelvormige routes van een bepaalde afstand te maken. Je hoeft alleen maar te kiezen waar je de lus heen wilt leiden (noord, zuid, oost of west) en Garmin doet al het werk voor je.

Zodra de route was gesynchroniseerd met het horloge, volgden we de pijl op ons horloge, dat een pieptoon liet horen voor elke afslag. We konden ook tijdens de training omhoog vegen om onze snelheid en trainingsgegevens te raadplegen.

Helaas zijn de cirkelvormige routes van Apple niet direct gekoppeld aan je Workout-app, waardoor de functie voor ons helemaal niet werkt. We denken niet dat we een geval apart zijn door een training vanuit de Workout-app te starten, zoals hardlopen of wandelen, en met één druk op de knop willen zien waar we heen gaan. Deze twee workouts zouden een ingebouwde kaartfunctie moeten hebben.

Natuurlijk kun je een uitsplitsing van je route zien als je klaar bent, maar om te zien waar je tijdens de training naartoe gaat, moet je de Workout-app afsluiten en de Kaarten-app openen, waarbij je telkens tussen de twee moet wisselen. Deze verdeling van functies tussen de twee apps is voor ons enorm onlogisch. We gebruiken bijvoorbeeld ook vaak de backtrack-functie op Garmin-horloges die ons terugleidt naar het beginpunt van onze route. Ook daarvoor heb je geen telefoon nodig.

Hoewel de functies van watchOS 11 momenteel in bèta zijn, zullen ze waarschijnlijk niet drastisch veranderen naarmate we dichter bij de release komen. Daarom hopen we dat Apple een update ontwikkelt om Kaarten en Workouts in watchOS 12 beter aan elkaar te koppelen. Zonder dergelijke update zal Garmin de onbetwiste winnaar blijven op dit vlak.