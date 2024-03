Kun je je geen iPhone 15 veroorloven? Vergeet dan de iPhone 13 niet

Apple heeft niet echt een telefoon uit het middensegment; de iPhone SE 2022 kost 529 euro, maar de specificaties zijn niet echt indrukwekkend. De iPhone 15 begint bij 969 euro. Er blijft dus een gat over tussen deze twee prijspunten voor een mid-range iPhone.

Maar dit is waar de iPhone 13 om de hoek komt kijken. Nu hij twee generaties oud is, is de prijs bij de meeste retailers gedaald tot rond de 609 euro. Apple verkoopt de iPhone 13 nog steeds voor 749 euro.

En wij vinden de iPhone 13 nog steeds het overwegen waard als je op zoek bent naar een smartphone met iOS, maar niet het geld hebt voor de nieuwste standaard- of Pro-versies. Terwijl de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max de beste algemene iOS-ervaring bieden en hun hoge prijs overwegend waar waard zijn, is het met de iPhone 15 lastiger te rechtvaardigen.

Haal het Dynamic Island en de overstap van Lightning naar USB-C connectiviteit weg en dan hou je een nieuwe iPhone over die nog steeds veel weg heeft van de iPhone 13.

Er zijn twee achtercamera's: de hoofdcamera van de iPhone 15 heeft nu 48 megapixels, maar de 12-megapixel sensor van de iPhone 13 levert nog steeds geweldige foto's in allerlei lichtomstandigheden, waarbij het kwaliteitsverschil waarschijnlijk alleen merkbaar is voor mensen die er echt naar op zoek gaan. We twijfelen er sterk aan of je teleurgesteld zult zijn over de cameraprestaties van de iPhone 13, tenzij je iets geks hebt gedaan zoals overstappen op een Samsung Galaxy S24 Ultra.

Over prestaties gesproken: de iPhone 13 wordt geleverd met de A15 Bionic-chip, terwijl de iPhone 15 is uitgerust met een A16 Bionic die afkomstig is uit de iPhone 14 Pro. Dit betekent iets meer vermogen dan de basis-iPhone 14. Maar als je de iPhone 13 Pro gebruikt (met de A15 Bionic), dan zal je niet al teveel verschillen merken in de dagelijkse prestaties ten opzichte van de krachtige A17 Pro in de iPhone 15 Pro Max. In werkelijkheid heb je dat extra vermogen alleen nodig voor games als Death Stranding, dat van de pc en consoles is overgezet naar Apple's high-end telefoons.

De iPhone 13 mag dan al twee jaar oud zijn, maar wij vinden het nog steeds een geschikte iPhone nu hij goedkoper is dan ooit. Kijk in het kader hieronder voor de beste iPhone 13-prijzen bij jou in de buurt.

Te lage specs voor de te hoge prijs

Maar zelfs als je het geld hebt, raden we een iPhone 15 alsnog niet aan. Hoewel onze iPhone 15 review lovend is over Apple's nieuwste telefoon en er veel dingen goed aan zijn, vinden we dat hij tekortschiet voor zijn prijs.

De hardnekkige vastberadenheid van Apple om vast te houden aan een 60Hz-scherm, terwijl veel van de betaalbare modellen in onze lijst met beste Android-telefoons een 90Hz- of 120Hz-scherm hebben, zorgt ervoor dat de iPhone 15 moeilijk aan te raden is voor zijn prijs. Voor iets meer krijg je bij de iPhone 15 Pro een extra camera, een veel krachtigere chip, een speciale Actieknop, een 120Hz LTPO-display en een prachtig titanium chassis.